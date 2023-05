IPL 2023 Live: Top Knocks de Curran, Shahrukh Power PBKS à 187/5 contre RR

Mises à jour en direct PBKS vs RR, IPL 2023: Navdeep Saini prend son troisième guichet de la nuit et Jitesh Sharma part pour 44. Sam Curran a maintenant été rejoint par Shahrukh Khan alors que les cinq rois du Punjab visent un partenariat stable. D’un autre côté, les quilleurs RR envisagent des guichets rapides afin de prendre le dessus dans le jeu. Le skipper RR Sanju Samson a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre les Punjab Kings lors du match IPL 2023 au stade HPCA de Dharamsala vendredi. RR entre dans ce jeu à la suite de quelques résultats désagréables, qui ont eu leur mot à dire sur l’endroit où ils se trouvent sur le tableau des points IPL 2023. Quant à l’opposition, PBKS est également en difficulté. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS)

