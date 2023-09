iPhone 15 Pro d’Apple contre iPhone 14 Pro : quoi de neuf pour 2023

En ce qui concerne sa gamme de téléphones Pro, Apple a une fois de plus fourni une poignée de mises à jour apparemment petites mais en réalité assez remarquables pour ses derniers appareils. Avec le même prix de 999 $ aux États-Unis que l’iPhone 14 Pro de 2022, l’iPhone 15 Pro de cette année comprend un nouveau bouton d’action personnalisable à la place du commutateur de sourdine de longue date, un nouveau design en titane qui rend le téléphone un peu plus léger et un Puce A17 Pro remaniée sous le capot qui vise à améliorer les prouesses d’Apple en matière de fabrication de puces. À l’échelle internationale, le 15 Pro commence à 999 £ au Royaume-Uni, soit 100 £ de moins que le prix de départ du 14 Pro, mais en Australie, le 15 Pro commence à 1 849 AU $, soit 50 AU $ de plus que le prix de départ du 14 Pro.

Et bien sûr, il y a ce passage du port Lightning pour le chargement filaire à l’utilisation finale de l’USB-C. En plus de pouvoir désormais utiliser la même prise pour charger les Mac, la plupart des iPad et les AirPods (en supposant que vous obteniez les AirPods Pro mis à jour avec USB-C), les personnes souhaitant transférer des fichiers photo et vidéo volumineux peuvent réellement profiter de l’USB 3.0. vitesses.

Regarde ça: iPhone 15 Pro et Pro Max : premier aperçu 03:58

La charge semble être aux mêmes tarifs filaires qu’un iPhone 14 Pro via Lightning, mais le bon côté est que les câbles USB-C devraient être beaucoup plus facilement disponibles et abordables que les câbles Lightning. Apple inclut même un câble USB-C tressé dans la boîte (bien qu’il facture 29 $ pour un dongle qui vous permet d’utiliser d’anciennes prises Lightning).

Certaines choses qui n’ont pas changé : les 14 Pro et 15 Pro disposent d’écrans similaires (à la fois en taille et avec Dynamic Island) et de configurations de caméra, utilisent Face ID pour la reconnaissance faciale, exécutent iOS 17, prennent en charge la 5G et sont étanches et résistant à la poussière avec un indice IP68. Voici comment les deux téléphones se comparent sur papier.

