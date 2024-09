iPhone 16 vs iPhone 13 : les grands changements apportés par Apple en trois ans

La gamme iPhone 16 d’Apple est arrivée, et si vous envisagez une mise à niveau par rapport à l’iPhone 13 ou à une version antérieure, de nombreux nouveaux matériels et fonctionnalités pourraient en faire une mise à niveau notable. L’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max ont été dévoilés lors de l’événement Glowtime d’Apple lundi, et même les modèles de base présentent des changements de conception notables par rapport aux précédents iPhone d’Apple.

Les plus grands changements apportés à l’iPhone 16 à 799 $ incluent un bouton de contrôle de l’appareil photo dédié, la suppression du bouton Action de l’iPhone 15 Pro de l’année dernière et l’inclusion de la plate-forme Apple Intelligence destinée à tirer parti de l’IA générative pour résumer du texte ou créer de nouveaux emoji, entre autres fonctionnalités.

Cependant, si vous possédez un iPhone 13 de 2021 et envisagez une mise à niveau, il existe encore plus d’avancées dans l’iPhone 16 que vous devez garder à l’esprit pour déterminer si c’est le moment de remplacer votre téléphone cette année. Il existe plusieurs différences à prendre en compte en plus de celles mentionnées ci-dessus. Voici quelques différences clés, ou vous pouvez faire défiler nos tableaux de spécifications ci-dessous pour une comparaison côte à côte.

Caméra

L’iPhone 16 dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels, contre les deux appareils photo de 12 mégapixels de l’iPhone 13. Cela devrait permettre une meilleure qualité d’image ainsi que des fonctionnalités de photographie plus avancées sur l’iPhone 16.

Processeur

L’iPhone 16 est alimenté par la nouvelle puce A18, qui, en théorie, devrait le rendre beaucoup plus rapide que la puce A15 Bionic de l’iPhone 13. Elle permet également de nouvelles fonctionnalités d’IA.

Renseignements Apple

L’iPhone 16 prend en charge Apple Intelligence, qui comprend un Siri plus sensible au contexte, une prise en charge de l’écriture intégrée et des résumés audio, entre autres changements.https://www.trustedreviews.com/versus/apple-iphone-16-vs-iphone-13-4556175Le calendrier et le déploiement de ces fonctionnalités basées sur l’IA ne sont pas encore connus. Mais l’iPhone 13, qui doit recevoir iOS 18, ne pourra pas prendre en charge plusieurs de ces fonctionnalités en raison de limitations matérielles telles que son chipset actuel.

Grenouille cow-boy : un exemple de ce que vous pouvez créer avec la fonction Genmoji d’Apple Intelligence. Pomme/GIF par Arielle Burton/CNET

Connecteur USB-C

Apple a remplacé son port Lightning par un port USB-C dans sa gamme d’iPhone à partir de l’iPhone 15 de l’année dernière. Ce changement a été en grande partie motivé par la réglementation de l’Union européenne qui interdisait à Apple de vendre des iPhones dans le bloc en 2025 à moins qu’ils ne soient équipés d’un port USB-C. L’iPhone 13 utilise le connecteur propriétaire d’Apple, vous devrez donc probablement remplacer votre câble de chargement. Apple inclut un câble USB-C dans la boîte, vous devrez donc simplement vous assurer qu’il fonctionne avec votre adaptateur de chargeur.

L’île dynamique

Il s’agit d’une découpe en forme de pilule apparue pour la première fois sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de 2022, et qui est désormais une caractéristique distinctive de l’iPhone. En substance, il s’agit d’une zone située au-dessus de l’écran de l’iPhone, qui sert de hub interactif et change de forme en fonction des applications que vous exécutez. L’île dynamique n’est pas disponible sur l’iPhone 13. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre explicatif.

Dans l’ensemble, les changements les plus importants seront peut-être la qualité de vos photos avec le nouvel iPhone 16, l’accès à Apple Intelligence et d’autres fonctionnalités dont le nouveau processeur de l’iPhone 16 peut mieux tirer parti. Cependant, si vous gardez l’iPhone 13, vous bénéficierez d’iOS 18 et de plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que l’envoi de SMS RCS et de nouvelles commandes de personnalisation de l’écran d’accueil. Bon nombre de ces fonctionnalités seront également disponibles sur des modèles d’iPhone encore plus anciens, la mise à jour iOS 18 devant toucher des appareils remontant à 2018, comme l’iPhone XS et XR. Parmi les considérations les plus mineures, citons l’îlot dynamique, les nouveaux boutons matériels tels que le bouton Action, le bouton de contrôle de l’appareil photo et le port USB-C.

iPhone 16 contre iPhone 13 iPhone 16 iPhone 13 Taille de l’écran, technologie, résolution, taux de rafraîchissement Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces ; résolution de 2 556 x 1 179 pixels OLED de 6,1 pouces ; 2 532 x 1 170 pixels Densité de pixels 460 ppp 460 ppp Dimensions (pouces) 5,81 x 2,82 x 0,31 pouces Dimensions (millimètres) 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 147 x 72 x 7,65 mm Poids (grammes, onces) 170 g, 6 oz 6,14 oz; 174 g Logiciels mobiles iOS 18 iOS 15 Caméra 48 mégapixels (fusion), 12 mégapixels (ultra large) 12 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra large) Caméra frontale 12 mégapixels 12 mégapixels Capture vidéo 4K à 60 ips ; vidéo spatiale à 1080p à 30 ips Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips Processeur A18 Apple A15 Bionic RAM/stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Stockage extensible Aucun Aucun Batterie Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo ; jusqu’à 18 heures de lecture vidéo (en streaming). Chargement filaire 20 W. Chargement sans fil MagSafe jusqu’à 25 W avec un adaptateur 30 W ou supérieur ; Qi2 jusqu’à 15 W Non divulgué ; Apple annonce 19 heures de lecture vidéo Capteur d’empreintes digitales Aucun (Face ID) Non Connecteur USB-C Foudre Prise casque Non Non (Face ID) Caractéristiques spéciales Apple Intelligence, bouton Action, bouton de contrôle de la caméra, Dynamic Island, plage de luminosité de l’écran de 1 à 2 000 nits, résistance IP68. Couleurs : noir, blanc, rose, bleu sarcelle, outremer. Compatible 5G ; MagSafe ; résistant à l’eau (IP68) ; chargement sans fil ; capacités double SIM (nano-SIM et e-SIM) Prix ​​US (au lancement) 799 $ (128 Go), 899 $ (256 Go), 1 099 $ (512 Go) 799 $ (128 Go), 899 $ (256 Go), 1 099 $ (512 Go) Prix ​​au Royaume-Uni (au lancement) 799 £ (128 Go), 899 £ (256 Go), 1 099 £ (512 Go) 779 £ (128 Go), 879 £ (256 Go), 1 079 £ (512 Go) Prix ​​Australie (au lancement) 1 399 AU$ (128 Go), 1 599 AU$ (256 Go), 1 949 AU$ (512 Go) 1 349 AU$ (128 Go), 1 519 AU$ (256 Go), 1 869 AU$ (512 Go)