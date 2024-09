iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : quelles sont les différences ?

Table des matières

Table des matières iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : prix et spécifications iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : écran et design Comparatif des fonctionnalités de l’iPhone 16 Pro Max et du Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : appareils photo Autonomie de la batterie de l’iPhone 16 Pro Max par rapport au Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : réflexions finales

Cette confrontation entre l’iPhone 16 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra s’adresse aux utilisateurs indépendants du système d’exploitation qui ne se soucient pas d’avoir un appareil iOS ou Android.

Ils veulent juste un très bon téléphone.

L’iPhone 16 Pro Max, en particulier, mérite d’être comparé au Samsung Galaxy S24 Ultra, car ce sont tous deux les flagships (non pliables) les plus gros et les plus chers d’Apple et de Samsung. Les deux téléphones ont le même prix de départ et des similitudes en termes de spécifications et de fonctionnalités, mais deux systèmes d’exploitation mobiles très divergents et quelques autres gadgets créent également de grandes différences.

Voici comment l’iPhone 16 Pro Max se compare au Samsung Galaxy S24 Ultra.





iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : prix et spécifications

Ce violet est joli.

Crédits : Kimberly Gedeon/Mashable

L’iPhone 16 Pro Max démarre à 1 199 $ et est livré avec les spécifications suivantes :

Les clients de Samsung, quant à eux, doivent débourser 1 299 $, au moment de la rédaction de cet article. (Son PDSF est de 1 419,99 $.)

Comparer les chipsets qui équipent ces deux appareils est difficile pour le moment, car Samsung a opté pour une puce Qualcomm tierce et Apple pour un silicium maison, comme c’est le cas depuis quelques années. C’est également difficile car l’iPhone 16 Pro Max n’est pas encore sorti, nous ne pouvons donc pas dire quel téléphone est le plus performant pour le moment.

Les deux téléphones proposent également jusqu’à 512 Go ou 1 To de stockage, pour un prix plus élevé, bien sûr. Nous aborderons plus en détail les différences d’affichage dans un instant. Mais en ce qui concerne la taille et le taux de rafraîchissement, c’est essentiellement un lavage entre ces deux téléphones. Celui d’Apple est 0,1 pouce plus grand, mais ils sont tous les deux énormes.

iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : écran et design

L’iPhone 16 Pro Max est disponible en quatre couleurs : titane noir, titane blanc, titane naturel et titane du désert.

Il s’agit d’un ensemble de couleurs minimaliste, surtout si l’on tient compte du fait que l’iPhone 16 d’entrée de gamme est disponible dans des couleurs plus audacieuses (par exemple, rose, bleu sarcelle, etc.). Le Galaxy S24 Ultra bat facilement l’iPhone 16 Pro Max en termes de couleurs, avec les coloris gris titane, noir titane, violet titane et jaune titane. Le violet et le jaune battent le gris et le beige à tout moment.

Crédit : Apple

Mis à part cela, ces deux téléphones ressemblent à ce que l’on pourrait attendre. Samsung positionne ses objectifs de caméra arrière verticalement sans bosse, tandis qu’Apple utilise toujours la même bosse avec un motif diagonal pour les objectifs qu’il utilisait il y a un an.

En fait, ce sont les couleurs qui comptent ici. Faites confiance à votre instinct.

J’ai déjà expliqué que ces deux téléphones ont presque la même taille d’écran avec le même taux de rafraîchissement, Samsung bat Apple dans un domaine majeur : la luminosité maximale. À l’extérieur, l’iPhone 16 Pro Max culmine à 2 000 nits, tandis que le Galaxy S24 Ultra culmine à 2 600 nits. Les deux téléphones devraient être parfaitement utilisables à l’extérieur, mais Samsung est juste un peu plus lumineux ici.

Comparatif des fonctionnalités de l’iPhone 16 Pro Max et du Samsung Galaxy S24 Ultra

Les stylets sont cool !

