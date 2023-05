IPL 2023 : qui remportera le titre si la finale CSK vs GT est abandonnée en raison de la pluie ?

Les champions de la 16e édition de la Premier League indienne (IPL) 2023 seront couronnés dimanche, l’affrontement au sommet devant avoir lieu au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. Les Titans, qui sont les champions en titre, espèrent conserver le trophée qu’ils ont remporté l’an dernier. Mais, devant eux, se dresse l’obstacle des Super Kings, une équipe qui a remporté le trophée 4 fois, sous la direction de MS Dhoni. Cependant, il reste également une petite inquiétude concernant la météo, en particulier après la pluie battante qui s’est abattue sur le site vendredi lors de la qualification 2 entre les Gujarat Titans et les Mumbai Indians.

Lorsque les deux équipes se sont affrontées dans le Qualifier 1, les hommes de Dhoni sont sortis triomphants confortablement. Cependant, les deux équipes auront un autre facteur à préparer lors de la finale alors qu’elles s’affronteront à nouveau lors de l’affrontement au sommet.

Y a-t-il une journée de réserve en place si la finale IPL 2023 est abandonnée ?

Si un minimum de 5 overs par équipe n’a pas pu être complété dans le match, il y a un jour de réserve en place (le lundi) lorsque le match aura lieu. Mais, il y a aussi des conditions supplémentaires qui doivent être gardées à l’esprit.

Si au moins une balle est jouée le dimanche, le concours reprendra là où il s’était arrêté la veille. Dans un scénario où le tirage au sort a lieu le dimanche mais que le jeu n’a pas lieu, un nouveau match à 20 par équipe commencera lundi. Même le tirage au sort serait répété le jour de la réserve. Les capitaines seraient également autorisés à changer d’équipe le jour de la réserve.

Quelle est la limite pour une partie à 5 plus ?

Le livre de règles de l’IPL indique clairement – « Pour les matchs éliminatoires et chaque match éliminatoire de qualification (où il n’y a pas de jour de réserve), dans le cas où il n’est pas possible de programmer un match à 5 pour qu’il se termine à la fin de la prolongation sur le jour d’origine, les équipes joueront, si les conditions le permettent, un Super Over pour déterminer le vainqueur du match Eliminator ou Qualifier concerné. Cela signifie que le terrain et le terrain doivent être prêts à jouer afin que le Super Over puisse commencer au plus tard le 00h50. »

Quelle est la limite pour le super over ?

En cas de retard supplémentaire, le tournoi peut être décidé par super over. Les règles expliquées – « Pour la Finale, dans le cas où il n’est pas possible de programmer un match à 5 over à terminer à la fin de la prolongation le jour de la réserve, les équipes joueront, si les conditions le permettent, un Super Over pour déterminer le vainqueur de la finale. Cela signifie que la pelouse et le sol doivent être prêts à jouer afin que le Super Over puisse commencer au plus tard à 1h20 (finale). »

Qui gagne si le super over ne peut pas non plus être organisé ?

C’est l’avantage des Titans du Gujarat si la finale est complètement abandonnée. Les champions en titre remporteront le titre en raison de leurs performances supérieures en phase de groupes par rapport aux Super Kings de Chennai. La règle stipule – « Dans le cas où il n’est pas possible de commencer le Super Over comme décrit aux paragraphes 8 et 9 ou de terminer ensuite le Super Over sans interruption, l’équipe qui a terminé la plus haute du classement après les 70 matchs du saison régulière sera déclaré vainqueur du match éliminatoire ou de la finale concerné. »