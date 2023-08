iPhone 15 : les dernières rumeurs d’Apple, les prévisions de produits et plus encore

Apple est à quelques semaines de son événement annuel d’automne, où le prochain iPhone, que nous appelons officieusement la série iPhone 15, devrait être dévoilé. Bien que nous ne nous attendions pas encore à voir un pliable d’Apple, la rumeur court sur les prochains iPhones s’écartant de leur conception traditionnelle de manière significative.

Certaines des grandes questions que les gens se posent sont : l’iPhone 15 aura-t-il un port USB-C ? La série iPhone 15 aura-t-elle des lunettes plus fines ? Apple augmentera-t-il les prix des iPhone en 2023? Les modèles Pro recevront-ils des mises à niveau plus importantes ?

Nous ne le saurons pas avec certitude tant qu’Apple ne lancera pas le prochain événement iPhone, qui aura probablement lieu en septembre. Mais voici quelques-unes des rumeurs les plus importantes et les plus crédibles pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre de la série iPhone 15.

Regarde ça: Attendez-vous à de grands changements dans l’iPhone 15 – y compris le prix 05:18

Design iPhone 15 : Bonjour USB-C, adieu Lightning

Celui-ci circule dans la rumeur depuis des années maintenant, mais en 2023, le passage d’un port Lightning à un port USB-C pourrait enfin se produire. Cela est probablement dû à la pression de l’Union européenne, qui réclame une norme de tarification commune depuis des années. En 2022, le bloc a réussi à faire adopter une législation obligeant Apple à équiper ses iPhones de ports USB-C d’ici 2024 s’il veut les vendre dans l’UE.

Si cela se produit, la question est de savoir si Apple passera tous les modèles d’iPhone à USB-C ou seulement ceux vendus dans l’UE. Apple modifie déjà les modèles d’iPhone au niveau régional, comme il l’a fait avec l’iPhone 14 : la version américaine a un SIM électronique, tandis que d’autres variantes conservent l’emplacement SIM. Cependant, il existe de bonnes raisons de déplacer tous les iPhones vers USB-C, selon Avi Greengart, analyste chez Techsponential.

« Il y a des considérations plus importantes sur l’écosystème, la sécurité et les accessoires avec le connecteur d’alimentation/de données, donc je pense qu’il est plus probable qu’Apple déplace tous les iPhones [globally] vers USB-C dans le délai de l’iPhone 16 pour se conformer à la réglementation européenne », a-t-il déclaré à CNET dans un e-mail.

Selon Mark Gurman, journaliste chevronné de Bloomberg, seuls les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max recevront des ports USB-C cette année. Peut-être qu’une transition complète pourrait se produire l’année prochaine avec l’iPhone 16.

En savoir plus: Votre prochain iPhone aura probablement besoin d’un câble de charge différent

Design iPhone 15 : Dynamic Island s’étend à tous les modèles

Apple devrait continuer à vendre quatre modèles d’iPhone avec la gamme iPhone 15. Les rumeurs indiquent une conception généralement similaire dans tous les domaines, sauf que la découpe à changement de forme de l’iPhone 14 Pro, connue sous le nom de Dynamic Island, devrait faire son chemin sur tous les modèles.

Cette rumeur vient de l’analyste d’affichage Ross Young, qui a également déclaré dans un septembre tweeter qu’il ne s’attend pas à ce que les modèles d’iPhone 15 de base aient un taux de rafraîchissement plus élevé comme les iPhones Pro d’Apple, car la chaîne d’approvisionnement ne peut pas le prendre en charge. Gurman s’attend également à ce que cela se produise, comme l’indique le Édition du 30 juin de sa newsletter Power On.

En savoir plus: La fonctionnalité la plus accrocheuse de l’iPhone 14 Pro donne l’impression de faire un clin d’œil à autre chose

Conception de l’iPhone 15 : des lunettes plus fines

Selon Gurman, Apple devrait utiliser une nouvelle technologie de fabrication appelée « surmoulage à faible pression d’injection » pour fabriquer les iPhones Pro. Il s’agit de la même méthode que celle utilisée pour certains modèles d’Apple Watch. Cela aidera Apple à réduire la taille des lunettes de quelques fractions de millimètre, ce qui permettrait à son tour une augmentation très légère de la surface de l’écran.

