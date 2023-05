IPL 2023 Live: Prabhsimran accélère après 50 mais PBKS baisse de 5 contre DC

Mises à jour en direct DC vs PBKS, IPL 2023 :Prabhsimran Singh tient le fort alors que les cinq rois du Punjab envisagent une solide finition contre les Capitals de Delhi lors du match numéro 57 de l’IPL 2023 au stade Arun Jaitley samedi. Ishant Sharma a retiré Shikhar Dhawan alors que PBKS a subi un coup précoce. Le stimulateur dégingandé a encore frappé pour renvoyer Liam Livinsgone. Plus tard, Axar Patel a nettoyé Jitesh Sharma alors que Delhi a perdu trois guichets en avantage numérique. Le capitaine de DC, David Warner, a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer au bowling. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS IPL 2023)

Voici le score en direct et les mises à jour du match IPL 2023 entre DC et PBKS, directement de Delhi: