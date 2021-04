Détails de la diffusion en direct PBKS vs CSK: Lors du huitième match de l’IPL 2021, les Punjab Kings affronteront les Super Kings de Chennai vendredi. PBKS et CSK ont réalisé un début de saison contrasté. Le Punjab a joué un dernier thriller contre les Rajasthan Royals et s’est retrouvé dans la partie gagnante. Cependant, le CSK a reçu une raclée de sept guichets par les capitales de Delhi.

Quand le match Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021 sera-t-il joué?

Le match PBKS vs CSK IPL 2021 se jouera le vendredi 16 avril.

Où se joue le match Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021?

Le match PBKS vs CSK, IPL 2021 se jouera au stade Wankhede de Mumbai.

À quelle heure commencera le match Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021?

Le match PBKS vs CSK IPL 2021 débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021?

Le match en direct PBKS vs CSK IPL 2021 sera diffusé sur Star Sports 1 HD, chaînes SD, Star Sports 1 Hindi HD, chaînes SD.

Où le match Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021 sera-t-il diffusé en direct?

PBKS vs CSK IPL 2021 peuvent également être diffusés en direct sur Disney + Hotstar.

Quels sont les 11 probables du match Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021?

Rois du Pendjab: KL Rahul, Mayank Agarwal, Chris Gayle, Deepak Hooda, Nicholas Pooran, Shahrukh Khan, Jhye Richardson, Chris Jordan, Ravi Bishnoi, Mohammed Shami, Arshdeep Singh

Chennai Super Kings: Faf du Plessis, Ruturaj Gaikwad, Moeen Ali, Suresh Raina, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (c & sem), Sam Curran, Shardul Thakur, Dwayne Bravo, Deepak Chahar

Quelles sont les équipes complètes de Punjab Kings vs Chennai Super Kings?

Rois du Pendjab: KL Rahul, Dawid Malan, Jhye Richardson, Shahrukh Khan, Riley Meredith, Moises Henriques, Jalaj Saxena, Utkarsh Singh, Fabian Allen, Saurabh Kumar, Chris Gayle, Mayank Agarwal, Nicholas Pooran, Mandeep Singh, Sarfaraz, Deepak Hooda Singh, Prabhsim Khan , Mohammed Shami, Chris Jordan, Darshan Nalkande, Ravi Bishnoi, Murugan Ashwin, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Ishan Porel

Chennai Super Kings: Ravindra Jadeja, Imran Tahir, Robin Uthappa, Moeen Ali, K Gowtham, Cheteshwar Pujara, M.Harisankar Reddy, K.Bhagath Varma, C Hari Nishaanth, R Sai Kishore, Suresh Raina, MS Dhoni, Narayan Jagadeesabn, Ruturaj KM Gaikwad, , Karn Sharma, Ambati Rayudu, Deepak Chahar, Faf du Plessis, Shardul Thakur, Mitchell Santner, Dwayne Bravo, Lungi Ngidi, Sam Curran

