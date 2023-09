iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : ce sont les principales fonctionnalités

Après des mois de fuites, de rumeurs et de spéculations, Apple a officiellement annoncé l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Ce sont les nouveaux iPhones les plus chers à ce jour, avec des prix commençant à 999 $ pour l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces avec 128 Go de stockage et à 1 199 $ pour l’iPhone 15 Pro Max avec 256 Go de stockage. Apple espère que ses mises à niveau seront suffisamment importantes pour inciter les utilisateurs à dépenser ce genre d’argent lorsque les téléphones seront en précommande vendredi et seront disponibles en magasin le 22 septembre. Voici les plus grands changements et nouvelles fonctionnalités des iPhones Pro de cette année.

Le bouton Action

L’iPhone dispose d’un commutateur sonnerie/silence depuis le tout début, et l’iPhone 15 Pro change enfin cela. L’interrupteur a été remplacé par le bouton Action.

Par défaut, il suffit d’appuyer et de maintenir le bouton enfoncé pour basculer entre la sonnerie et le silence, tout comme le faisait le commutateur. Vous obtiendrez une réponse haptique et une animation dans Dynamic Island. Mais il existe également un certain nombre d’autres modes disponibles. Vous pouvez configurer le bouton pour lancer la caméra, démarrer un enregistrement vocal, activer une fonction d’accessibilité comme le lancement de la loupe ou de la lampe de poche, ou exécuter un raccourci.

Ce dernier est particulièrement excitant, car il signifie que vous pouvez effectuer rapidement des actions complexes, ou même simplement lancer n’importe quelle application de votre choix.

Le bouton d’action remplace le commutateur de sourdine par quelque chose de beaucoup plus flexible et utile. Pomme

Modifications de conception : titane, USB-C, bordure d’écran fine

Apple a remplacé le corps en acier inoxydable par du titane grade 5, lié à une structure interne en aluminium. Cela devrait être tout aussi durable mais beaucoup plus léger.

Apple a également réduit la bordure autour de l’écran. L’écran est toujours de 6,1 pouces pour le modèle Pro et de 6,7 pouces pour le Pro Max, mais le corps du téléphone a un peu rétréci en raison des cadres plus petits.

Le corps plus petit et le boîtier en titane en font l’iPhone Pro le plus léger jamais conçu. L’iPhone 15 Pro pèse 6,6 onces, tandis que le Pro Max pèse 7,81 onces. Comparez cela à 7,27 et 8,47 onces pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max, respectivement. En fait, les modèles Pro de cette année ne pèsent qu’environ 10 % de plus que les modèles non Pro.

Comme indiqué précédemment, Apple remplace le port Lightning par USB-C sur tous les modèles d’iPhone 15. Sur les Pro et Pro Max, il s’agit d’une connexion USB 3 plus rapide offrant jusqu’à 10 Gbit/s de bande passante. Cela vous permet, pour la première fois, de filmer des vidéos ProRes directement sur un disque externe.

Les nouveaux matériaux s’accompagnent de nouvelles couleurs : Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium et Natural Titanium. Toutes les couleurs ont une nouvelle texture brossée.

Toutes les nouvelles couleurs de l’iPhone 15 Pro sont très titanesques. Pomme

Processeur A17 Pro

Ce ne serait pas un nouvel iPhone Pro sans un nouveau processeur de la série A. Alors que l’iPhone 15 utilisera l’A16 Bionic introduit dans l’iPhone 14 Pro de l’année dernière, les iPhone 15 Pro et Pro Max bénéficient d’un nouveau système sur puce baptisé A17 Pro.

C’est un changement de nom intéressant : l’ajout de « Pro » au nom laisse penser que l’année prochaine, les iPhones non-Pro recevront une version non-Pro de l’A17.

