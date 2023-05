IPL 2023 Live: Gurbaz et Roy donnent un bon départ à KKR contre RR

KKR vs RR, IPL 2023, mises à jour en direct : Rahmanullah Gurbaz et Jason Roy ont donné un bon départ aux Kolkata Knight Riders face aux Rajasthan Royals. D’autre part, les quilleurs RR envisagent des guichets rapides afin de prendre le dessus dans le jeu. Le skipper RR Sanju Samson a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre KKR lors du match IPL 2023 jeudi à Eden Gardens, Kolkata. Dans l’état actuel des choses, quatre équipes, dont KKR et Rajasthan Royals, sont bloquées sur 10 points dans une ruée vers le milieu de table pour les séries éliminatoires. RR peut être en avance sur le taux de course net (NRR), mais l’équation pourrait changer rapidement si KKR continue sa course gagnante, car une victoire de chaque côté les placera dans le top quatre. (Carte de bord en direct | Tableau des points IPL 2023)

Voici les mises à jour en direct du match KKR vs RR, IPL 2023, directement depuis Eden Gardens, Kolkata: