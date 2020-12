Flipkart, le géant du commerce électronique appartenant à Walmart, organise sa vente Mobiles Bonanza. La vente Flipkart Mobiles Bonanza offre aux acheteurs les meilleurs prix sur certains des smartphones les plus vendus sur Flipkart. La vente Flipkart Mobile Bonanza a débuté aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 10 décembre. Pendant les trois jours, les smartphones de marques comme Xiaomi, Realme, Asus, Samsung, Poco, Oppo, Apple et d’autres grands noms verront des réductions de prix spéciales, ainsi que avec d’autres offres bancaires, EMI et d’échange.

Les acheteurs utilisant des cartes de crédit HDFC Bank ou une option EMI utilisant HDFC Cerdit ou une carte de débit recevront un montant forfaitaire de 1750 Rs sur le prix demandé d’un smartphone. Parmi les meilleures offres, Xiaomi Mi 10T, Samsung Galaxy F41, ASUS ROG Phone 3, Moto Razr (version 4G) et plus sont disponibles à l’achat à des remises intéressantes. Outre la banque HDFC, les acheteurs utilisant des cartes bancaires ICICI, des cartes de crédit Flipkart Axis Bank et des cartes de débit Bank of Baroda Mastercard peuvent également bénéficier d’une multitude d’offres bancaires sur une gamme de smartphones les plus vendus sur Flipkart lors de la vente Mobiles Bonanza.

Xiaomi Mi 10T, la réponse de la société au OnePlus 8T qui a été lancé en octobre, est disponible pour un prix effectif de Rs 30999 lors de la vente Flipkart Mobiles Bonanza Days. Le smartphone a été répertorié pour Rs 35 999 sur Flipkart. Cependant, les acheteurs utilisant des cartes ICICI peuvent bénéficier d’une remise instantanée de 3000 Rs et d’une remise minimale de 2000 Rs sur l’échange d’un ancien smartphone. En dehors de cela, les acheteurs peuvent bénéficier d’un remboursement illimité de 5% sur les cartes de crédit Flipkart Axis Bank et peuvent bénéficier de Rs 100 de réduction sur les cartes de débit Bank of Baroda Mastercard.

L’ASUS ROG Phone 3 qui a fait ses débuts en Inde au prix de départ de Rs 49 999 est vendu au prix de Rs 44 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go lors de la vente Mobiles Bonanza de Flipkart. Le ROG Phone 3 est disponible pendant ces trois jours pour une remise supplémentaire de 2000 Rs par rapport à son prix de 46999 Rs pour la même variante. La variante de spécification plus élevée (12 Go de RAM) du ROG Phone 3 est également vendue à un rabais de 2000 Rs pour 47999 Rs.

L’iPhone SE (2020), y compris l’adaptateur secteur et les EarPods à l’intérieur de la boîte, est vendu pour Rs 32999 lors de la vente Mobiles Bonanza de Flipkart. Le smartphone est vendu à un rabais de près de 7 000 Rs par rapport à son prix de 39 900 Rs. Les acheteurs d’iPhone SE (2020) peuvent également bénéficier d’un remboursement illimité de 5% sur les cartes de crédit Flipkart Axis Bank et de 100 Rs sur les cartes de débit Bank of Baroda Mastercard, en dehors des offres d’échange et d’EMI.

Samsung Galaxy F41, le premier smartphone de la gamme Galaxy F de la société est disponible à partir de Rs 15,499 lors de la vente Mobiles Bonanza de Flipkart. Le Samsung Galaxy F41 est disponible à un rabais de 4500 Rs par rapport à son prix de 19999 Rs. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’offres d’échange et d’EMI, ainsi que d’un remboursement illimité de 5% sur les cartes de crédit Flipkart Axis Bank. Les acheteurs de Samsung Galaxy F41 peuvent également opter pour le plan de mise à niveau intelligent de Flipkart, qui leur permet d’acheter le téléphone pour 4650 roupies de moins s’ils promettent de passer à la prochaine génération du Galaxy F41.