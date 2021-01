L’iPhone SE (2020) est facilement l’un des produits les plus rentables de tout le catalogue d’Apple, égalé uniquement par l’iPad 10.2in (2020). Mais le géant de la technologie a-t-il l’intention de changer sa mise à jour sporadique de la ligne SE en une mise à jour plus régulière? Nous examinons les rumeurs entourant un éventuel nouveau modèle d’iPhone SE qui pourrait arriver en 2021.

L’approche d’Apple envers l’iPhone SE n’a pas été exactement prévisible. L’iPhone SE d’origine est apparu en mars 2016 et, mis à part une augmentation du stockage en mars 2017, il a ensuite passé quatre ans sans mise à jour. En fait, Apple a en fait retiré l’iPhone SE en 2018, laissant beaucoup soupçonner que l’iPhone moins cher avait fait son temps.

Mais l’arrivée de l’iPhone SE (2020) en avril 2020 a été un ajout bienvenu à la gamme et a indiqué qu’Apple reconnaissait peut-être la nécessité d’une option plus abordable.

Cela dit, il n’y a aucune indication claire du moment où un nouvel iPhone SE pourrait être publié. Le créneau horaire le plus probable est en septembre 2021, lorsque Apple doit dévoiler les modèles d’iPhone 13, mais, dans le passé, rien ne garantit que cela se produira, car tous les appareils SE précédents sont arrivés au printemps.

Voici quand les modèles précédents d’iPhone SE ont fait leurs débuts:

iPhone SE (versions 16 et 64 Go): 31 mars 2016

iPhone SE (versions 32 Go et 64 Go): 24 mars 2017

iPhone SE (2020): 24 avril 2020

De nombreux observateurs de l’industrie ont émis l’hypothèse qu’il y aurait un autre iPhone SE, le très fiable Ming-Chi Kuo disant qu’il s’attend à une sortie à l’automne 2021.

D’autres analystes se tournent vers le traditionnel printemps 2021 ou printemps 2022.

Combien coûtera l’iPhone SE (2021)?

Nous ne pensons pas qu’Apple s’éloignera trop des prix actuels, car la gamme d’iPhone a maintenant une bonne structure qui maintient les différents modèles disponibles dans leurs propres strates sans cannibaliser ceux qui les entourent.

Voici comment ils s’empilent:

iPhone SE – 399 £ / 399 $

iPhone XR – 499 £ / 499 $

iPhone 11 – 599 £ / 599 $

iPhone 12 mini – 699 £ / 699 $

iPhone 12 – 799 £ / 799 $

iPhone 12 Pro – 999 £ / 999 $

iPhone 12 Pro Max – 1099 £ / 1099 $

L’iPhone SE actuel (2020) commence à 399 £ / 399 $ et nous nous attendons à ce que toute version mise à jour le fasse également.







Quelles nouvelles fonctionnalités verrons-nous dans l’iPhone SE (2021)?

Comme Apple n’a même pas encore confirmé l’existence d’un nouvel iPhone SE, aucun détail officiel n’est actuellement disponible sur ce qu’il pourrait contenir. Bien sûr, cela n’a pas arrêté de nombreuses rumeurs dans le monde de la technologie, alors voici ce que nous pensons que vous pourriez voir dans le nouvel iPhone SE.

5G

L’ajout le plus évident à un nouveau modèle serait la connectivité 5G. Tous les modèles d’iPhone 12 arrivés en 2020 avaient cette fonctionnalité, et c’est celle que nous avons également vue sur un certain nombre de téléphones Android, y compris ceux à des prix similaires à l’iPhone SE (2020). Des modèles comme le OnePlus Nord, le Motorola Edge et le Realme 7 5G disposent de cette fonctionnalité, que vous trouverez dans notre tour d’horizon des meilleurs téléphones 5G bon marché.

Cependant, la 5G n’est pas définitive, car l’iPhone XR et l’iPhone 11 restent dans le catalogue actuel, tous deux au-dessus de l’iPhone SE, et aucun d’eux n’avait de connectivité 5G.

Processeur A14 Bionic

L’une des choses les plus surprenantes à propos de l’iPhone SE (2020) est qu’il a reçu le même processeur A13 Bionic que la gamme iPhone 11 qui étaient les produits phares à l’époque. Si Apple fait de même et publie une mise à niveau de l’iPhone SE en 2021, nous pensons qu’il est probable que la mise à niveau inclura également l’A14 Bionic de la gamme iPhone 13.

Ce ne sera pas un désastre si cela ne se produit pas, car l’A13 est un processeur très rapide, mais Apple n’a pas lésiné sur l’iPhone SE (2020), il y a donc des signes que la même chose pourrait être vraie pour une édition 2021.

Nouveau design

Alors que l’iPhone SE (2020) n’a peut-être été rénové que l’année dernière, prenant le cadre de l’iPhone 8 et de ses prédécesseurs, certaines spéculations ont fait le tour selon lesquelles Apple pourrait continuer cette pratique avec le nouveau modèle. S’installer dans le châssis plus spacieux d’un iPhone XR ou d’un iPhone 11 signifierait qu’Apple pourrait laisser Touch ID derrière et apporter son expérience iPhone plein écran à ceux qui ont déjà reculé au prix d’entrée.

Face ID est maintenant bien établi et, en tant que tel, le prix de la construction et des pièces aurait dû chuter suffisamment pour qu’il soit viable sur un appareil moins cher. Il y a aussi l’avantage que le passage à l’iPhone XR ou à 11 cadres ne nécessiterait que la mise à jour des entrailles de ces modèles tout en offrant une véritable mise à niveau du badge SE.

Mode nuit









Avec autant de caméras rivales dotées désormais d’une sorte de mode nuit, il serait logique que cette fonction de photographie en basse lumière arrive sur l’iPhone SE (2021). C’est par hasard que la SE actuelle n’en a pas.

Comme vous pouvez le constater, il reste encore beaucoup à révéler sur le nouveau modèle d’iPhone SE. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que d’autres nouvelles apparaîtront, alors assurez-vous de revenir. En attendant, consultez notre guide des meilleurs iPhones et des meilleures offres iPhone 12 pour voir lequel répondra à vos besoins.

