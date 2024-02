iPhone : Apple iMessage reçoit une mise à jour majeure avant « l’apocalypse quantique »

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire gratuite IndyTech livrée directement dans votre boîte de réception Inscrivez-vous à notre newsletter IndyTech gratuite

Apple publiera l’une de ses mises à jour de sécurité les plus importantes jamais réalisées pour tenter de faire face à « l’apocalypse quantique ».

La nouvelle mise à jour d’iMessage assurera la sécurité des messages même après l’avènement de l’informatique quantique, affirme le fabricant d’iPhone.

À l’heure actuelle, les plateformes de messagerie sécurisent leurs messages grâce à la cryptographie classique, qui garantit que seuls l’expéditeur et le destinataire d’un texte peuvent le lire. Cela fonctionne en s’appuyant sur des problèmes mathématiques difficiles qui ne peuvent être résolus par les ordinateurs.

Cependant, les informaticiens pensent que les décennies à venir pourraient amener la création d’ordinateurs quantiques, qui pourraient avoir le pouvoir de répondre à ces énigmes mathématiques auparavant insolubles. Cela pourrait permettre à ces messages d’être ouverts et lus par quiconque peut les intercepter.

Les experts ont qualifié cet événement d’« apocalypse quantique ». Alors que les ordinateurs quantiques sont développés pour leurs utilisations potentiellement transformatrices dans tous les domaines, des soins de santé à l’intelligence artificielle, les chercheurs s’efforcent également d’éviter le scénario dangereux qui pourrait résulter de leur capacité à percer ce cryptage.

Même si de tels ordinateurs quantiques pourraient être attendus dans des décennies, les experts préviennent qu’il est important de garantir dès maintenant la sécurité des systèmes. Cela est dû en partie aux attaques « récoltez maintenant, décryptez plus tard », dans lesquelles les attaquants peuvent voler et stocker des données cryptées jusqu’à ce qu’il soit possible de les lire avec des ordinateurs quantiques.

Les chercheurs en sécurité travaillent depuis sur une technologie connue sous le nom de cryptographie post-quantique, ou PQC. Cela utilise de nouveaux algorithmes qui ne peuvent pas être battus par les ordinateurs quantiques, mais qui peuvent toujours être exécutés et protéger les messages sur les ordinateurs classiques d’aujourd’hui.

La réponse d’Apple à cette préoccupation est ce qu’elle appelle PQ3. Cela a nécessité une refonte complète du protocole qui assure la sécurité des conversations iMessage, a déclaré Apple, et a affirmé que cela donnerait à la plate-forme les systèmes de sécurité les plus puissants de toutes les grandes plates-formes de messagerie.

Le nouveau système est déjà déployé dans iMessage dans les versions bêta, et il sera disponible dans les versions publiques du logiciel sur iPhone, iPad, Mac et Watch plus tard cette année. D’ici la fin de l’année, PQ3 remplacera le protocole existant dans toutes les conversations prises en charge, a annoncé Apple.

Dans un premier temps, il sera introduit avec iMessage. Mais Apple a indiqué que la même technologie serait déployée dans les autres parties de ses services qui reposent sur le cryptage pour assurer la sécurité des données.

Apple a annoncé les détails de PQ3 dans un long article sur son blog de sécurité. Il a également partagé des informations sur la technologie avec des universitaires et a soutenu un article rédigé par Douglas Stebila, de l’Université de Waterloo, qui affirmait que le nouveau système devrait protéger les messages « contre les adversaires classiques et quantiques ».

D’autres sociétés, comme Google, ont travaillé sur des mises à jour similaires pour atténuer la menace que représente l’informatique quantique pour les outils de sécurité. Bon nombre de ces mises à jour sont le résultat des travaux effectués par l’Institut national américain des normes et technologies, ou NIST, qui a dirigé les travaux visant à créer de nouveaux types de cryptage à l’abri des attaques de l’informatique quantique et classique.

Alors que les experts s’inquiètent de la cryptographie post-quantique depuis des décennies, le NIST a contribué au lancement de ces travaux récents en annonçant en 2015 un nouveau projet visant à normaliser les nouvelles technologies de sécurité capables de résister aux attaques des ordinateurs quantiques. En 2022, elle a annoncé avoir sélectionné quatre nouveaux systèmes, et les entreprises technologiques travaillent depuis à leur intégration,