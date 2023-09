IPhone 15 et USB-C : attendez-vous à un désordre de câble, mais cela ne vous dérangera peut-être pas

J’adore l’USB-C, le port de données et de chargement que j’ai rencontré pour la première fois dans mon MacBook Pro 2016 et qui est désormais répandu sur presque tous les appareils de ma vie.

Je voulais un iPhone USB-C en 2018, à l’époque où Apple a ajouté cette technologie pour la première fois à l’iPad Pro. Je suis devenu plus optimiste en 2021, lorsque Apple a étendu l’USB-C aux iPad bas de gamme. Et même si je suis sceptique quant au fait que la réglementation soit le meilleur moyen d’orienter le développement de produits, je ne suis pas mécontent que l’Union européenne ait maintenant poussé Apple vers l’USB-C. Tout charger avec USB-C est génial pour moi.

Je suis donc ravi que les modèles d’iPhone 15 disposent tous de ports USB-C. Mais voici la mauvaise nouvelle qu’Apple n’a pas partagée lors du lancement de l’iPhone mardi : des millions de personnes entrant dans l’écosystème USB-C rencontreront également le côté laid de la technologie.

L’utilité et la flexibilité de l’USB-C sont entachées par la confusion quant à ce que diable apporte ce port USB-C sur le côté d’un appareil et le câble que vous y branchez. En bref, il n’est pas toujours évident si votre appareil ou votre câble prend en charge le transfert de données à haut débit, une puissance électrique élevée pour une charge rapide, les deux, ou aucun des deux.

Comme le prédisaient les rumeurs, l’iPhone 15 sera livré avec un port USB-C et un câble de chargement qui donneront aux clients un avant-goût du problème. Ce câble conviendrait apparemment au chargement, mais transférerait des données à seulement 480 mégaoctets par seconde, la vitesse limitée arrivée avec la norme USB 2.0 de 2000.

Lors de son événement de lancement, Apple a visiblement évité de dire quoi que ce soit sur la vitesse du port USB-C de l’iPhone 15, mais le la fiche technique indique que ce n’est que lent USB 2.0. Les modèles d’iPhone 15 Pro fonctionneront à la vitesse plus utile de 10 Gpbs de l’USB 3.

Pour la plupart des gens, le problème sera probablement simplement un inconvénient. Mais cela reflète les difficultés du vaste écosystème USB, où la pression pour maintenir les coûts à un niveau bas est forte et où la certification n’est pas requise. L’USB-C est une technologie de connexion beaucoup plus rapide et plus utile que le port Apple Lightning que les utilisateurs d’iPhone ont depuis 2012, mais les clients Apple devront endurer certaines douleurs en quittant le monde confortable de Lightning.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cet article. Mais il a vanté ce changement majeur sur ce qui est sans doute le gadget le plus important de la planète. D’une part, USB-C signifie qu’un seul câble de chargement suffit pour de nombreux appareils Apple. D’autre part, vous pourrez utiliser votre iPhone pour charger vos AirPod. Et sur les téléphones iPhone 15 Pro, vous pourrez enregistrer des vidéos ProRes 4K 60 ips gourmandes en données sur un périphérique de stockage externe.

Le triple gâchis USB

Une partie du problème avec l’USB réside dans le fait que le terme fait référence à trois normes distinctes. Laisse-moi expliquer.

Regarde ça: Pourquoi le passage d’Apple à l’USB-C est en retard 03h15

La norme d’origine, Universal Serial Bus, régit la manière dont les appareils s’identifient et envoient des données via une connexion. L’USB est arrivé en 1996 avec une vitesse maximale de 12 Mbps, mais l’USB 2.0 était bien plus utile à 480 Mbps, suffisant pour les imprimantes et les clés USB. Le premier grand saut de vitesse a ensuite été l’USB 3.0 en 2008 à 5 gigabits par seconde, mieux pour les disques durs externes. Les successeurs ont atteint 10 Gbit/s, 20 Gbit/s et plus récemment 40 Gbit/s avec l’USB 4. Le prochain USB 4 version 2 devrait atteindre 80 Gbit/s. C’est idéal pour les systèmes de stockage hautes performances, les réseaux rapides et les grands moniteurs haute résolution.

La prochaine norme est l’USB-C, qui fait uniquement référence à la technologie des connecteurs de forme ovale. Plus tôt dans l’histoire de l’USB-C, il était courant que les téléphones Android ne prennent en charge que des vitesses de transfert de données USB 2.0 lentes, bien que ce problème ait disparu avec les modèles plus récents. La norme USB la plus récente, USB 4.0, nécessite des ports USB-C, donc avec le temps, il sera plus juste d’assimiler USB-C à haute vitesse.

Le dernier est USB PD, abréviation de Power Delivery, qui régit la manière dont l’USB est utilisé pour charger à des vitesses allant jusqu’à 240 W. La plupart des appareils ne nécessitent pas beaucoup d’énergie, mais ils doivent savoir comment gérer les problèmes électriques, par exemple, savoir si une batterie portable doit charger votre ordinateur portable ou vice versa.

L’un des avantages de l’USB-C est l’étendue de l’écosystème de produits. Vous voulez un câble robuste et suffisamment compact pour tenir sur votre porte-clés ? Nomad en vend un, bien qu’il ne prenne en charge que les taux de transfert de données USB 2.0 lents. Stephen Shankland/CNET

Le fait d’avoir trois normes – USB, USB-C et USB PD – rend plus difficile la compréhension des capacités de tous vos appareils et câbles.

Pire encore, de nombreux fabricants d’appareils qui tentent de réduire leurs coûts et d’expédier rapidement leurs produits ignorent le processus. processus de certification que le Forum des implémenteurs USB des offres. Contrairement au Thunderbolt d’Intel, qui a développé l’approche de transfert de données rapide dans l’USB moderne, il n’est pas nécessaire de passer des tests.

