Faf du Plessis a frappé 95no pour Chennai – un point de moins que son meilleur IPL

Les invaincus 95 et 4-29 de Faf du Plessis contre Deepak Chahar se sont combinés pour permettre aux Chennai Super Kings de remporter 18 points contre Kolkata Knight Riders dans un affrontement passionnant, à Mumbai.

Du Plessis et son compatriote Ruturaj Gaikwad (64 sur 42) ont ouvert la voie à l’imposant total de 220-3 de Chennai en inscrivant 115 pour le premier guichet.

Kolkata est apparu à 31-5 en réponse après un sort d’ouverture dévastateur de 4-16 de Chahar uniquement pour le brutal 55 sur 22 livraisons d’Andre Russell et le 24-ball 40 de Dinesh Karthik pour relancer le match.

La paire a obtenu 81 points pour le sixième guichet en six overs et l’assaut a été maintenu par Pat Cummins, qui en a battu 30 – dont quatre six – sur un Sam Curran qui comprenait quatre six.

Cummins a terminé sa deuxième IPL avec cinquante balles sur 23 et a tenté d’agiter la grève alors que les guichets se retiraient pour être bloqués sur 66no de 34 balles alors que Kolkata était renvoyé pour 202 hors 19,1 overs.

Le skipper de Kolkata, Eoin Morgan, a remporté le tirage au sort et a choisi de ne jouer que pour trouver rapidement son équipe sous pression.

Gaikwad n’avait marqué que 20 points lors de ses trois manches précédentes de l’IPL, mais a remboursé la foi qui lui avait été témoignée en atteignant sa quatrième IPL à cinquante avec seulement 33 balles.

Avec Du Plessis, il a ajouté 54-0 dans les six overs, la paire améliorant le stand à 115 avant que Gaikwad ne balaie Varun Chakravarthy (1-27) à Cummins dans les profondeurs.

Le quatrième IPL cinquante de Ruturaj Gaikwad n’a enregistré que 33 livraisons contre Kolkata

Du Plessis a maintenu l’élan, ramenant son premier demi-siècle du tournoi et 17e en IPL au total sur 35 balles, et Moeen Ali (25 sur 12) a lancé Prasidh Krishna dans le parc pour un six de 79 mètres.

Le polyvalent a soulevé son stand de cinquante points avec Du Plessis sur 26 balles avec un six hors de Sunil Narine seulement pour passer devant la prochaine balle du spinner et être déconcerté par une distance.

Kolkata a concédé 76 points au terme des cinq derniers overs des manches pour la perte de deux guichets, l’un d’entre eux étant celui du MS Dhoni, qui a été bien rattrapé par un Morgan plongeur à mi-parcours.

Du Plessis a battu Russell trois quatre de suite, mais n’a pas pu éclipser son score IPL le plus élevé de 96, tandis que Ravindra Jadeja a terminé les manches avec un six alors que Nitish Rana a échappé le ballon par-dessus la corde.

Kolkata a perdu Shubman Gill pour un canard de première balle au début de leur réponse alors que le match d’ouverture a frappé Chahar à Lungi Ngidi au troisième joueur.

Deepak Chahar de Chennai, qui a pris 4-13 contre les Punjab Kings plus tôt dans le tournoi, a marqué 4-29 contre Kolkata

La couturière – qui a pris 4-13 contre les Punjab Kings plus tôt dans le tournoi – a de nouveau frappé avec le score sur 17 alors que Dhoni sprintait en jambe carrée pour attraper un skieur Nitish Rana, avant que Morgan ne cède derrière pour seulement sept ans.

Narine a franchi une limite avant d’être rattrapé par un plongeur Jadeja dans les couvertures et 31-4 est devenu 31-5 alors que Rahul Tripathi a lancé une livraison ascendante et droite de Ngidi alors qu’il cherchait à lancer le ballon au troisième homme.

Russell a refusé de descendre tranquillement, cependant, écorchant 14 de Ngidi lors de la finale du jeu de puissance pour ouvrir la voie à un stand de 50 points avec Karthik sur 25 balles.

Les Antillais ont élevé son propre demi-siècle en lançant Jadeja sur une longue période pour son sixième maximum pour tomber pour aucun autre ajout.

Curran a réalisé la percée cruciale, jouant Russell derrière ses jambes alors qu’il n’offrait aucun tir à une balle qu’il pensait être large, avant que Karthik ne soit piégé par une livraison plus lente de Ngidi bien déguisée.

Cummins a refusé de jeter l’éponge, frappant six six et quatre quatre dans un coup belliqueux et à indice d’octane élevé, mais n’a pas été en mesure de traîner son équipe à travers la ligne.

