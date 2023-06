iPhone vous permettra de définir une image personnalisée ou un Memoji pour vos appels avec iOS 17

Vous pourrez bientôt habiller vos appels iPhone en définissant une image personnalisée qui s’affiche sur l’écran du récepteur lorsque vous passez un appel.

La fonctionnalité, dévoilée lors du discours d’ouverture d’Apple à la WWDC lundi, s’appelle des affiches de contact personnalisées et fait partie d’iOS 17, la prochaine mise à jour majeure d’Apple pour l’iPhone.

Les affiches de contact personnalisées vous permettent de personnaliser la façon dont vous êtes représenté sur le téléphone de quelqu’un d’autre lorsque vous l’appelez. Vous pouvez utiliser des photos ou des emoji, associés à la typographie.

Vous pouvez choisir votre propre image, police et couleur, en personnalisant votre affiche de contact autant que vous le feriez pour l’écran de verrouillage de votre téléphone, a déclaré Apple. Les images apparaissent non seulement dans les appels, mais également dans le cadre de votre carte de contact, créant un look cohérent.

Des mises à jour supplémentaires arrivent sur l’expérience iOS 17. Vous pourrez transformer vos propres photos en autocollants que vous pourrez ensuite utiliser dans des conversations textuelles, aux côtés d’emoji standard.

iOS 17 Messages transcrira également les mémos vocaux que vous recevez. Une nouvelle fonctionnalité de partage de position vous permettra de suivre vos amis en voyant leur position dans votre conversation textuelle. Et la nouvelle fonctionnalité d’enregistrement vise à tenir un ami ou un membre de la famille informé de votre voyage de retour, à l’informer de l’endroit où vous vous trouvez et à lui faire savoir si vous rencontrez des difficultés pour rentrer chez vous.

iOS 17 devrait être disponible en version bêta publique le mois prochain, avec la sortie générale en septembre aux côtés de la rumeur de la série iPhone 15.

