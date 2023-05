IPL 2023 Live : la pluie s’intensifie, l’heure limite pour le match RCB vs GT annoncée

Score en direct RCB vs GT, IPL 2023 :Le tirage au sort pour Royal Challengers Bangalore et Gujarat Titans au stade M Chinnaswamy à Bengaluru dimanche. RCB saurait exactement ce qui leur est demandé pour se qualifier pour les séries éliminatoires alors qu’ils affrontent les meilleurs GT lors du dernier match de championnat de l’IPL 2023. Cependant, la pluie est revenue à Bangalore et cela pourrait jouer les trouble-fête ce soir. Actuellement placé en quatrième position, RCB a également un meilleur taux de course net (NRR) de 0,180 que les Indiens de Mumbai (-0,128), qui affrontent Sunrisers Hyderabad lors du premier match de dimanche, et les Royals du Rajasthan. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS IPL)

Voici le score en direct et les mises à jour du match IPL 2023 entre RCB et GT, directement de Bengaluru: