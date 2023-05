IPL 2023 Live: Agarwal, Vivant On Fire, SRH continuent de troubler MI

MI vs SRH, IPL 2023 Mises à jour en direct: Mayank Agarwal et Vivrant Sharma ont emmené Sunrisers Hyderabad à travers la barre des 50 points en avantage numérique contre les Indiens de Mumbai. D’un autre côté, les quilleurs du MI envisagent des guichets rapides afin de prendre le dessus dans le jeu. Le skipper du MI, Rohit Sharma, a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre Sunrisers Hyderabad lors de leur dernier match IPL 2023 dimanche. Avec quatre victoires et deux défaites, le MI a certainement pleinement profité de son terrain, ce que les hommes de Rohit Sharma voudraient continuer car ils ont également la dernière opportunité d’améliorer leur Net Run Rate (NRR). (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT | TABLEAU DES POINTS)

Mises à jour des scores en direct IPL 2023 entre MI vs SRH, directement de Mumbai