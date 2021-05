IPL 2021 a été annulé et les fans de Desi Cricket tentent de se débarrasser de la tristesse avec des mèmes

La BCCI a annoncé mardi qu’elle avait pris la décision inévitable de reporter l’IPL 2021 avec effet immédiat après que plusieurs cas de coronavirus ont été signalés par diverses franchises IPL. Rajeev Shukla, le vice-président de la BCCI a déclaré à News18 que tous les membres du bureau et les membres du conseil ont décidé ensemble après avoir parlé à toutes les parties prenantes, y compris les franchises et les diffuseurs, que pour le moment, il devrait être suspendu. Il a ajouté qu’après un certain temps, ils prendraient un appel lorsqu’il reprendrait. Il a ajouté que toutes les précautions avaient été prises mais en gardant toujours à l’esprit la santé des joueurs et du personnel de soutien, nous avons pris la décision.

Dans un communiqué, la BCCI a déclaré: «La BCCI ne veut pas faire de compromis sur la sécurité des joueurs, du personnel de soutien et des autres participants impliqués dans l’organisation de l’IPL. Cette décision a été prise en gardant à l’esprit la sécurité, la santé et le bien-être de toutes les parties prenantes. » il est impératif que le tournoi soit désormais suspendu et que chacun retourne dans sa famille et ses proches en ces temps difficiles. » La décision intervient après que Wriddhiman Saha de SRH et Amit Mishra des capitales de Delhi aient été testés positifs mardi, ce qui fait qu’un total de 4 joueurs dans trois franchises différentes ont été infectés. L’ajout de l’entraîneur de bowling CSK l Balaji en fait 4 camps avec des cas actifs de Covid-19 actuellement.

Suite à l’annonce de mardi, les fans de cricket sur Twitter ont été dévastés et ont exprimé leur tristesse de l’annulation du petit rayon de positivité.

Le tournoi a fait face à beaucoup de flak récemment, beaucoup critiquant les organisateurs pour avoir dirigé la ligue malgré que l’Inde enregistre plus de 3 cas de lakh covid-19 par jour. Les hashtags comme #CancelIPL ont également été vus à la mode pendant un certain temps.

La priorité immédiate pour BCCI est d’organiser un passage sûr pour ses joueurs étrangers. L’Australie interdisant tous les vols en provenance de l’Inde, le sort du contingent australien est en jeu. Quant aux Kiwis, ils peuvent toujours s’envoler vers leur comté, tout comme les joueurs de cricket anglais, mais ils devront se mettre en quarantaine au gouvernement. hôtels spécifiés pendant 10 jours et subir des tests le 2ème et le 8ème jour. Un autre problème ici sera que la plupart des vols de transit proviennent des Émirats arabes unis et que cela est suspendu. Les joueurs de cricket du Bangladesh peuvent franchir la frontière par la route si nécessaire, la route aérienne étant suspendue.

