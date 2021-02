IPhones Apple à des réductions folles ou arnaque organisée pour iPhone Aatmanirbhar? L’histoire jusqu’ici

Les escroqueries de vente Apple iPhone ne sont pas particulièrement nouvelles. Compte tenu du quotient d’attraction et du facteur ambitieux lié à la possession d’un iPhone Apple de nouvelle génération, de nombreux escrocs ont souvent tenté de duper les utilisateurs en utilisant les iPhones comme appâts, de diverses manières. Le dernier de cette file d’attente impliquerait l’homme d’affaires éponyme Hitesh Patel, alias Neel Patel, qui aurait offert aux utilisateurs des réductions incroyables sur des iPhones de nouvelle génération tels que l’Apple iPhone 12 Pro – le tout au nom d’un un service incroyable au peuple ».

Arnaque iPhone: les principales allégations

Les allégations ont été tirées sur Patel par deux dénonciateurs sur Twitter, Nishant Singh et Ashutosh Rana, qui, dans une vidéo YouTube et un fil Twitter, ont apparemment révélé de nombreux cas de fraude et d’escroqueries liés à Patel et à ses diverses entreprises. Parmi ceux-ci, deux des dernières incluent des plates-formes appelées Squeaks Media et NaaradPay. Alors que Squeaks Media était supposé être une plate-forme de médias sociaux conçue comme une voix pour les individus de droite et les conservateurs, NaaradPay a été souligné comme une « aatmanirbhar », une alternative nationaliste aux myriades d’applications de paiement numérique déjà disponibles pour les utilisateurs. Les deux plates-formes seraient la propriété de Patel.

Arnaque iPhone. Nous connaissons la valeur de cela, plus de 40 Crore ₹. Pas seulement de l'argent, mais aussi des photos personnelles, des SMS et plus encore. Livré moins de xxx téléphones. Lui-même a dit plus de 8000 commandes passées.

Selon l’exposé, Patel a commencé à promouvoir la vente d’offres à des prix incroyables sur les iPhones Apple. Ces offres comprenaient l’iPhone 11 Pro Max à Rs 57,449 (prix du marché Rs 96,900), l’iPhone 12 Pro à Rs 67,449 (prix du marché Rs 1,19,900) et l’iPhone 11 à un incroyable Rs 26,949 (prix du marché Rs 54,900). Bien que les détails exacts du nombre de victimes de cette escroquerie n’aient pas pu être vérifiés par News18, les captures d’écran d’un fil de conversation Twitter Direct Messages font allusion à environ 8000 commandes reçues par Patel sur la base de ses offres. La valeur approximative des commandes que Patel a apparemment reçues s’élève à environ Rs 40 crore, selon les allégations.

Notes de suspicion

Bien que Patel ait naturellement nié toutes les allégations, l’accord et sa défense semblent tous un peu discutables. Pour commencer, Apple est très particulier sur les prix réduits sur ses iPhones, et même les offres de réduction de saison des fêtes sur les iPhones (ou tout autre produit, d’ailleurs) ont une certaine limite aux prix réduits. Dans ce cas, chaque offre proposée bénéficie d’une réduction de près de 50%, ce qui suscite certainement des soupçons.

« L’Inde dispose d’un ensemble de réglementations anticoncurrentielles qui plafonnent les pratiques du marché lorsqu’une entreprise ne peut pas choisir de vendre des produits négociés sur le marché de détail ouvert à un prix inférieur à un certain prix »

Le principal soupçon vient de la défense de NaaradPay de leurs accords. Dans une sorte de déclaration, NaaradPay dit: «Au lieu de dépenser beaucoup en marketing, il a été décidé de le dépenser pour les gens, d’où les prix bas. Alors que cette entreprise vient de démarrer, nous pensons qu’il est important d’oublier les bénéfices pendant les 1000 premiers jours et de vraiment fournir un service incroyable aux gens. (sic) »

