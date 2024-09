iPhone 16, Apple Intelligence, AirPods 4 et plus : tout ce qui est révélé à l’Apple Event 2024

Le plus grand événement de l’année d’Apple est arrivé, et avec lui, la gamme d’iPhone 16 et une série de mises à jour liées à l’IA pour iOS 18. Apple Intelligence a été la vedette de l’événement Apple cette année, comme ce fut le cas à la WWDC en juin, et la gamme d’annonces d’Apple a fait écho à de nombreuses révélations matérielles attendues, notamment le nouvel iPhone 16, les AirPods 4, l’Apple Watch Series 10 et plus encore. Diffusé en direct depuis son siège social de Cupertino, l’événement « Glowtime » d’Apple a débuté à 10 heures du matin (heure du Pacifique), et vous pouvez regarder l’enregistrement complet de l’événement Apple ici.

Il reste à voir si les révélations de lundi vont inspirer ou retarder un « supercycle » d’adoption de la nouvelle gamme iPhone 16 par les clients, mais l’accent mis par Apple sur l’IA comme élément central de son argumentaire de vente à l’avenir est clair. Nous tiendrons cet article à jour au fur et à mesure que les rapports émergeront des salles de démonstration et des briefings après l’événement.

iPhone 16

Crédits image : Pomme

Sans surprise, l’iPhone 16 « a été conçu dès le départ pour Apple Intelligence », selon les mots du PDG Tim Cook, et les designs modifiés et les nouvelles couleurs ont été révélés lors de l’événement Apple. La nouvelle gamme d’iPhone 16 est dotée d’un contrôle de caméra sur le côté, qui permet des interactions physiques pour accéder aux fonctionnalités de l’appareil photo, ainsi que de la nouvelle puce A18 qui, selon Apple, rend l’iPhone 16 jusqu’à 30 % plus rapide que l’iPhone 15. L’iPhone 16 démarre à 799 $ pour le modèle 128 Go, le 16 Plus à partir de 899 $ avec la même quantité de stockage. Retrouvez ici nos mises à jour en cours sur l’iPhone 16.

Et pour un aperçu de ce qui distingue la nouvelle gamme d’iPhone 16, vous pouvez vous rendre ici ou consulter le dernier épisode de TechCrunch Minute qui décompose les plus grandes révélations.

Prise en main du bouton de l’appareil photo de l’iPhone 16

Crédits image : Chauffage Brian

Selon notre rédacteur Brian Heater, Apple « se montre beaucoup plus optimiste à propos des boutons ces derniers temps ». Et après la diffusion de l’événement Apple, il a eu l’occasion de constater que le bouton de contrôle de l’appareil photo améliore réellement l’expérience de l’iPhone, du moins pour une brève démonstration.

« Comme toute autre nouvelle fonctionnalité, le contrôle de l’appareil photo demande un peu de temps pour être maîtrisé. La partie la plus délicate consiste à déterminer la pression à appliquer pour basculer entre les fonctions. C’est cependant ce qui le rend unique par rapport aux boutons de l’appareil photo précédents. C’est plus qu’un simple moyen d’ouvrir l’application de l’appareil photo et de prendre une photo. Il vous permet également de naviguer dans l’application elle-même », a-t-il écrit, et vous pouvez consulter son essai complet du plus grand changement physique de l’iPhone 16 ici.

Le bouton de contrôle de l’appareil photo a d’autres fonctions. Apple a confirmé qu’il peut être utilisé pour accéder aux recherches Google et pour obtenir des réponses de ChatGPT d’OpenAI, qui est déjà ajouté à des applications comme Siri. Les détails exacts sur la façon dont le bouton déterminera si vous utilisez une application tierce ou le logiciel d’Apple restent vagues.

Renseignements Apple

Crédits image : Pomme

Révélé pour la première fois à la WWDC, Apple Intelligence est principalement présenté comme un modèle de langage plus privé, fonctionnant en coulisses pour améliorer les applications et les fonctionnalités existantes. Reprenant bon nombre de ses révélations à la WWDC, Apple a vanté la capacité d’Intelligence à analyser les boîtes de réception, avec des résumés pour les e-mails, et des notifications modifiées pour fournir également des résumés avec des notifications prioritaires élevées en haut de leurs piles. En affirmant « une nouvelle ère pour Siri », Apple s’est vanté que ses mises à niveau d’Intelligence permettent à Siri de comprendre les demandes qui ne sont pas formulées avec éloquence, de guider les utilisateurs à travers des tâches spécifiques dans l’iPhone et d’obtenir une connaissance à l’écran des actions qui se déroulent sur le téléphone.

