iPhone 15 : toutes les rumeurs majeures sur le prochain iPhone d’Apple

Même avec l’annonce du nouveau casque de réalité augmentée d’Apple, l’anticipation (et les rumeurs) ne s’est pas atténuée pour la sortie à l’automne du prochain iPhone d’Apple, vraisemblablement appelé l’iPhone 15. Ces rumeurs, plus celles de l’année dernière Décision de l’UE rendant obligatoire la charge USB-C sur les téléphones vendu en Europe, pourrait signifier un certain nombre de changements par rapport au design traditionnel d’Apple. L’iPhone 15 aura-t-il un port USB-C ? Apple augmentera-t-il les prix des iPhone en 2023? S’appellera-t-il même « l’iPhone 15 » ? Personne en dehors d’Apple ne le sait avec certitude, mais ces rapports alimenteront certainement notre curiosité jusqu’à ce qu’Apple organise le prochain événement iPhone (probablement en septembre). Voici quelques-unes des rumeurs les plus importantes et les plus crédibles que nous ayons vues jusqu’à présent, pour brosser un tableau de ce que nous pourrions voir de l’iPhone 15.

iPhone 15 : mise à niveau de la recharge sans fil

Selon un rapport publié en mai par ChargerLab, un site Web spécialisé dans l’alimentation avec un bilan constant, tous les modèles d’iPhone 15 prendront en charge la charge sans fil de 15 W en utilisant la norme ouverte Qi2. Si cela s’avère vrai, cela signifiera que l’iPhone 15 pourrait ouvrir un tout nouveau monde d’appareils de chargement sans fil capables de recharger l’appareil à pleine vitesse. Apple avait auparavant limité les normes de charge sans fil ouvertes à 7,5 W, laissant la vitesse de charge complète de 15 W pour les accessoires sous licence Apple MagSafe.

Appareil photo iPhone 15: le téléobjectif de style périscope arrive

A noté l’observateur d’Apple Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, prévisions que l’iPhone 15 Pro Max recevra un téléobjectif de style périscope. Ce type de téléobjectif permet des niveaux de zoom optique plus élevés, Kuo prévoyant qu’un zoom optique 6x pourrait arriver dans l’iPhone 15 Pro Max. Le zoom optique de l’iPhone 14 Pro Max est limité à 3x, ce qui est en retard sur des rivaux tels que le zoom optique 10x du Samsung Galaxy S22 Ultra. Cette rumeur était récemment renforcé par une source de fuite bien connue et l’utilisateur de Twitter Unknownz21, qui a déclaré que le modèle Pro Max sera livré avec l’objectif spécial.

Design iPhone 15 : Bonjour USB-C, adieu Lightning

Celui-ci est dans la rumeur depuis des années, mais en 2023, le passage d’un port Lightning à un port USB-C pourrait enfin se produire. Cela est peut-être dû à la pression de l’Union européenne, qui réclame une norme de tarification commune depuis des années. En 2022, le bloc a réussi à faire adopter une législation obligeant Apple à équiper ses iPhones de ports USB-C d’ici 2024 s’il veut les vendre dans l’UE.

La question est de savoir si Apple passera tous les modèles d’iPhone à USB-C ou seulement ceux vendus dans l’UE. Apple modifie déjà les modèles d’iPhone au niveau régional, comme il l’a fait avec l’iPhone 14 : la version américaine a un SIM électronique, tandis que d’autres variantes conservent l’emplacement SIM. Cependant, il existe de bonnes raisons de déplacer tous les iPhones vers USB-C, selon Avi Greengart, analyste chez Techsponential.

« Il y a des considérations plus importantes sur l’écosystème, la sécurité et les accessoires avec le connecteur d’alimentation/de données, donc je pense qu’il est plus probable qu’Apple déplace tous les iPhones [globally] vers USB-C dans le délai de l’iPhone 16 pour se conformer à la réglementation européenne », a-t-il déclaré à CNET dans un e-mail.

Design iPhone 15 : Dynamic Island s’étend à tous les modèles

Apple devrait continuer à vendre quatre modèles d’iPhone avec la gamme iPhone 15. Les rumeurs indiquent une conception généralement similaire dans tous les domaines, sauf que la découpe à changement de forme de l’iPhone 14 Pro, connue sous le nom de Dynamic Island, devrait faire son chemin sur tous les modèles.

Cette rumeur vient de l’analyste d’affichage Ross Young, qui a également déclaré dans un septembre tweeter qu’il ne s’attend pas à ce que les modèles d’iPhone 15 de base aient un taux de rafraîchissement plus élevé comme les iPhones Pro d’Apple, car la chaîne d’approvisionnement ne peut pas le prendre en charge.

