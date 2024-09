iPhone 16, Plus, Pro et Pro Max : prix et mode d’achat

La poussière n’est pas encore retombée depuis le dernier événement iPhone d’Apple, qui nous a présenté l’Apple Watch Series 10, une nouvelle série d’AirPods et une série de smartphones qui devraient arriver plus tard ce mois-ci. Et même si nous n’avons eu que quelques premières impressions sur les nouveaux modèles d’iPhone 16, les précommandes ouvrent officiellement demain, le 13 septembre.

Les derniers téléphones d’Apple, en particulier les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, devraient arriver le 20 septembre. Ils introduisent de nouveaux processeurs et un nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo, mais aucun d’entre eux ne semble constituer une refonte radicale de la série iPhone 15 de l’année dernière. Cela étant dit, les choses deviendront peut-être intéressantes lorsque Apple Intelligence arrivera sur les nouveaux modèles avec la sortie de la version bêta d’iOS 18.1 en octobre.

Nous testons actuellement les nouveaux iPhones, mais nous savons que certains d’entre vous sont des adeptes précoces qui ont hâte de mettre la main sur la dernière nouveauté. (Nous sommes également coupables de cela, donc pas de jugement ici.) Pour vous aider, nous avons rassemblé quelques conseils sur ce que vous obtenez avec chaque nouveau modèle d’iPhone 16, ainsi que sur les détaillants qui proposent actuellement des incitations à la précommande.

Les iPhones sont vraiment colorés cette année — enfin, certains d’entre eux. Photo : Allison Johnson / The Verge

Où précommander l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus

Le meilleur terme que j’utiliserais pour décrire l’iPhone 16 et 16 Plus de base est « ruissellement ». Bon nombre de leurs meilleures fonctionnalités sont tirées de la gamme Pro de l’année dernière, notamment le bouton Action, un mode de recadrage téléobjectif court 2x et un appareil photo ultra-large à mise au point automatique avec mode macro. Certaines autres fonctionnalités sont à parité (ou presque) avec l’iPhone 16 Pro plus cher, comme le nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo et la nouvelle puce A18 d’Apple – bien que les Pros obtiennent l’A18 Pro plus sophistiqué. Cependant, un point de friction pour certains peut être que l’iPhone 16 standard n’hérite pas du taux de rafraîchissement de 120 Hz que l’on trouve sur les Pros, car il fonctionne toujours à un taux moyen de 60 Hz.

Mis à part le taux de rafraîchissement, l’iPhone 16 et 16 Plus pourraient être parmi les iPhones principaux les plus complets depuis un certain temps – voire les plus dynamiques – et c’est sans les prochaines fonctionnalités Apple Intelligence très médiatisées.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont disponibles à partir de 799 $ et 899 $ respectivement et devraient être lancés le 20 septembre, les précommandes ouvrant à 8 h HE / 5 h HP le 13 septembre. Nous nous attendons à ce que Best Buy et d’autres détaillants ouvrent les précommandes à peu près au même moment qu’Apple, mais si vous cherchez à gagner du temps, Pomme vous permet actuellement de choisir votre téléphone et d’effectuer une partie du processus à l’avance – une sorte de pré-précommande.

$799 L’iPhone de base d’Apple pour 2024 est doté d’un écran de 6,1 pouces, de deux caméras arrière disposées verticalement, d’un bouton d’action personnalisable et d’un nouveau bouton de contrôle de la caméra. Il devrait recevoir une vingtaine de fonctionnalités logicielles d’intelligence artificielle lorsque Apple Intelligence arrivera en version bêta plus tard cette année.

$899 L’iPhone 16 Plus est la version plus grande de l’iPhone 16, avec un écran géant de 6,7 pouces et une batterie plus grande. Comme le modèle plus petit, il démarre avec 128 Go de stockage et est configurable jusqu’à 512 Go.

Où précommander l’iPhone 16 Pro et Pro Max

Apple a rendu l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max plus grands que jamais, avec respectivement 6,3 et 6,9 pouces. Cela signifie que chaque téléphone est légèrement plus grand et plus large que la génération iPhone 15 Pro, avec des bordures plus petites, bien qu’ils conservent la construction du cadre en titane. La fonctionnalité matérielle de marque cette année est le bouton de contrôle de l’appareil photo, qui vous permet de prendre des photos et d’utiliser les différentes fonctions de l’appareil photo avec des gestes de tapotement et de balayage. Il y a également un appareil photo ultra-large de 48 MP (en hausse par rapport au 12 MP de l’année dernière), un nouveau processeur A18 Pro et une finition « titane du désert » qui est essentiellement une nuance d’or plus foncée.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront lancés en même temps que les modèles non-pro le 20 septembre. Le plus petit Pro démarre à 999 $ tandis que le jumbo Pro Max démarre à 1 199 $, les précommandes pour les deux ouvrant à 8 h HE / 5 h HP le 13 septembre. Si vous voulez être le premier à adopter, Apple vous permet pour choisir dès maintenant la configuration de votre téléphone, ce qui facilitera la précommande de votre appareil dès vendredi.

$999 L’iPhone 16 Pro arbore un nouveau panneau OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout alimenté par une nouvelle puce A18 Pro. Son triple ensemble de caméras comprend un capteur 48 MP haute résolution pour son objectif ultra-large, et il y a un nouveau bouton de contrôle physique de l’appareil photo pour prendre des photos et utiliser l’application appareil photo.

$1199 Le Pro Max, plus grand, est doté d’un écran OLED massif de 6,9 ​​pouces. Il possède cependant la plupart des mêmes fonctionnalités que le plus petit iPhone 16 Pro, et il démarre avec 256 Go de stockage.

Promotions et « offres » des opérateurs

Vous connaissez sans doute le principe des « bons plans » des trois grands opérateurs américains. Verizon, AT&T et T-Mobile prévoient tous d’offrir des avantages pour les nouveaux iPhone sous forme de promotions de reprise et de crédits de facture. Voici un bref résumé de ce qui vous attend lorsque les précommandes ouvriront le 13 septembre.