L’A17 Pro est la première puce de 3 nm dans un produit grand public majeur, ce qui augmente l’efficacité et permet à Apple d’augmenter le nombre de transistors à 19 milliards (contre 16 milliards pour l’A16 Bionic). Il existe toujours deux cœurs de processeur hautes performances, mais ils sont 10 % plus rapides ; les quatre cœurs à haute efficacité sont également plus rapides, même si Apple n’a pas divulgué à quel point.

Le GPU est associé à un GPU à 6 cœurs qui utilise une toute nouvelle architecture de shader. Il offre des performances de pointe 20 % plus rapides et une meilleure efficacité énergétique, selon Apple. Il fournit également de nouvelles fonctionnalités graphiques telles que l’ombrage de maillage et, enfin, l’accélération matérielle du lancer de rayons, qui, selon Apple, est la plus rapide de tous les smartphones et jusqu’à quatre fois plus rapide que le lancer de rayons logiciel.

L’encodage et le décodage des médias sont plus efficaces et Apple a intégré pour la première fois un décodeur matériel AV1, rattrapant enfin certains concurrents. Le Neural Engine, qui traite les tâches d’apprentissage automatique, possède toujours 16 cœurs mais est jusqu’à deux fois plus rapide, fournissant jusqu’à 35 000 milliards d’opérations par seconde.

Enfin, Apple ajoute la prise en charge du lancer de rayons à son GPU, même si cela sera plus important lorsqu’il s’agira du Mac. Pomme

Du côté du sans fil, Apple a ajouté les réseaux Wi-Fi 6E et Thread, ainsi qu’une nouvelle puce U2 Ultra Wideband de deuxième génération qui est plus précise à une plus grande distance.

Mises à niveau de l’appareil photo : téléobjectif 5x sur iPhone 15 Pro Max

Apple affirme que le nouveau système de caméra de l’iPhone 15 Pro est « l’équivalent de 7 objectifs d’appareil photo dans leur poche ». Nous avons le mode Macro et le mode ultra-large de 13 mm comme auparavant, bien que le nouvel appareil photo ultra-large bénéficie d’un nouveau revêtement d’objectif antireflet et d’une meilleure qualité de mode nuit grâce à l’A17 Pro.

Le nouvel appareil photo principal de 48 MP est plus grand que celui de l’iPhone 15 et a une ouverture f/1,78. Comme l’iPhone 15, il prend une nouvelle image HEIF de 24 MP par défaut, en plus de 48 MP en pleine lumière. ProRes est également toujours pris en charge.

Ce nouveau mode 24MP peut utiliser différentes zones du capteur d’image pour produire trois niveaux de zoom différents : équivalent aux objectifs 24 mm, 28 mm et 35 mm. Un mode de recadrage zoom 2x utilise le centre 12MP pour l’équivalent 48 mm.

Le téléobjectif de l’iPhone 15 Pro est un appareil photo amélioré de 12 MP, toujours doté d’un zoom 3x (ou équivalent 77 mm). Mais l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un nouvel objectif périscope « tétra prisme » qui fait rebondir la lumière quatre fois en interne pour une distance focale plus longue : 120 mm, ou un zoom 5x.

Le nouvel objectif 120 mm de l’iPhone 15 Pro Max sera idéal pour la photographie sportive. Pomme

Naturellement, les nouveaux appareils photo sont soutenus par de nouvelles fonctionnalités de photographie informatique visant à améliorer les couleurs et la clarté en basse lumière. Une nouvelle astuce intéressante est la possibilité pour l’appareil photo de reconnaître les personnes, les chiens ou les chats dans le cadre et d’enregistrer les informations de profondeur avec l’image standard, vous pouvez donc activer le mode Portrait sur cette image plus tard dans l’application Photos si vous le souhaitez.

Plus tard cette année, l’iPhone 15 Pro recevra une mise à jour logicielle qui permettra l’enregistrement de vidéos spatiales, qui utilisent à la fois les caméras grand angle et principales pour filmer des vidéos immersives destinées à être visionnées sur le prochain Apple Vision Pro.