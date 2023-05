IPL 2023 Live: Glenn Maxwell atteint 50, RCB dépasse 100 en 10 overs vs MI

MI vs RCB, IPL 2023, mises à jour en direct :Faf du Plessis et Glenn Maxwell traitent des limites et ont cousu un partenariat de cinquante courses pour les Royal Challengers Bangalore contre les Indiens de Mumbai. Les deux du RCB visent à maintenir la dynamique et à atteindre un bon total. D’un autre côté, les quilleurs du MI envisagent des guichets rapides afin de prendre le dessus sur RCB. Le skipper du MI, Rohit Sharma, a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre les Royal Challengers Bangalore lors du match IPL 2023 mardi au stade Wankhede de Mumbai. Avec l’intensification de la course aux séries éliminatoires, la forme du capitaine Rohit Sharma avec la batte et le bowling dans les matchs à mort sera une énorme préoccupation pour les hôtes. (Carte de bord en direct | Tableau des points IPL 2023)

Voici les mises à jour en direct du match IPL 2023 entre MI et RCB, directement depuis le stade Wankhede :