iPhone 3G dépouillé et transformé en art mural Apple

Sorti à l’origine en 2008, l’iPhone 3G était la deuxième génération d’iPhone d’Apple, doté d’un boîtier en plastique polycarbonate, d’un appareil photo à focale fixe de 2,0 mégapixels et d’un écran tactile de 3,5 pouces. L’appareil s’est vendu à plus d’un million d’unités au cours du premier week-end, devenant un favori des fans avec ses améliorations par rapport à la première génération.

Grille Studio a créé la collection ultime de pièces incontournables pour tous ceux qui aiment Apple en désassemblant avec soin des produits classiques et monumentaux, y compris l’iPhone 3G, et en les transformant en décorations murales incroyables, avec une large gamme de produits Apple historiques déconstruits à explorer y compris l’iPhone d’origine et l’Apple Watch de première génération.

Le GRID® 3G, le nom de l’entreprise pour l’art mural déconstruit de l’iPhone 3G montre chaque composant original cartographié avec des étiquettes, créant des décorations vraiment fascinantes pour la maison ou le bureau de tout passionné d’Apple. – Voir plus.

Disponible en vente maintenant avec 20 $ de rabais pour un temps limité seulementla Grille® 3G est la pièce parfaite à accrocher dans un bureau à domicile ou un bureau. De près, vous pouvez voir chaque partie individuelle de l’iPhone 3G qui fonctionnait autrefois, avec la carte principale détaillée comprenant la carte de circuit imprimé, le connecteur de la station d’accueil, le moteur de vibration, etc.

L’illustration dépouillée de l’iPhone 3G est affichée sur une carte au format A3 avec un cadre en bois noir, avec des options de livraison internationale et de paiement sans intérêt disponibles.

L’année dernière, The Apple Post a reçu le Grid Studio Cadre GRID® 4qui présente un iPhone 4 noir présenté dans toute sa splendeur sur un fond blanc – montrant tout, de l’écran tactile multipoint de 3,5 pouces aux boutons de volume arrondis de l’appareil, à la puce A4, au connecteur à 30 broches, à la carte mère et au classique Bouton d’accueil. Découvrez nos travaux pratiques complets avec le cadre GRID® 4 ici.

Grille Studio a bien plus à offrir que de simples appareils Apple. La société fabrique également des cadres pour la Game Boy super rétro, Sony PSP, Google Pixel, etc. Vous pouvez voir la gamme complète en ligne ici.