Crédits : Kimberly Gedeon/Mashable

Au niveau du système d’exploitation, l’iPhone 16 Pro Max peut faire tout ce qui est inhérent à iOS, et le Galaxy S24 Ultra peut faire tout ce qui est inhérent à Android. Ce sont de nouveaux téléphones avec de nouvelles puces et vous ne devrait pas être exclu de quoi que ce soit.

Il vaut mieux s’intéresser à l’IA, car c’est sur elle que s’appuient toutes les grandes entreprises de téléphonie cette année. Apple et Samsung ont leurs propres suites de fonctionnalités d’IA, appelées respectivement Apple Intelligence et Galaxy AI. Il n’y a pas de parité exacte entre les deux fonctionnalités, mais il existe certaines similitudes. Les deux téléphones peuvent utiliser l’IA pour la traduction vocale, les recherches visuelles et la modification des messages texte ou des e-mails.

Samsung a un peu plus à offrir en matière de photographie, avec un éditeur d’images de type Photoshop qui utilise l’IA inclus dans le Galaxy S24 Ultra, ainsi que la possibilité de transformer des selfies en portraits de dessin animé. Mais Apple, tôt ou tard, devrait proposer des fonctionnalités telles qu’un générateur d’images basé sur des invites de texte et la possibilité de créer des émojis personnalisés à l’aide de l’IA.

La différence la plus importante entre ces deux téléphones est probablement l’inclusion par Samsung du stylet S Pen avec chaque S24 Ultra. Le téléphone prend en charge le stylet pour toutes sortes de fonctionnalités (ou simplement pour une utilisation quotidienne générale du téléphone), et vous pouvez facilement cacher le stylet dans un emplacement sur le téléphone lui-même. Vous n’en avez peut-être pas besoin, mais pour les personnes qui en ont besoin, le Samsung Galaxy S24 Ultra est probablement la voie à suivre.

iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : appareils photo

Il n’est pas possible de faire des comparaisons photo approfondies et directes entre ces deux téléphones car nous n’avons pas encore d’iPhone 16 Pro Max entre les mains. Cependant, nous pouvons au moins regarder les spécifications. Voici ce que vous obtenez avec l’iPhone 16 Pro Max :

Et voici ce que Samsung a intégré dans le Galaxy S24 Ultra :

Comme vous pouvez le constater, les spécifications sont très similaires, à l’exception des objectifs principaux, qui présentent un écart assez important en termes de nombre de mégapixels entre les deux. Cela dit, ne présumez pas que l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra est meilleur que celui de l’iPhone 16 Pro Max simplement parce qu’il a plus de mégapixels. Ces choses se passent souvent de manière assez différente dans la pratique.

Autonomie de la batterie de l’iPhone 16 Pro Max par rapport au Samsung Galaxy S24 Ultra

Lors des tests de batterie de Mashable, qui consistent à faire tourner en boucle une vidéo TikTok sur l’écran d’un téléphone jusqu’à ce qu’il s’éteigne, le Samsung Galaxy S24 Ultra a duré 13 heures et 1 minute.

Il n’y a aucun moyen de savoir encore comment il se compare à l’iPhone 16 Pro Max, mais voici quelques éléments de réflexion : l’iPhone 15 Pro Max, le modèle de l’année dernière, est arrivé à 14 heures et 53 minutes dans le même test. Il convient également de noter qu’Apple a affirmé que l’iPhone 16 Pro Max offrait la batterie la plus longue jamais vue sur un iPhone.

iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : réflexions finales

Sans tests appropriés et rigoureux, nous ne pouvons pas encore recommander fermement l’un de ces téléphones plutôt que l’autre. Comme toujours, votre préférence pour iOS ou Android est probablement ce qui compte le plus au moment de prendre cette décision. Avez-vous honte des bulles de texte vertes ou pensez-vous que les propriétaires d’iPhone doivent s’en remettre ? C’est à vous de décider.

Ces deux téléphones semblent plutôt bons.

Crédit : Apple

Ces téléphones sont tellement similaires en termes de spécifications de base et de fonctionnalités d’IA que le système d’exploitation peut, en fait, être le facteur décisif. À moins que vous n’aimiez les stylets, auquel cas vous devriez absolument vous procurer le Samsung Galaxy S24 Ultra.