IPhone pliable non disponible avant 2023; Apple a peut-être abandonné son intention d’apporter un port USB-C: Kuo

Les rapports sur un iPhone pliable ont fait le tour de nos fils de nouvelles ces derniers temps. Maintenant, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple pourrait planifier un lancement en 2023 pour l’iPhone pliable. Dans une autre note de recherche, Kuo a déclaré que le géant basé à Cupertino n’avait pas l’intention d’adopter l’USB type-C sur les futurs iPhones ou d’intégrer un capteur d’identification tactile dans le bouton d’alimentation.

Dans sa note de recherche sur l’iPhone pliable, Kuo a déclaré que le smartphone, qui verra probablement une version 2023, viendra avec un écran d’une taille comprise entre 7,5 pouces et 8 pouces. Ceci est contraire aux rapports précédents qui laissaient entendre que l’écran de l’iPhone pliable serait plus proche de la taille de l’iPhone 12 Pro Max. Alors que de nombreux rapports indiquent qu’Apple a commencé le développement de l’iPhone pliable, Kuo a été cité dans la note de recherche comme disant que le produit «n’a pas encore officiellement démarré».

Selon Kuo, l’écran de l’iPhone pliable sera plus proche de la taille de l’iPad Mini une fois déplié. En passant par là, il semble qu’Apple adopte une approche similaire à celle que Samsung a adoptée pour le Galaxy Fold, avec un téléphone de taille normale qui se déplie dans un petit facteur de forme semblable à une tablette, au lieu du design en forme de clapet comme le Moto Razr ou le Galaxy Z Flip.

Par ailleurs, Kuo a également déclaré qu’Apple n’avait pas l’intention d’adopter des ports USB de type C sur les futurs appareils iPhone ou d’intégrer un capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation. Cette note de recherche, obtenue par Apple Insider, indique que la raison de la décision d’Apple est que la société estime que l’USB de type C est préjudiciable à la rentabilité de l’entreprise MFi, et que cette spécification d’étanchéité est inférieure à Lightning et MagSafe.

Kuo, dans son rapport, a également mentionné qu’au lieu de passer à un port USB de type C, Apple pourrait passer directement à l’iPhone sans port très répandu qui repose uniquement sur la charge sans fil. À l’avenir, Kuo indique qu’Apple investira massivement dans MagSafe, car il est plus étanche que la foudre USB et Apple contrôle la norme MagSafe via son programme MFi, ce qui lui permet de continuer à tirer profit des frais de licence. Kuo prédit toujours que bien que MagSafe soit la voie à suivre pour Apple, il continuera à utiliser son port Lightning dans un avenir prévisible.