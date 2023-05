IPL 2023 Live: le skipper du RCB Faf Du Plessis remporte le tirage au sort, opte pour Bat vs DC

Mises à jour des scores en direct DC vs RCB, IPL 2023: Le skipper des Royal Challengers Bangalore, Faf du Plessis, a remporté le tirage au sort et a choisi de battre en premier contre les Capitals de Delhi lors du match numéro 50 de l’IPL 2023 au stade Arun Jaitley samedi. Mettre en place un meilleur affichage au bâton sera au centre des préoccupations de DC et RCB alors que les deux équipes s’affronteront dans un match crucial ce soir. Delhi, qui a eu un tournoi à oublier jusqu’à présent, avait besoin de quelque chose pour suivre son chemin et il l’a fait dans le thriller à faible score contre les leaders du Gujarat Titans. D’autre part, Bangalore visera à se hisser parmi les trois premiers du tableau avec une victoire sur DC ce soir. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS IPL)

Voici le score en direct et les mises à jour du match IPL 2023 entre DC et RCB, directement depuis le stade Arun Jaitley: