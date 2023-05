IPL 2023 Live: Gaikwad et Conway pour un début brillant pour CSK contre DC

Mises à jour en direct de CSK contre DC :Ruturaj Gaikwad et Devon Conway ont pris un excellent départ. Le skipper des Super Kings de Chennai, MS Dhoni, a remporté le tirage au sort et a choisi de battre les Capitals de Delhi lors de leur match IPL 2023 au stade MA Chidambaram. Le CSK a renoué avec la victoire avec une victoire convaincante sur les Indiens de Mumbai et espère récolter deux autres points contre les Capitals, qui se sont montrés prometteurs lors des derniers matchs. Actuellement, le CSK occupe la deuxième place du tableau des points avec six victoires et quatre défaites, un match n’ayant pas produit de résultat. Ils totalisent 13 points. En revanche, DC est en bas avec quatre victoires et six défaites. Ils ont un total de huit points.(CARTE DE POINTAGE EN DIRECT I TABLEAU DES POINTS IPL)

Mises à jour des scores de cricket en direct du 55e match IPL 2023 entre CSK et DC, directement de Chennai