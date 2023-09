iPhone 15 Pro vs 15 Pro Max : quel téléphone devriez-vous acheter ?

Une autre année, une autre sortie d’iPhone. Et encore une fois, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de ce qu’Apple a à offrir, vous devez jeter votre dévolu sur les modèles Pro de la gamme.

Depuis quelques années maintenant, Apple s’en tient à la même différenciation fondamentale entre ses téléphones. Il y a la gamme régulière, qui comprend cette année l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Ensuite, vous avez les modèles Pro, iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

La gamme « standard » ralentit depuis quelques années maintenant, avec des mises à jour de plus en plus petites et s’éloignant davantage des modèles Pro. Les Pros, en revanche, sont certainement la priorité d’Apple. Ils ont toutes les cloches et sifflets, nouveaux gadgets fonctionnalités et toutes les innovations que le géant de Cupertino peut rassembler.

Bien entendu, tout cela se reflète dans leur prix, mais aussi dans la qualité de ces téléphones. Le design, les matériaux et l’expérience utilisateur. Tout cela n’est rien de moins qu’une prime.

Avec tous ces avantages, il devient chaque année plus difficile de choisir entre les deux modèles Pro. Voici un aperçu complet des différences entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, afin que vous sachiez lequel est le meilleur choix pour vous !

Différences entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max

Les iPhones ordinaires et les iPhones Pro peuvent être très différents. Il y a des changements dans la puissance de traitement, la conception, les capacités et dans pratiquement tous les autres départements. On ne peut pas en dire autant des modèles Pro. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max partagent presque tout, les différences entre ces deux sont donc beaucoup plus subtiles. Il y en a cependant quelques-uns qui pourraient vous inciter à choisir l’un plutôt que l’autre.

N’oubliez pas que la plupart des spécifications de ces deux téléphones sont les mêmes. Que vous achetiez un iPhone 15 Pro ou un Pro Max, vous obtenez la dernière puce A17 Pro, un nouvel appareil photo de 48 mégapixels, un cadre en titane, le nouveau bouton d’action et (enfin) un port USB-C. Voici les différences que vous devez connaître.

Taille et écran

Commençons par le plus évident : la taille de ces téléphones. Comme son nom l’indique, l’iPhone 15 Pro Max est un peu plus grand que son homologue Pro. C’est peut-être déjà le facteur décisif pour vous : certaines personnes préfèrent des écrans plus grands, et d’autres veulent simplement un smartphone joli, compact et de poche. Le premier groupe devrait opter pour le Pro Max (en supposant que l’argent n’est pas un problème), tandis que le second ferait mieux de s’en tenir au Pro.

Mais quelles sont exactement les dimensions de ces téléphones ?

iPhone 15 Pro : écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2556 x 1179 pixels

iPhone 15 Pro Max : écran OLED de 6,7 pouces à 2796 x 1290 pixels

Ces deux éléments équivalent à une densité de pixels de 460 ppi, ils sont donc tout aussi nets.

Ces deux écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, une gamme de couleurs HDR et P3, ainsi qu’une luminosité maximale de 2 000 nits. Leurs spécifications sont essentiellement les mêmes, à l’exception de la taille de l’écran lui-même.

Bien entendu, cela a également un impact sur la taille des smartphones.

iPhone 15 Pro : 146,6 x 70,6 x 8,25 mm (5,77 x 2,78 x 0,32 pouces) et 187 g (6,6 oz)

iPhone 15 Pro Max : 159,9 x 76,7 x 8,25 mm (6,29 x 3,02 x 0,32 pouces) et 221 g (7,81 oz)

Cependant, tous deux bénéficient du matériau le plus récent d’Apple pour leurs offres haut de gamme : le titane. Ils sont également disponibles dans les quatre mêmes couleurs : Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium et Natural Titanium.

Appareils photo

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la gamme iPhone 15 Pro est bien sûr les caméras. Ici, il y a une grande différence.

Les deux téléphones bénéficient du nouveau capteur principal amélioré de 48 mégapixels. Il est plus grand que celui de l’iPhone 14 Pro, ce qui rend la photographie en basse lumière encore meilleure. Il prend également en charge les focales variables (numériques). Cela signifie que vous pouvez choisir entre certains préréglages, tels que 24 mm, 28 mm ou 35 mm, et les définir comme paramètre de prise de vue par défaut.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max partagent également la même caméra ultra-large, qui est la même que l’année dernière – pas de grande nouvelle là-bas.

