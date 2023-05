IPL 2023 Live: Green, Suryakumar se renforce pour le MI à deux contre LSG

LSG vs MI Score en Direct: Cameron Green et Suryakumar Yadav battent avec brio après que les Indiens de Mumbai aient perdu deux guichets contre les Super Giants de Lucknow lors de l’IPL 2023 Eliminator au MA Chidambaram Stadium de Chennai. Naveen-ul-Haq a frappé au troisième pour donner à Rohit Sharma ses ordres de marche. Yash Thakur a ensuite pris le dessus sur Ishan Kishan au cinquième. Le voyage IPL 2023 d’une équipe se terminera aujourd’hui. Mardi, les Super Kings de Chennai ont réservé leur place en finale après avoir battu les Titans du Gujarat par 15 points lors du Qualifier 1. Le vainqueur de l’Eliminator affrontera le GT vendredi pour une place en finale. LSG et MI ont remporté leurs derniers matches de championnat pour réserver leur place en finale. (Carte de score en direct | Tableau des points)

