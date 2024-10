iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro : les plus grandes mises à niveau selon les rumeurs

Maintenant que l’iPhone 16 Pro est là, vous vous demandez probablement s’il vaut la peine de le mettre à niveau si vous utilisez toujours un ancien téléphone. Alors que nous sommes au début du Cycle de rumeurs sur l’iPhone 17, il semble déjà y avoir un argument convaincant pour attendre la mise à niveau jusqu’à l’arrivée de l’iPhone 17 Pro.

Cela étant dit, il y a beaucoup de choses à écrire avec le nouvel iPhone 16 Pro, y compris une matrice de caméras, un écran, un chipset et une autonomie de batterie améliorés et améliorés par rapport aux modèles plus anciens. Sans parler de l’avènement d’une nouvelle suite de fonctionnalités basées sur l’IA, Apple Intelligence, déployée uniquement sur les meilleurs iPhones du marché. Si vous hésitez à passer au modèle de cette année, cette comparaison iPhone 17 Pro contre iPhone 16 Pro peut vous aider, vous donnant une idée si cela vaut la peine d’acheter maintenant ou d’attendre.

Faites défiler la suite pour découvrir notre analyse de toutes les spécifications et mises à niveau supposées pour ces deux téléphones, y compris les différences et similitudes importantes que vous devez connaître avant de décider de changer. À la fin, vous devriez en savoir suffisamment sur la façon dont le prochain iPhone 17 Pro se compare à l’iPhone 16 Pro pour arriver à une réponse.

iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro : modèles et prix

(Crédit image : Front Page Tech)

La rumeur la plus prometteuse que nous ayons entendue jusqu’à présent sur la gamme iPhone 17 est l’ajout d’un nouveau téléphone appelé iPhone 17 Slim. Ce modèle est considéré comme l’iPhone le plus fin jamais conçu et comporterait des caméras logées dans une visière, similaire à la série Pixel 9. L’iPhone 17 Slim remplacerait la gamme Plus d’Apple comme variante de ses combinés de base, faisant ainsi de l’iPhone 16 Plus le dernier du genre.

Si longtemps à l’avance, il est difficile de déterminer le prix de l’iPhone 17 Pro. Les rumeurs selon lesquelles Apple augmenterait le prix des modèles d’iPhone de cette année ne se sont jamais concrétisées, l’iPhone 16 étant lancé à 799 $ et l’iPhone 16 Pro Max en tête de la gamme à 1 199 $. Pour l’instant, nous supposons que l’iPhone 17 Pro sera proposé au même prix que l’iPhone 16 Pro, soit 999 $, mais beaucoup de choses peuvent arriver d’ici septembre prochain.

iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro : design et performances

D’après tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent, l’écran de l’iPhone 17 Pro ne devrait pas beaucoup changer par rapport à son homologue de cette année. Au contraire, une ligne de démarcation entre les gammes d’iPhone vanille et haut de gamme d’Apple pourrait tomber avec l’ensemble standard iPhone 17 et iPhone 17 Slim pour recevoir une mise à niveau de style Pro sous la forme d’un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont toujours bloqués à 60 Hz, un héritage depuis l’iPhone 13 Pro, tandis que les écrans « ProMotion » 120 Hz, qui offrent des performances plus fluides grâce à leur capacité à rafraîchir l’image jusqu’à 120 fois par seconde, ont traditionnellement été réservé aux combinés haut de gamme d’Apple. Cela pourrait cependant changer avec la série iPhone 17.

Avec la série iPhone 16, Apple a apporté à la fois les boutons d’action et de contrôle de l’appareil photo aux quatre modèles d’iPhone. Nous nous attendons à ce que ceux-ci restent également sur l’iPhone 17 Pro Max, mais Apple pourrait avoir quelque chose de nouveau dans sa manche qui n’a pas encore fait surface.

Majin Bu, un fuyard avec un bilan mitigé en ce qui concerne les rumeurs d’Apple, suggère que l’iPhone 17 Pro pourrait faire ses débuts dans trois nouveaux coloris : Teal Titanium, Green Titanium et Dark Green Titanium. Ce serait un véritable bouleversement pour Apple, qui a tendance à préférer les couleurs douces pour sa série Pro. Pour référence, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont disponibles en Natural Titanium, White Titanium, Black Titanium et Desert Titanium, une nouvelle couleur or rose métallisé.

iPhone 17 Pro contre iPhone 16 Pro : appareils photo

En ce qui concerne les appareils photo, il y a de quoi être enthousiasmé par la série iPhone 17. Le Pro et le Pro Max seraient tous deux équipés d’une caméra arrière téléobjectif de 48 MP et d’une caméra frontale de 24 MP, une mise à niveau sérieuse par rapport aux versions 12 MP des deux caméras trouvées sur les modèles Pro actuels. Bien qu’il ne soit pas certain que la caméra arrière téléobjectif de 48 MP sera exclusive au plus grand Pro Max avant de passer au plus petit modèle Pro avec l’iPhone 18 Pro.

Selon les rumeurs, les quatre modèles d’iPhone 17 seraient dotés d’une caméra frontale améliorée de 24 MP, d’après les rapports des analystes de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo et Jeff Pu. Ce n’est donc qu’une ligne de démarcation supplémentaire entre les modèles standard et Pro qui pourrait être abandonnée.

iPhone 17 Pro contre iPhone 16 Pro : Outlook

Avec la sortie de l’iPhone 16 juste derrière nous, nous n’en sommes qu’aux premiers jours des rumeurs concernant les téléphones de nouvelle génération d’Apple. Si l’histoire est vraie, nous nous attendons à ce que l’iPhone 17 Pro soit lancé aux côtés du reste de la série iPhone 17 dans le courant du mois de septembre 2025. Avec autant de temps restant, des détails supplémentaires sont presque certains de faire surface au cours des prochains mois. Assurez-vous donc de consulter notre hub iPhone 17 pour toutes les dernières rumeurs et fuites.