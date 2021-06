IPL 2021 reprendra aux EAU et les fans de cricket célèbrent leurs retrouvailles avec des mèmes

La vague Covid-19 est arrivée et a tout balayé sur son passage. L’Inde s’est arrêtée et les activités de plein air sont devenues un non-non strict pour freiner la propagation de l’infection mortelle. IPL 2021, un peu comme tout le reste du pays, a fait face au plus fort et des volets ont été abattus lors du carnaval de cricket pour la sécurité des joueurs de cricket et de tous ceux qui sont associés au tournoi. Mais maintenant, il y a de bonnes nouvelles pour les fans de cricket. BCCI SGM a récemment annoncé que la deuxième phase de l’IPL 2021 se tiendrait dans la fenêtre de septembre-octobre aux EAU. Il est à noter que les dates n’ont pas encore été annoncées.

Cependant, cela n’a pas empêché les fans de cricket de se réjouir du fait qu’ils assisteront au reste du tournoi. Oui, il y avait des mèmes aussi.

Selon un rapport dans InsideSport.com, l’IPL devrait redémarrer le 17 septembre et la finale se jouera le 10 octobre.

Mais il y a beaucoup de travail à faire à cet égard. Ces dates seront en conflit avec la CPL 2021 – du 28 août au 19 septembre – et la BCCI souhaite que ses dates soient avancées de 7 à 10 jours, afin que tous les joueurs de la ligue puissent également participer à l’IPL. La BCCI fera une demande au conseil des Caraïbes, selon le rapport.