Cependant, les deux téléphones diffèrent considérablement en ce qui concerne les capacités de leur caméra zoom. L’iPhone 15 Pro dispose d’un téléobjectif classique de 12 mégapixels avec zoom 3x, équivalent à un objectif de 77 mm. Cependant, l’iPhone 15 Pro Max a quelque chose que nous attendons depuis des années : un objectif périscope à zoom 5x, qui lui permet d’atteindre un grossissement optique de 120 mm (équivalent à un objectif 35 mm).

Cela signifie que l’iPhone 15 Pro Max sera un champion (du moins parmi les iPhones) de la photographie avec zoom. Si vous avez besoin de cette fonctionnalité et que vous vous retrouvez toujours à recadrer vos photos, cela pourrait être votre téléphone de prédilection. De plus, cela signifie également que le zoom numérique maximum est bien meilleur sur le Pro Max. Il atteint 25x, alors que l’iPhone 15 Pro ne peut effectuer qu’un zoom 15x.

Bien sûr, étant numérique, ce n’est pas un « vrai » zoom et vous pouvez faire une chose similaire dans Photoshop, donc la différence ici est presque artificielle.

Stockage

Le stockage est quelque chose qui peut passer entre les mailles du filet lorsque l’on compare les téléphones, mais en réalité, c’est l’un des éléments les plus importants de votre smartphone dans son utilisation quotidienne. Prendre de superbes photos et vidéos et stocker toutes ces données précieuses sur votre tout nouveau téléphone est une bonne chose jusqu’à ce que vous manquiez d’espace. Et alors ?

Comme pour les iPhone 14 Pro et Pro Max, les iPhone 15 Pro et Pro Max atteignent un copieux 1 To de stockage interne. Cependant, ce sont les modèles de base qui pourraient surprendre. Alors que l’iPhone 15 Pro démarre à 128 Go – une quantité raisonnable, mais assez limitante en 2023, le modèle de base de l’iPhone 15 Pro Max dispose de 256 Go de stockage interne. Cela explique pourquoi le Pro Max est plus cher : il offre plus d’espace pour stocker toutes ces photos et vidéos ProRes.

Batterie

Encore une fois, la batterie est également l’un des facteurs distinctifs entre les iPhones Pro et Pro Max. La raison est évidente : le téléphone le plus petit doit avoir une batterie plus petite. Apple annonce jusqu’à 23 heures de lecture vidéo sur l’iPhone 15 Pro, tandis que l’iPhone 15 Pro Max peut faire jusqu’à 29 heures. C’est un grand pas en avant, mais il faut dire que même l’endurance revendiquée par l’iPhone 15 Pro est impressionnante, vous ne devriez donc pas vraiment vous soucier de la durée de vie de la batterie dans les deux cas.

Prix ​​et disponibilité

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont disponibles en précommande à partir du 15 septembre 2023, tandis que la date de sortie officielle est le 22 septembre. Voici où acheter l’iPhone 15 au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L’iPhone 15 Pro Max commence à 1 199 £/1 199 $ pour le modèle 256 Go. Pendant ce temps, l’iPhone 15 Pro coûte 999 £/999 $ pour une version 128 Go, tandis que le modèle 256 Go coûte 1 099 £/1 099 $. Cela signifie que, fondamentalement, pour le même niveau de stockage, la différence de prix entre les deux appareils est exactement de 100 £/100 $.

Verdict

Alors, quel iPhone acheter ? Il devrait être assez clair que ce sont la taille et le poids qui feront la différence la plus importante : malgré son zoom 5X, certaines personnes préféreront toujours un téléphone plus petit et plus léger. Et si vous voulez un écran plus grand. optez pour le modèle Pro Max.

Cependant, si vous ne vous souciez pas de l’écran, de la taille et du poids et que vous pouvez aller dans les deux sens, l’iPhone 15 Pro Max offre des avantages évidents par rapport à son frère plus petit et moins cher. Un appareil photo avec un meilleur zoom et une meilleure autonomie de la batterie ne sont pas à négliger et feront une différence tangible dans votre utilisation quotidienne.

D’un autre côté, cela vaut-il 100 £/100 $ (ajustés pour la différence de stockage) ? Dans l’ensemble, il y a une petite différence : les deux sont des téléphones chers, parmi les meilleurs du marché et les deux constituent un excellent choix.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici les principales fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