Les faibles coûts alimentent les problèmes de l’USB-C

Personne ne veut dépenser 60 $ au lieu de 15 $ pour un câble USB. Mais attention : vous en avez pour votre argent, en gros. Il est plus coûteux de fabriquer des câbles prenant en charge des données à haut débit ou une charge haute puissance. Une règle générale : d’après mon expérience, les câbles présentés comme des « câbles de chargement » ne se soucient pas du coût supplémentaire de la prise en charge des données à haut débit. Cela inclut les câbles USB-C qu’Apple lui-même livre avec les MacBook depuis plusieurs années.

Un câble abordable que j’ai vu se présentait comme un produit USB 4, mais après une inspection plus approfondie, il s’est avéré qu’il ne prenait en charge que le transfert de données USB 2.0. Soit le fabricant était confus, mentait, soit essayait de faire valoir que le câble fonctionnerait sur un port USB 4 même s’il ne prenait en charge que des débits de données lents. (La bonne compatibilité ascendante de l’USB signifie que les produits plus lents et plus anciens fonctionnent généralement toujours correctement lorsqu’ils sont connectés à des produits plus récents.)

Je n’ai pas trop souffert du problème de la lenteur du câble. J’utilise principalement l’USB-C pour le chargement, et mes appareils nécessitant des connexions rapides restent connectés à leurs propres câbles rapides.

Mais des problèmes peuvent survenir. Il y a quelques mois, lorsque j’ai acheté un nouvel appareil photo sans miroir Canon, j’ai été surpris en voyage avec des câbles lents qui ont vraiment ralenti le processus de transfert de photos sur mon ordinateur portable.

Quand l’USB-C est un problème et quand ce n’est pas le cas

La bonne nouvelle pour les futurs propriétaires d’iPhone est que la plupart d’entre eux n’auront pas à se soucier beaucoup de la lenteur de leur câble. En effet, les propriétaires de téléphones iPhone 15 non Pro ne pourront pas bénéficier des vitesses d’un câble rapide même s’ils en possèdent un.

Les débits de données étaient plus importants autrefois lorsque nous utilisions iTunes pour synchroniser de la musique et des photos entre les ordinateurs portables et les iPhones. Même si la taille des fichiers photo et vidéo a explosé avec les appareils photo des téléphones de 50 mégapixels et la vidéo 4K, la plupart d’entre nous obtiennent ces données de nos téléphones via les réseaux mobiles, le Wi-Fi et AirDrop, et non avec des câbles.

C’est la principale raison pour laquelle Apple pourrait principalement justifier l’expédition d’un iPhone 15 avec un câble USB 2.0.

Désormais, pour les gros consommateurs de données, le genre de personne qui filme plusieurs gigaoctets de vidéo 4K ProRes, un câble plus rapide est utile. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ennuyé par le port Lightning de mon iPhone. Ces clients seront, je l’espère, suffisamment exigeants pour trouver un câble de haute qualité répondant à leurs besoins – ou, si les rumeurs sont exactes, utilisez simplement le câble plus rapide qu’Apple livrera avec les modèles d’iPhone 15 Pro. (Apple n’a pas encore révélé ce qui est livré avec les nouveaux téléphones.)

Je préfère acheter des produits USB-C qui ont réussi les tests de conformité USB-IF. Je recherche les certifications USB-IF et j’adore quand des entreprises comme Enfichable attachez des étiquettes descriptives claires afin que nous n’ayons pas à décoder Icônes USB-IF. (Et la plupart des produits n’ont même pas d’icônes.)

Les câbles USB-C comme celui de gauche ont un connecteur ovale un peu plus grand que les câbles Lightning d’Apple, à gauche. Stephen Shankland/CNET

Mais si vous êtes nerveux à l’idée de faire vous-même les comparaisons de produits, vous pouvez toujours laisser Le personnel commercial Apple vous oriente vers des accessoires Apple USB-C haut de gamme qui fonctionnent généralement bien ensemble même s’ils sont souvent plus chers que les produits tiers.

Transition USB-C moins pénible que Lightning

Il y a eu beaucoup de problèmes lorsque Apple est passé au port Lightning, même s’il était clair que Lightning était supérieur au connecteur à 30 broches encombrant et fragile qui le précédait. Je m’attends à davantage de plaintes concernant le commutateur USB-C de l’iPhone, car les gens découvrent que tous ces câbles qu’ils ont cachés dans les boîtes à gants, les bureaux, les sacs à dos d’école et les tables de chevet sont devenus obsolètes.

Mais la bonne nouvelle, c’est que l’USB-C est déjà très bien implanté, et pas seulement sur les MacBook et de nombreux iPad. Le connecteur de forme ovale se trouve sur les téléphones Android modernes, les ordinateurs portables Windows, les consoles de jeu Nintendo Switch, les tablettes iPad Pro et Air, les écouteurs antibruit Sony et d’innombrables autres appareils. Il y a de fortes chances que beaucoup d’entre nous disposent déjà de câbles USB-C de rechange.

Lorsque je parle aux dirigeants de l’USB-IF des problèmes d’étiquetage de l’USB-C, ils m’assurent que la plupart des gens ne remarquent aucun problème et que la technologie qui mûrit progressivement entraînera des incompatibilités et que les défauts des produits finiront par se glisser à l’arrière-plan. nos tiroirs à déchets collectifs.

Je l’espère. Pour moi, la flexibilité et la puissance de l’USB-C en valent bien la peine. Mais j’aurais aimé qu’il n’y ait pas autant de douleur.