IPL 2023 Live: tirage au sort inchangé du RCB, optez pour le bowling contre SRH

Mises à jour en direct SRH vs RCB, IPL 2023 : Les Royal Challengers Bangalore affrontent Sunrisers Hyderabad dans le match numéro 65 de l’IPL 2023 jeudi. RCB cherche à renforcer sa place dans les barrages IPL avec une victoire contre les retardataires SRH, tandis que l’équipe dirigée par Aiden Markram joue pour la fierté. Les SunRisers Hyderabad sont déjà hors de la course aux séries éliminatoires, mais ils doivent vouloir gâcher la fête pour RCB. Faf du Plessis et compagnie occupent actuellement la cinquième place avec 12 points en autant de matchs et affrontent deux matchs incontournables pour garantir leur place en barrage. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS IPL 2023)

Voici le score en direct et les mises à jour du match IPL 2023 entre SRH et RCB, directement depuis Hyderabad :