iPhone 15 vs iPhone 15 Plus : quel téléphone devriez-vous acheter ?

Septembre est un mois de friandises pour les fans d’Apple. C’est traditionnellement le moment où Apple dévoile les derniers modèles d’iPhone. Cette année n’a pas fait exception, Apple annonçant quatre nouveaux combinés iPhone, ainsi que de nouvelles montres Apple. Pourtant, certains produits rumeurs n’ont pas fait leur apparition.

Ces derniers temps, la société basée à Cupertino a annoncé une gamme prévisible de téléphones : deux modèles standards, ainsi que deux versions Pro. Parfois, nous avons également vu un modèle Mini, mais celui-ci a maintenant été supprimé par Apple.

En septembre, la marque a présenté quatre nouvelles déclinaisons : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Comme d’habitude, ce sont les modèles Pro qui ont reçu le plus de bruit, ainsi que la plupart des nouvelles fonctionnalités. Les iPhone 15 classiques sont une fois de plus cantonnés à la technologie de dernière génération, sans aucune différence énorme par rapport aux modèles de l’année dernière (à part le chargement USB-C).

Cependant, si vous envisagez d’acheter l’un de ces iPhones standards, il y a encore une décision importante à prendre : devriez-vous vous procurer l’iPhone 15 Plus ou l’iPhone 15 classique ? Après tout, ils semblent très différents – du moins visuellement. Voyons toutes les différences entre ces modèles pour vous aider à choisir la meilleure option pour vous.

Quelle est la différence entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ?

Actuellement, les grandes différences entre les modèles d’iPhone se situent entre les modèles Pro et les modèles standard. Mais les différences entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont mineures. Il s’agit pratiquement du même téléphone, à l’exception de la taille de leurs écrans et de leur châssis. Il existe cependant une autre différence, qui sera cruciale pour votre utilisation quotidienne du smartphone.

Les nouveautés les plus importantes arrivent sur tous les nouveaux modèles d’iPhone. Il y a bien sûr le Dynamic Island, le nouveau SoC A16 (ou, pour être plus précis, celui de l’année dernière). De plus, il existe les mêmes nouvelles options de couleurs pour les deux modèles : rose, jaune, vert, bleu et noir. Il y a aussi un nouvel appareil photo, mais il est également familier avec l’iPhone 14 Pro.

La plus grande différence par rapport au combiné lui-même est le mode de chargement : adieu le câble Lightning, bonjour l’USB-C, avec des vitesses USB 2.0.

Écran et taille

Comme le suggère le Plus dans le nom, la plus grande différence entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus est la taille. Lorsque nous parlons de taille, nous faisons référence à la fois à la taille de l’écran et à la taille globale du téléphone.

Pour être honnête, c’est le principal argument de vente lors du choix entre les deux. Simplement : si vous préférez un téléphone plus grand, vous devriez opter pour la version Plus, car elle vous offrira plus d’espace d’écran, plus d’espace pour regarder vos films préférés ou YouTube et plus d’espace pour jouer. Si, en revanche, vous souhaitez quelque chose de plus léger et qui tient facilement dans la main, optez pour l’iPhone 15.

L’iPhone 15 a un écran plus petit de 6,1 pouces. Il s’agit d’un panneau OLED avec une résolution de 2556 x 1179 px et 460 ppi.

L’iPhone 15 Plus, quant à lui, dispose d’un écran plus grand de 6,7″ avec une résolution de 2 796 x 1 290 px et 460 ppp. Malheureusement, les deux n’ont encore qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Mais du côté positif, il y a le nouveau Dynamic Island et la prise en charge HDR avec une luminosité maximale de 2 000 nits.

Ces tailles d’écran très différentes se traduisent également par des tailles de téléphone différentes. L’iPhone 15 est assez petit – ce sera sûrement l’un des meilleurs téléphones compacts de 2023 et au-delà. L’iPhone 15 Plus, quant à lui, va dans l’autre sens et propose un écran gigantesque, qui conviendra à coup sûr à tous les passionnés de YouTube.

Les dimensions de l’iPhone 15 sont de 147,6 x 71,6 x 7,8 mm à 171 g (5,81 x 2,82 x 0,31 pouces à 6,02 oz) tandis que l’iPhone 15 Plus mesure 160,9 x 77,8 x 7,8 mm à 201 g (6,33 x 3,06 x 0,31 pouces à 7,09 oz).

Vie de la batterie

L’autre différence entre ces deux téléphones vient directement de la différence de leur taille. C’est la durée de vie de leur batterie. Un téléphone plus petit peut nécessiter moins d’énergie pour fonctionner – il n’a pas autant d’écran pour éclairer – mais il a également beaucoup moins d’espace pour une batterie. C’est pourquoi le grand frère de la famille iPhone 15 est le roi de l’autonomie de la batterie.

Selon Apple, l’iPhone 15 Plus durera jusqu’à 26 heures avec une charge lors du visionnage de vidéos, ce qui est impressionnant. Ce n’est pas aussi impressionnant que les 29 heures offertes par l’iPhone 15 Pro Max, mais néanmoins impressionnant.

L’iPhone 15, en revanche, ne peut gérer que 20 heures de lecture vidéo. Ce n’est en aucun cas mauvais, mais cela signifie que la bataille de la durée de vie de la batterie est gagnée de manière décisive par la version Plus. Cela se fait au détriment de sa taille et de son poids, remarquez.

Prix ​​et disponibilité

De nouveaux iPhones – dont l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus – ont été dévoilés lors de l’événement Wonderlust le 12 septembre 2023. Cependant, ils n’ont pas été mis en vente immédiatement. Apple les proposera d’abord en précommande, et une semaine plus tard, les nouveaux téléphones seront officiellement mis en vente.

Les précommandes seront mises en ligne le 15 septembre, à partir de 5h PDT (8h EDT, 13h BST). Ils seront ensuite libérés le 22 septembre. Découvrez où précommander l’iPhone 15 ici.

Il y a aussi la question du prix, un autre différenciateur clé entre l’iPhone 15 et le modèle Plus. L’iPhone 15 commence à 799 $/799 £ pour le modèle 128 Go. Vous devrez payer 899 $/899 £ pour la variante de 256 Go et 1 099 $/1 099 £ pour la version de stockage haut de gamme de 512 Go.

L’iPhone 15 Plus est un peu plus cher. Le modèle de base, 128 Go, coûte 899 $/899 £. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous paierez 999 $/999 £ pour la version 256 Go et 1 199 $/1 199 £ pour la version 512 Go. Comme vous pouvez le constater, pour la même quantité de stockage, l’iPhone 15 Plus coûte 100 $/100 £ de plus que son petit frère.

Verdict

Pour être honnête, la décision entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devrait être facile. La seule question que vous devez vous poser est : est-ce que je veux un grand écran ? Une fois que vous avez décidé cela, vous pouvez choisir en conséquence. Il n’y a pas grand-chose de plus dans ces téléphones, et les autres différences – à savoir la durée de vie de la batterie – sont négligeables et ne devraient pas être un facteur important dans votre choix.

Si vous hésitez ou si vous ne vous souciez pas vraiment d’un écran plus grand, notre conseil est d’économiser votre argent et votre espace de poche. Dépenser 100 $/100 £ juste pour obtenir un peu plus d’autonomie de la batterie n’en vaut pas la peine.