Eoin Morgan a frappé 47no pour mener Kolkata Knight Riders à leur deuxième victoire IPL de la campagne

Eoin Morgan a guidé Kolkata Knight Riders vers une victoire bien méritée contre les Punjab Kings lors d’un match de Premier League indienne à faible score à Ahmedabad.

Le skipper KKR est arrivé avec son équipe 17-3 au début de leur poursuite de 124 mais était généralement calme sous la pression, mettant 66 avec Rahul Tripathi (41 de 32 balles) alors qu’il frappait jusqu’à la fin, terminant invaincu sur 47 de 40 balles.

Les quilleurs de Kolkata, menés par Prasidh Krishna (3-30), avaient limité le Pendjab à 123-9 et il a fallu un quickfire 30 sur 18 balles de Chris Jordan tard pour les y amener.

Cependant, une victoire de cinq guichets a été scellée avec 3,2 overs à épargner et bien que ce ne soit pas toujours aussi confortable que cela le suggère, en particulier pour une équipe de Kolkata visant à mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives, le coup composé de Morgan a permis à KKR d’éviter tout drame tardif déchirant les nerfs.

Delhi contre Bangalore Vivre de

Après avoir été mis au bâton, les ouvreurs du Pendjab ont eu du mal à trouver un rythme dès le début alors que les couturiers du KKR jouaient avec discipline et ont finalement été récompensés lorsque KL Rahul (19 ans) est tombé face à Pat Cummins lors du dernier jeu de puissance.

Morgan a choisi de garder l’impressionnant Shivam Mavi (1-13) et le plan a porté ses fruits dans la quatrième et dernière finale du quilleur rapide quand il a fait prendre Chris Gayle pour un canard doré.

Prasidh a écarté Deepak Hooda (1) dans le match suivant avant que les fileurs de Kolkata, Sunil Narine (2-22) et Varun Chakravarthy (1-24) ne s’emparent des mi-overs.

Le Pendjab a chuté à 98-8 au début du 19e et il a fallu trois six à la Jordanie dans ce qui restait des manches pour les rapprocher d’un total compétitif.

Trois dépassements dans la réponse de Kolkata, cependant, les Kings étaient en liesse et la cible de 124 semblait très éloignée du côté de Morgan.

Nitish Rana était allé au premier ballon après avoir frappé un tirage au sort juteux de Moises Henriques (1-5) droit à couvert, Shubman Gill (9) avait été piégé à plomb par Mohammed Shami (1-25) et Sunil Narine (0) était tombé victime d’une merveille de Ravi Bishnoi; le voltigeur sprint autour de la corde et plonge sur toute sa longueur pour empocher la balle à quelques centimètres du gazon.

Morgan a rejoint Tripathi au milieu et, après avoir frappé un début de six sur la jambe carrée et ajouté quelques limites supplémentaires avant la fin du jeu de puissance, le capitaine de l’Angleterre aux overs limités s’est contenté de travailler en grande partie en simple.

Tripathi a adopté une politique similaire en réduisant les points requis, mais n’a pas tardé à punir les livraisons en vrac, franchissant sept limites avant de se terminer au 11e.

Andre Russell (10) est arrivé avec 41 points encore nécessaires, mais n’a pas vraiment réussi à se lancer et s’est finalement enfui en essayant de passer un simple rapide pour mettre à nouveau les nerfs du KKR.

Morgan et Dinesh Karthik les ont bientôt réglés, cependant, l’ancien prenant vie à la fin du 16e pour frapper Hooda (1-20) pour quatre grâce à une couverture supplémentaire, puis lançant la balle suivante pour six sur la même région, laissant Karthik (12no à partir de six) pour terminer le travail avec une paire de limites dans le suivant.

La victoire prend KKR du bas du tableau à la cinquième place, au niveau des points et une place au-dessus des Kings.

