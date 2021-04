AB de Villiers a fracassé cinq six dans son invaincu 75 en 42 balles

L’AB de Villiers a marqué un superbe 75 invaincu sur 42 balles alors que les Royal Challengers Bangalore revenaient en tête du classement de la Premier League indienne avec une victoire passionnante d’un point contre les Capitals de Delhi.

Le batteur sud-africain a marqué cinq six, dont trois en finale au cours des manches, pour porter son équipe à 171-5 à Ahmedabad.

Cela a semblé être plus que suffisant lorsque Delhi a glissé à 92-4 à la 13e sur la poursuite, seulement de Shimron Hetmyer (53no sur 25 balles) pour faire un blitz à 23 balles pour ramener les Capitals à nouveau en lice.

Cependant, avec 14 nécessaires, le gaucher antillais n’a fait face qu’à une seule balle de la superbe dernière de Mohammed Siraj et bien que Rishabh Pant (58no contre 48), qui a eu du mal à trouver son timing habituel lors de ses manches, a frappé les deux dernières balles pour quatre. , Delhi est venu juste court et a raté la chance d’aller au sommet.

RCB a été invité à frapper le premier après avoir perdu le tirage au sort et a pris un bon départ, seulement pour perdre le capitaine Virat Kohli et l’ouvreur en forme Devdutt Padikkal en l’espace de deux balles; Kohli (12 sur 11) coupant sur Avesh Khan (1-24) et Padikkal (17 sur 14) jeté par Ishant Sharma (1-26) avec la première balle du suivant.

Après que Glenn Maxwell (25 sur 20) et Rajat Patidar (31 sur 22) soient tombés au moment où ils se mettaient en route, il a été laissé à De Villiers, qui a réussi 5000 courses IPL lors de son coup, de s’assurer que les manches se terminent en beauté. Il n’a pas déçu.

Delhi a fait un travail raisonnable en limitant les dégâts qu’il était capable de faire, mais une erreur de calcul du skipper Pant signifiait que Marcus Stoinis devait jouer le 20e, n’ayant pas joué auparavant dans les manches.

De Villiers en a profité pleinement, frappant d’abord un six sur le sol avant des maximums consécutifs – tirés sur une jambe fine et étalés par-dessus le couvert – ont ajouté à la douleur de Delhi, bien que les deux scamped du dernier ballon se soient avérés tout aussi coûteux.

La réponse des Capitals a pris un départ peu propice alors que Shikhar Dhawan (6) et Steve Smith (4) sont tombés tôt avant que l’ouvreur Prithvi Shaw (21 sur 18) ne part au huitième pour les laisser 47-3.

Pant et Stoinis (22 sur 17) ont ajouté 45 points pour le quatrième guichet, mais aucun des deux n’a marqué librement et lorsque l’Australien a pris du retard sur Harshal Patel (2-37), les espoirs de Delhi semblaient être terminés.

Au lieu de cela, Hetmyer est entré et après avoir marqué seulement trois de ses cinq premières balles, il a insufflé la vie dans les manches des Capitals avec un six et un quatre de Siraj au 15e.

Même alors, RCB contrôlait l’arrivée, mais à la fin d’un 18e au cours duquel Hetmyer a transporté Kyle Jamieson pour trois gros six sur le côté des jambes, il était de retour dans la balance avec 25 points nécessaires à partir de 12 balles.

Shimron Hetmyer a donné une chance à Delhi avec un demi-siècle de 23 balles

Cela a été réduit à 14 du dernier avec Pant, qui s’était frayé un chemin à 47 sur 43 balles, en grève. Siraj (1-44) a réussi ses trois premières balles, n’accordant que deux simples, pour en faire 12 à partir de trois balles.

Pant a amené ses cinquante avec deux de la quatrième balle, ce qui signifie qu’un six serait nécessaire pour au moins une des deux dernières balles et bien qu’il ait maintenu le jeu en vie avec un quatre de l’avant-dernière balle, il était incapable de rassembler les six nécessaires de la dernier et RCB ont pu célébrer leur cinquième victoire en six matchs.