Design iPhone 15 : réparabilité plus facile

Les intérieurs de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max sont également prévus pour une refonte qui les rendra plus faciles à réparer, selon la dernière édition de Bulletin Power On de Gurman. Gurman dit que les pièces intérieures ont été modifiées pour correspondre à celles de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus, qui ont reçu les modifications internes l’année dernière.

« C’est l’iPhone 14 qui renaît sous la forme d’un beau papillon – un châssis central au milieu, un écran accessible à gauche et une vitre arrière amovible à droite », a écrit iFixit dans un article en septembre dernier après l’événement iPhone.

Fait intéressant, Apple n’a pas discuté de cette refonte interne dans son discours d’ouverture, mais le changement a été repéré par des experts en réparation à Je le réparequi a déclaré qu’il était évident qu’Apple est retourné à la planche à dessin pour retravailler les composants internes et les intégrer de manière transparente dans ses iPhones.

iPhone 15 : ultra large bande amélioré

Selon le célèbre analyste Apple Ming Chi Kuo, l’iPhone 15 fonctionnera sur un processeur Ultra Wideband amélioré, qu’Apple appelle la puce U1, pour mieux s’intégrer au nouveau casque AR de l’entreprise, le Vision Pro. UWB est une norme de communication sans fil à courte portée souvent utilisée pour localiser des objets. Il peut localiser votre Apple AirTag ou déverrouiller votre voiture lorsque vous vous en approchez avec votre téléphone. Dans un publication récente sur TwitterKuo a déclaré que tout cela faisait partie de la stratégie plus large d’Apple visant à « construire un écosystème plus compétitif pour Vision Pro ».

iPhone 15 : mise à niveau de la recharge sans fil

Selon un rapport publié en mai par ChargerLab, un site Web spécialisé dans l’alimentation avec un bilan constant, tous les modèles d’iPhone 15 prendront en charge la charge sans fil de 15 watts en utilisant la norme ouverte Qi2. Si cela s’avère vrai, cela signifiera que l’iPhone 15 pourrait ouvrir un tout nouveau monde d’appareils de chargement sans fil capables de recharger l’appareil à pleine vitesse. Apple avait auparavant limité les normes de charge sans fil ouvertes à 7,5 W, laissant la vitesse de charge complète de 15 W pour les accessoires sous licence Apple MagSafe.

Appareil photo iPhone 15: le téléobjectif de style périscope arrive

A noté l’observateur d’Apple Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, prévisions que l’iPhone 15 Pro Max recevra un téléobjectif de style périscope. Ce type de téléobjectif permet des niveaux de zoom optique plus élevés, Kuo prévoyant qu’un zoom optique 6x pourrait arriver dans l’iPhone 15 Pro Max. Le zoom optique de l’iPhone 14 Pro Max est limité à 3x, ce qui est en retard sur des rivaux tels que le zoom optique 10x du Samsung Galaxy S22 Ultra. Cette rumeur était récemment renforcé par une source de fuite bien connue et l’utilisateur de Twitter Unknownz21, qui a déclaré que le modèle Pro Max sera livré avec l’objectif spécial.

En savoir plus: Les caméras iPhone 14 Pro sont une mise à niveau majeure

Les iPhones ont des ports Lightning depuis l’iPhone 5 en 2012. Les téléphones Android ont généralement l’USB-C légèrement plus grand. Stephen Shankland / Crumpe

Conception de l’iPhone 15: les boutons à semi-conducteurs arrivent sur les modèles professionnels d’iPhone 15

Kuo s’attend à ce qu’Apple différencie davantage ses modèles de base et Pro dans les années à venir. Il s’attend notamment à ce que cela se produise grâce aux boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs des modèles d’iPhone 15 Pro au lieu des touches standard présentes sur les appareils d’aujourd’hui.

Les boutons à semi-conducteurs, qui, selon Kuo, seront similaires au bouton d’accueil de l’iPhone SE et de l’iPhone 7, imitent la sensation tactile d’appuyer sur un bouton à l’aide d’un retour haptique. L’avantage apparent de ce type de bouton est qu’il protège également contre les infiltrations d’eau.

Regarde ça: Pas de vrais boutons sur iPhone 15 Pro ? Cette rumeur m’inquiète 06:06

Puissance de l’iPhone 15 : augmentation de la RAM pour les modèles pro

Selon une firme de recherche taïwanaise Force de tendance, Les modèles Pro de la gamme iPhone 15 bénéficieront d’une augmentation de la RAM de 6 Go à 8 Go pour compléter le chipset A17 Bionic prévu. Les modèles de base continueront de recevoir 6 Go de RAM, selon TrendForce. Cette rumeur est également apparemment étayée par un rapport de recherche de l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, selon un Article de MacRumors, qui faisait référence au rapport de Pu.