Apple Intelligence sera lancé en version bêta aux États-Unis à l’automne, et la version anglaise localisée sera disponible sur plusieurs marchés en décembre. D’autres langues comme le chinois, le français, le japonais et l’espagnol sont prévues pour 2025.

Apple a également détaillé la recherche visuelle, alimentée par Apple Intelligence, qui combine les fonctions d’une recherche d’image inversée avec la reconnaissance de texte pour ajouter les détails d’un événement à votre calendrier à partir d’une photo, ou extraire des informations sur un restaurant directement à partir d’une photo de celui-ci.

Les déclarations d’Apple sur le potentiel d’Intelligence pour améliorer l’expérience utilisateur sur plusieurs gammes de produits ont suscité deux questions clés, la première étant : Siri est-il réellement utile aujourd’hui ? La seconde étant : est-ce vraiment le cas ? Lorsque vous examinez les cas d’utilisation réels présentés par Apple lors de l’événement, vous constaterez qu’il s’agit en grande partie d’outils d’aide à l’écriture, de LLM concurrents et d’assistants vocaux existants.

iOS 18 sera lancé le 16 septembre

Crédits image : Pomme

Nous avons déjà eu une première impression d’iOS 18 grâce à sa version bêta plus tôt cette année, bien que son déploiement initial sans les fonctionnalités d’Apple Intelligence n’ait pas été particulièrement impressionnant. Comme mentionné ci-dessus, de nombreuses fonctionnalités d’IA les plus attendues arriveront plus tard en 2024, mais iOS 18 propose encore d’autres mises à jour de messagerie et de centre de contrôle que vous pouvez parcourir en détail ici avant sa date de lancement récemment annoncée du 16 septembre, tous les iPhones, y compris et après l’iPhone XR et SE (deuxième génération), étant éligibles à la mise à jour. Vous pouvez obtenir un aperçu plus détaillé de la compatibilité de votre appareil avec iOS 18 ici.

Commandes de l’appareil photo sur l’iPhone 16

Crédits image : Pomme

L’une des plus grandes mises à jour physiques de la gamme iPhone 16 se présente sous la forme du bouton de commande de l’appareil photo. Le contrôle de l’appareil photo répond aux clics et aux différents gestes physiques, avec des pressions légères affichant des aperçus nets tandis qu’un clic dur peut prendre une photo. En faisant glisser un doigt le long du bouton, vous pouvez modifier les cadrans et les paramètres. Lisez le résumé complet de l’utilisation du contrôle de l’appareil photo ici.

iPhone 16 Pro, Pro Max

Crédits image : Pomme

Les modèles iPhone les plus haut de gamme d’Apple sont dotés des changements d’écran attendus, l’écran occupant 6,3 pouces sur le Pro, 6,9 pouces sur le Pro Max pour les plus grands écrans sur un iPhone à ce jour. L’iPhone 16 Pro et Pro Max ont une nouvelle puce A18 Pro, un appareil photo amélioré avec des vitesses d’obturation plus rapides, la possibilité de capturer des vidéos 4K à 120 ips et d’autres changements que vous pouvez parcourir ici. L’iPhone 16 Pro démarre à 999 $ et le 16 Pro Max à 1 119 $. Les deux sont disponibles en précommande vendredi et seront lancés en magasin le 20 septembre.

Apple Watch série 10

Crédits image : Pomme

Apple a donné le coup d’envoi avec des révélations sur la Watch pour le 10e anniversaire de la gamme, déployant une série de mises à jour au sein de la gamme Apple Watch Series 10, y compris un design modifié avec des coins plus arrondis et un rapport hauteur/largeur mis à jour, avec les premiers écrans OLED grand angle d’Apple. L’écran de la Series 10 est jusqu’à 40 % plus lumineux lorsqu’il est vu sous un angle et est l’Apple Watch la plus fine à ce jour avec 9,7 mm et jusqu’à 10 % plus légère que les modèles précédents. Sans surprise, l’IA a été mise en avant lors de la révélation de l’Apple Watch Series 10, avec un nouveau cadran de montre photo utilisant l’IA pour organiser les photos affichées sur l’écran, et des outils de traduction utilisant l’apprentissage automatique pour améliorer le rendu.