Cela n’a guère de sens, voire pas du tout. D’une part, aucune entreprise désireuse de faire des affaires conformément aux lois ne déciderait simplement «d’oublier les bénéfices», même à ses débuts. Plus important encore, l’Inde a un ensemble de réglementations anticoncurrentielles qui plafonnent les pratiques du marché lorsqu’une entreprise ne peut pas choisir de vendre des produits négociés sur le marché de détail ouvert à un prix inférieur à un certain prix, maintenant ainsi un terrain de jeu équitable pour les détaillants de toutes les échelles et empêchant une position de marché biaisée. Même les plus grandes entreprises de commerce électronique d’Inde, Amazon et Flipkart, ont été confrontées aux postulats de ces réglementations et ont dû limiter l’étendue des offres à prix réduit proposées lors de leurs plus grosses ventes.

Plus d’allégations trompeuses

En plus de cela, les captures d’écran de la conversation de Patel avec des clients mécontents semblent révéler des affirmations plus trompeuses. Dans un message, Patel dit: «Vérifiez auprès de n’importe quel Apple Store en Inde, demandez directement à seulement 100 téléphones, ils vous diront qu’ils auront besoin de 3 à 4 semaines, même Apple le dit. (sic) ”Cela, comme d’autres affirmations faites par Patel à travers ses entreprises, semble également très trompeur.

D’une part, Apple n’a jamais mentionné explicitement dans aucun forum de telles périodes d’attente. Il est également important de noter que pour une entreprise de la taille d’Apple, qui expédie et vend des centaines de millions d’iPhone dans le monde toute l’année, une question de 100 iPhones équivaut à une goutte d’eau dans l’océan, et de telles quantités d’inventaire sont toujours disponible chez un revendeur Apple, même en Inde. Ceci n’est donc certainement pas factuel et montre donc un comportement indigne de confiance de Patel.

Compte tenu de l’estimation de Patel de 100 livraisons d’iPhone nécessitant environ quatre semaines pour être traitées, son affirmation d’avoir reçu 8000 commandes de ce type semble suggérer qu’il pourrait prendre plus de 300 semaines, ou près de six ans, pour répondre à sa demande. Là encore, un inventaire de 8 000 unités de stock pour n’importe quel détaillant est assez limité et est disponible à tout moment. Cela confirme en outre que l’affirmation de Patel revient à dire à des clients qui ont déjà payé de l’argent qu’ils ne verront peut-être jamais le visage de leurs produits.

Comment vous pouvez rester en sécurité

En tant que consommateur, sachez toujours que toute transaction qui semble incroyable est très probablement juste cela – pas du tout crédible. Aucune entreprise saine d’esprit ne vendrait un produit qui n’est pas rentable d’une manière ou d’une autre. De plus, les iPhones ne sont pas particulièrement des articles qui font des dons de bienfaisance, en particulier lorsqu’ils sont vendus – même si pour la moitié du prix. De plus, en obtenir un pour la moitié du prix signifierait au moins que les appareils en question sont soit remis à neuf avec des défauts, soit contrefaits. Ne tombez jamais dans de telles promesses faites sur Internet, sans date limite concrète pour la livraison des produits.

Enfin, il est généralement recommandé d’acheter ces produits de grande valeur uniquement auprès de chaînes de vente au détail établies, telles que la boutique en ligne Apple India d’Apple, ou de grandes sociétés de commerce électronique telles qu’Amazon ou Flipkart. Il existe également une chaîne importante de points de vente hors ligne où vous pouvez souvent obtenir de bonnes offres de cartes de crédit ou des offres promotionnelles, ce qui permet d’obtenir les meilleures remises légitimes disponibles sur des appareils tels que l’iPhone. Explorez vos options parmi ces choix vérifiés, mais assurez-vous de ne pas vous aventurer à dépenser votre argent pour de telles «offres», même si elles semblent parfaitement vraies.