Regarde ça: Examen de 3 mois de l’iPhone 14 et 14 Pro: plus à offrir 08:28

Prix ​​​​de l’iPhone 15: haut, haut et loin?



Les prix de l’iPhone 15 devraient augmenter aux États-Unis pour la première fois depuis des années. L’année dernière, Apple a déjà augmenté ses prix dans certains pays en dehors des États-Unis.

Selon un rapport de MacRumors, citant l’analyste de Barclays Tim Long, l’iPhone 15 Pro pourrait coûter 100 $ de plus que l’iPhone 14 Pro, tandis que la hausse des prix de l’iPhone Pro Max pourrait être de l’ordre de 100 $ à 200 $ de plus. Une affirmation similaire a été faite par Jeff Pu, de la société d’investissement Haitong International Securities, qui a déclaré explicitement que l’iPhone 15 Pro Max devrait spécifiquement subir une augmentation de prix, selon un autre MacRumeurs rapport. Ceci est basé sur l’hypothèse qu’Apple ajoutera plus de fonctionnalités et de composants aux modèles Pro, comme une nouvelle caméra périscope, un cadre en titane et une puce A17 Bionic de 3 nm.

Les prix aux États-Unis varient actuellement de 829 $ pour le modèle d’entrée de gamme iPhone 14 (128 Go) jusqu’à 1 599 $ pour l’iPhone 14 Pro Max le plus haut de gamme avec 1 To de stockage.

Une autre possibilité est que la limite supérieure de la fourchette de prix pourrait être poussée plus haut si les rumeurs concernant un iPhone 15 Ultra de luxe s’avèrent vraies. Le modèle Ultra selon la rumeur pourrait potentiellement remplacer l’iPhone 15 Pro Max l’année prochaine, Mark Gurman de Bloombergote en septembre de l’année dernière. Cela correspond aux prédictions de Kuo, qui attend Apple pour différencier davantage les modèles iPhone Pro et iPhone Pro Max. Cependant, dans sa newsletter du 30 juin, Gurman n’a fait aucune mention de l’iPhone 15 Ultra. D’autres rumeurs suggèrent que l’iPhone 15 Ultra sera un pas en avant par rapport à l’iPhone 15 Pro Max.

En savoir plus: Ce qu’Apple pourrait faire avec les prix de l’iPhone 15 en 2023

Appareil photo iPhone 15 Ultra : zoom variable

Selon le pronostiqueur Revengus, l’iPhone 15 Ultra comportera un téléobjectif avec un objectif à zoom variable, qui est la configuration de l’appareil photo censée figurer sur le Galaxy S24 Ultra de Samsung. Les caméras à zoom optique variable (zoom continu) ne se trouvent pas couramment sur les smartphones pour diverses raisons, notamment le fait que la taille et la conception des caméras de téléphone limitent le type d’objectifs pouvant être utilisés.

iPhone 15 : Calendrier de lancement et de sortie



Apple organise son événement iPhone annuel en septembre presque chaque année, nous nous attendons donc à ce que le calendrier reste le même pour l’iPhone 15. Les nouveaux iPhones sont généralement publiés peu de temps après, généralement le vendredi de la semaine suivante. Parfois, Apple échelonne les dates de sortie de modèles spécifiques, en particulier lors de l’introduction d’un nouveau design ou d’une nouvelle taille. Il est donc possible que la gamme iPhone 15 ait plus d’une date de sortie.

Voici ce que nous savons :

Apple a tendance à organiser ses événements les mardis ou mercredis. L’événement iPhone 14 d’Apple a eu lieu le mercredi 7 septembre, tandis que son événement iPhone 13 a eu lieu le mardi 14 septembre.

Les dates de sortie de l’iPhone sont généralement une semaine et demie après les annonces d’Apple.

En général, les nouveaux iPhones sortent un vendredi, vers la troisième semaine de septembre. Pour l’iPhone 13, les précommandes ont commencé le 17 septembre et les téléphones ont été mis en vente le 24 septembre.

Vous cherchez plus de conseils sur l’iPhone ? Découvrez notre Guide de mise à niveau iPhonenotre liste des meilleurs iPhone et notre tour d’horizon les meilleures coques pour votre iPhone 14 ou 14 Pro.