IPL 2023 : Prabhsimran marque Maiden Ton. La réaction de Kohli ne peut pas être manquée

Prabhsimran Singh a produit une magnifique centaine alors que les Punjab Kings se remettaient d’un départ lamentable pour afficher un 167 compétitif pour 7 contre les Capitals de Delhi lors de leur match IPL incontournable samedi. L’ouvreur de 22 ans avait l’air bien en contrôle alors que 10 de ses coups sûrs ont atteint les cordes, tandis que six l’ont traversé lors de ses 65 balles 103, seulement son deuxième T20 cent et premier en IPL. Prabhsimran a bien rythmé ses manches puisqu’il a marqué 27 de ses 30 premières balles avant d’exploser alors que ses 76 points suivants provenaient de 35 balles. Une approche agressive sur une piste lente s’est retournée contre le Pendjab avec l’équipe perdant trois guichets pour 46 dans les six premiers overs après que le skipper de DC David Warner leur ait demandé de frapper en premier.

Prabhsimran et Sam Curran (20 ans) ont ensuite stabilisé le navire avec un partenariat de 72 points sur 54 balles.

Ishant Sharma était à l’avant-garde alors qu’il se remettait d’une première balle six pour éliminer Shikhar Dhawan (7) dans la balle suivante avec Rilee Rossouw prenant la prise à la jambe carrée arrière profonde.

Après deux dépassements de neuf points, Ishant est revenu pour détruire les souches de Liam Livingstone (4), qui a payé le prix pour avoir dansé sur le terrain après avoir été absent de la grève pendant un certain temps avec Prabhsimran produisant trois limites.

Prabhsimran avait l’air en bon contact alors qu’il envoyait Axar Patel pour un six avec un coup inversé, mais deux balles plus tard, le spinner du bras gauche a nettoyé Jitesh Sharma (5) qui cherchait à jouer un tir à l’envers.

Kuldeep Yadav (1/32) et Praveen Dubey (1/19) ont gardé le cap mais Prabhsimran a relevé les limites étranges et a fait pivoter la frappe pour faire avancer les choses pour son équipe.

L’élan a radicalement changé après le 11 lorsque Prabhsimran a lancé deux six successifs, puis un quatre au large de Mitchell Marsh, le trompant pendant 21 points.

Il a complété ses cinquante balles sur 42 au 13e avant de claquer Kuldeep Yadav et Dubey dans les tribunes pour deux maximums.

Curran a essayé de se joindre à la fête mais il n’a pas pu dégager les cordes alors que Dubey a ramassé un guichet. Cependant, rien n’a pu arrêter Prabhsimran car il a fumé Kuldeep pour une jambe carrée profonde de six pouces après quatre pouces plus près de son siècle.

Il a franchi le cap avec des quatres consécutifs contre Khaleel, atteignant le chiffre à trois chiffres en 61 balles.

Prabhsimran a finalement été licencié alors qu’il cherchait un coup de scoop. Il a fini par être battu par Mukesh Kumar.