Les iPhones ont des ports Lightning depuis l’iPhone 5 en 2012. Les téléphones Android ont généralement l’USB-C légèrement plus grand. Stephen Shankland / Crumpe

iPhone 15 : les boutons à semi-conducteurs arrivent sur les modèles professionnels d’iPhone 15

Une autre prédiction de Kuo a fait le tour, mais cette fois, l’analyste s’attend à ce qu’Apple différencie davantage ses modèles de base et Pro dans les années à venir. Il s’attend à ce que cela se produise en donnant aux modèles d’iPhone 15 Pro des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs au lieu des touches standard présentes sur les appareils d’aujourd’hui, a-t-il écrit dans un tweeter en octobre.

Les boutons à semi-conducteurs, qui, selon Kuo, seront similaires au bouton d’accueil de l’iPhone SE et de l’iPhone 7, imitent la sensation tactile d’appuyer sur un bouton à l’aide d’un retour haptique. L’avantage apparent de ce type de bouton est qu’il protège également contre les entrées d’eau.

Puissance de l’iPhone 15 : augmentation de la RAM pour les modèles pro

Selon une firme de recherche taïwanaise Force de tendance, Les modèles Pro de la gamme iPhone 15 bénéficieront d’une augmentation de la RAM de 6 Go à 8 Go pour compléter le chipset A17 Bionic prévu. Les modèles de base continueront de recevoir 6 Go de RAM, selon TrendForce. Cette rumeur est également apparemment étayée par un rapport de recherche de l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, selon un Article de MacRumors, qui faisait référence au rapport de Pu.

Prix ​​​​de l’iPhone 15: haut, haut et loin?



Les prix ont considérablement augmenté depuis l’arrivée de l’iPhone d’origine en 2007. Et cela pourrait se reproduire en 2023 avec l’iPhone 15, mais pas de la manière que vous pourriez penser. Le prix de l’iPhone 15 standard devrait actuellement rester le même, selon les analystes qui ont précédemment parlé avec CNET.

Cependant, la limite supérieure de la fourchette de prix pourrait être repoussée plus haut si les rumeurs concernant un iPhone 15 Ultra de luxe se révélaient vraies. Le modèle Ultra selon la rumeur pourrait potentiellement remplacer l’iPhone 15 Pro Max l’année prochaine, Mark Gurman de Bloomberg écrit. Cela correspond aux prédictions de Kuo, qui attend Apple pour différencier davantage les modèles iPhone Pro et iPhone Pro Max. Cependant, d’autres rumeurs suggèrent que l’iPhone 15 Ultra serait une avancée par rapport à l’iPhone 15 Pro Max. Les prix aux États-Unis varient actuellement de 829 $ pour le modèle d’entrée de gamme iPhone 14 (128 Go) jusqu’à 1 599 $ pour l’iPhone 14 Pro Max le plus haut de gamme avec 1 To de stockage. Selon le pronostiqueur Revengus, l’iPhone 15 Ultra comportera un téléobjectif avec un objectif à zoom variable, qui est la configuration de l’appareil photo censée figurer sur le Galaxy S24 Ultra de Samsung.

Appareil photo iPhone 15 Ultra : zoom variable

Selon le pronostiqueur Revengus, l’iPhone 15 Ultra comportera un téléobjectif avec un objectif à zoom variable, qui est la configuration de l’appareil photo censée figurer sur le Galaxy S24 Ultra de Samsung. Les caméras à zoom optique variable (zoom continu) ne se trouvent pas couramment sur les smartphones pour diverses raisons, notamment la taille et la conception des caméras de téléphone limitent le type d’objectifs pouvant être utilisés.

iPhone 15 : calendrier de lancement et de sortie



Apple organise son événement annuel sur l’iPhone en septembre presque chaque année, nous nous attendons donc à ce que le calendrier reste le même pour l’iPhone 15. Les nouveaux iPhones sortent généralement peu de temps après, généralement le vendredi de la semaine suivante. Parfois, Apple échelonne les dates de sortie de modèles spécifiques, en particulier lors de l’introduction d’un nouveau design ou d’une nouvelle taille. Il est donc possible que la gamme iPhone 15 ait plus d’une date de sortie.

Voici ce que nous savons :

Apple a tendance à organiser ses événements les mardis ou mercredis. L’événement iPhone 14 d’Apple a eu lieu le mercredi 7 septembre, tandis que son événement iPhone 13 a eu lieu le mardi 14 septembre.

Les dates de sortie de l’iPhone sont généralement une semaine et demie après les annonces d’Apple.

En général, les nouveaux iPhones sortent un vendredi, vers la troisième semaine de septembre. Pour l’iPhone 13, les précommandes ont commencé le 17 septembre et les téléphones ont été mis en vente le 24 septembre.

