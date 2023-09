iPhone 15 Pro 100 £ moins cher au Royaume-Uni que l’iPhone 14 Pro

Apple a dévoilé l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé, d’un nouveau téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, d’un design en titane solide et léger, USB-C, et plus encore.

Au Royaume-Uni, Apple a abaissé le prix de la nouvelle série Pro de 100 £ par rapport au prix de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max de la génération précédente, ce qui coïncide avec une augmentation de prix aux États-Unis, qui voit Apple supprimer la configuration de stockage précédente de 128 Go de sa gamme, pour démarrer l’iPhone 15 Pro Max à 1 199 $, au lieu de 1 099 $ comme l’iPhone 14 Pro Max de 256 Go.

Au Royaume-Uni, l’iPhone 15 Pro de 128 Go coûte 999 £, contre 1 099 £ pour l’iPhone 14 Pro l’année dernière. De même, l’iPhone 15 Pro Max de 256 Go est au prix de 1 199 £ au Royaume-Uni, contre 1 249 £.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces remplacent le commutateur de sourdine par le bouton d’action que l’on trouvait auparavant sur l’Apple Watch Ultra, permettre aux utilisateurs de programmer le bouton pour effectuer des actions rapides, notamment accéder à l’appareil photo ou à la lampe de poche ; activer les mémos vocaux, les modes de mise au point, la traduction et les fonctionnalités d’accessibilité telles que la loupe ; ou en utilisant les raccourcis pour plus d’options.

Comme prévu, Apple a remplacé le connecteur Lightning par USB-C, une norme universellement acceptée pour le chargement et le transfert de données, permettant au même câble de charger l’iPhone, le Mac, l’iPad et les AirPods Pro mis à jour (2e génération). Les utilisateurs peuvent également charger des AirPods ou une Apple Watch directement depuis l’iPhone grâce au connecteur USB‑C. Les deux modèles prennent en charge les chargeurs MagSafe et les futurs chargeurs Qi2 pour le chargement sans fil.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont disponibles en finitions titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel.