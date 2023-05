IPL 2023 Live: Abhishek et Anmolpreet donnent un bon départ à SRH vs LSG

SRH vs LSG, IPL 2023, mises à jour en direct :Abhishek Sharma et Anmolpreet Singh ont donné un bon départ aux SunRisers Hyderabad face aux Lucknow Super Giants. D’autre part, les quilleurs SRH envisagent des guichets rapides afin de prendre le dessus dans le jeu. Le capitaine du SRH Aiden Markram a remporté le tirage au sort et a choisi de battre contre le LSG lors de leur match IPL 2023 au stade international Rajiv Gandhi. Le LSG, qui a perdu deux de ses trois derniers matches, fera un énorme pas en avant s’il arrive à dépasser l’équipe d’Aiden Markram, qui languit à la neuvième place du tableau des 10 équipes. (Carte de bord en direct | Tableau des points IPL 2023)

Mises à jour en direct du 58e match IPL 2023 entre SRH et LSG, directement d’Hyderabad