Les montres Apple bénéficieront également d’une mise à jour pour détecter l’apnée du sommeil, qui doit encore être approuvée par la FDA. Cette fonctionnalité sera disponible sur les montres Series 10 et Series 9. L’Apple Watch Series 10 sera disponible à partir de 399 $ et sera lancée le 20 septembre.

En savoir plus sur l’Apple Watch Series 10 ici.

Apple Watch Ultra

Crédits image : Pomme

Apple a longtemps présenté l’Ultra comme un appareil destiné aux amateurs de fitness, proposant des séances d’entraînement personnalisées, la détection de parcours de course, des balades à vélo en tant qu’activités en direct, etc. Et après une brève introduction à la révélation, Apple a laissé entendre qu’il n’y aurait pas encore d’Apple Watch Ultra 3, annonçant à la place une nouvelle couleur noir satiné pour l’Ultra 2.

AirPods 4

Crédits image : Pomme

Apple affirme que les nouveaux AirPods 4 sont les « AirPods les plus confortables de tous les temps », avec une nouvelle puce A2 sous le design retouché. L’audio spatial personnalisé arrive sur les AirPods 4, ainsi que l’ajout de l’apprentissage automatique pour que Siri détecte les mouvements de tête et les hochements de tête en réponse aux invites. Les nouveaux AirPods 4 seront également disponibles le 20 septembre, à partir de 129 $ avec la suppression active du bruit ajoutée pour le niveau 179 $. Obtenez le compte-rendu complet des mises à jour des AirPods ici.

AirPods Pro 2

Crédits image : Pomme

Trois points ont été mis en avant pour les mises à jour des AirPods Pro 2 : la prévention, la sensibilisation et l’assistance. Pour la prévention, une protection auditive sera ajoutée et activée par défaut pour la réduction passive du bruit, gérée par l’apprentissage automatique. Pour la sensibilisation, Apple ajoute un test auditif « cliniquement validé » que les propriétaires peuvent passer à tout moment.

Et pour aider les personnes dont les tests auditifs identifient qu’elles pourraient bénéficier de fonctions d’assistance auditive, des fonctionnalités d’aide auditive sont également disponibles. Apple affirme attendre « bientôt » l’approbation de la FDA pour ces fonctionnalités, avec des mises à jour attendues pour iOS à l’automne.

Nous avons eu l’occasion de tester une version pas encore finale de l’application Hearing Test après l’événement iPhone, que vous pouvez consulter ici, et il convient de noter que le test ne sera pas disponible pour le modèle AirPods Pro antérieur.

AirPods Max

Crédits image : Pomme

Une série de mises à jour progressives a été apportée aux AirPods Max lors de l’événement Apple, avec l’ajout de l’USB-C et une série de nouvelles couleurs à venir pour les écouteurs mis à jour le 20 septembre pour le même prix de 549 $. Obtenez le compte-rendu complet ici.

Des iPhones moins chers (en Inde)

Apple prépare son premier magasin de détail en Inde Crédits image : Pomme

Les prix de la gamme iPhone 16 sont familiers pour ceux qui suivent Apple aux États-Unis, mais en Inde, les fans d’Apple pourront bénéficier d’une remise sur la gamme iPhone 15 d’environ 15 000 roupies, soit environ 178 $. Le prix intervient après que l’Inde a abaissé les droits d’importation sur l’électronique et au milieu de l’expansion de la fabrication locale d’Apple, qui avait auparavant stimulé une remise pour les modèles 15 dans le pays.

Mémos vocaux avec musique de fond

Crédits image : Pomme

Apple a présenté une nouvelle fonctionnalité pour l’application Voice Memos, qui permet de superposer des pistes vocales sur de la musique préenregistrée ou des morceaux instrumentaux. Lire la suite ici.

Lancement du nouveau macOS Sequoia le 16 septembre

Crédits image : Pomme

Lors d’un lancement inhabituellement rapide pour ses mises à jour macOS, Apple a annoncé que la mise à jour présentée pour la première fois à la WWDC 2024 sera lancée dans une semaine, avec une série de mises à jour basées sur Apple Intelligence que vous pouvez parcourir ici.