iPhone Emergency SOS via satellite sauve la vie d’une famille prise dans des incendies de forêt à Maui

La fonction SOS d’urgence via satellite d’Apple, qui connecte l’appareil directement à un satellite pour appeler les services d’urgence si un utilisateur a besoin d’aide lorsqu’il n’y a pas de connexion cellulaire, a été saluée pour avoir sauvé la vie d’une famille prise dans les incendies qui ravagent Maui , Hawaï.

Comme partagé par Michael J. Miraflor sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le cousin de la petite amie de son frère et sa famille ont été pris dans leur véhicule à Maui alors que les incendies de forêt ont soudainement éclaté autour d’eux.

Sans connexion cellulaire, l’une des personnes dans le véhicule avait un iPhone 14 et a utilisé l’appareil pour se connecter par satellite aux services d’urgence pour appeler à l’aide.

Le cousin de la petite amie de mon frère et sa famille ont été pris dans leur véhicule à Maui alors que les incendies de forêt ont soudainement éclaté autour d’eux. Pas de service cellulaire, donc Apple Emergency SOS était le seul moyen de contacter les premiers intervenants. Leur a littéralement sauvé la vie. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf — Michael J. Miraflor (@michaelmiraflor) 10 août 2023

Michael a partagé une capture d’écran montrant la conversation rapide avec les services d’urgence via le SOS d’urgence via satellite d’Apple, qui charge les questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et leur montre où pointer leur téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur.

Chaque modèle de la gamme iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max – prend en charge le SOS d’urgence par satellite dans les pays et régions pris en charge.

