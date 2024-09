iPhone 16 et nouvelle Apple Watch 10 attendus

Apple vient d’annoncer l’Apple Watch Series 10 avec le design le plus fin jamais conçu — 10 % plus fin que la Series 9 — et le plus grand écran à ce jour.

« Aujourd’hui, nous nous appuyons sur les technologies avancées mises au point avec l’Apple Watch pour la rendre encore plus utile, essentielle et intelligente », a déclaré le PDG Cook à propos de l’Apple Watch Series 10.

Le directeur général d’Apple, Jeff Williams, a présenté le modèle, qui, selon lui, sera doté du « plus grand écran portable que nous ayons jamais construit » — encore plus grand que celui de l’Apple Watch Ultra — et d’une surface d’écran jusqu’à 30 % plus grande. Il disposera également d’une ligne de texte supplémentaire visible pour les messages, le courrier ou les actualités.

L’écran et le boîtier ont tous deux un rapport hauteur/largeur plus large et des coins arrondis, a déclaré Williams.

L’écran de la série 10 sera également jusqu’à 40 % plus lumineux lorsqu’il est vu sous un angle afin d’améliorer la visibilité, a-t-il déclaré. L’écran se mettra à jour une fois par seconde en mode Always On au lieu d’une fois par minute comme auparavant.

Apple a également présenté la toute première finition aluminium brillant pour Apple Watch en noir de jais. Elle est polie à l’aide de nanoparticules de silicium pour obtenir une surface brillante spécialisée. Les autres options pour l’appareil incluent l’aluminium or rose et argent. Les finitions en aluminium pèsent jusqu’à 10 % de moins que la génération précédente, a déclaré Williams.