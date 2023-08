iPhone 15 : ce qu’Apple pourrait faire avec les prix cet automne

Vous vous souvenez de l’époque où le premier iPhone est sorti en 2007 et coûtait la somme énorme de 499 $ ? C’était beaucoup d’argent à l’époque, mais ce n’était que le début. Le prix du produit emblématique d’Apple a augmenté régulièrement, parfois de façon spectaculaire, en raison d’un large éventail de facteurs, tels que l’amélioration de la technologie et des fonctionnalités, ainsi que l’inflation. En tant que société cotée en bourse, Apple est également confrontée à une pression constante pour continuer à développer son activité iPhone en plein essor, qui représente près de la moitié de son chiffre d’affaires. Mais combien de plus Apple peut-il facturer pour ses iPhones ?

L’iPhone n’est devenu plus cher qu’au cours des 15 dernières années, même en tenant compte de l’inflation. La tendance à la hausse des prix des iPhone n’est cependant ni cohérente ni prévisible. Apple ajuste sa stratégie de prix en fonction de divers facteurs, notamment la demande des consommateurs, les pressions concurrentielles et l’inflation, qui tendent à augmenter le coût de production d’un iPhone.

Malgré le ralentissement du marché des smartphones, Apple semble confiant dans sa capacité à facturer davantage ses iPhones cette année. Selon diverses rumeurs et rapports, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient voir leur prix augmenter de 100 $, voire 200 $, par rapport aux modèles iPhone 14 – aux États-Unis. Apple pourrait justifier cette hausse de prix en proposant des fonctionnalités et améliorations exclusives pour les modèles Pro, comme un corps en titane, un processeur plus rapide, des cadres plus fins et un meilleur appareil photo.

L’année dernière, Apple a augmenté ses prix en dehors des États-Unis, dans certains pays asiatiques et européens dont les devises avaient chuté par rapport au dollar avant l’événement iPhone de 2022. Les acheteurs britanniques ont dû faire face à une augmentation de prix d’environ 85 $ pour l’iPhone 14, qui commence à 849 £ par rapport au prix de 779 £ de l’iPhone 13. Pendant ce temps, les Japonais ont dû payer l’un des prix les plus élevés au monde, soit environ 150 dollars de plus, principalement en raison de la chute du yen. Mais l’iPhone 14 n’a pas connu de hausse de prix en Chine continentale, le plus grand marché d’Apple en dehors des États-Unis, malgré une baisse du yuan dans le pays. Pourtant, les grands détaillants auraient réduit les prix des modèles d’iPhone 14 en raison d’une baisse de la demande de smartphones dans ce pays.

Prix ​​​​des iPhone 13 et 14 en dehors des États-Unis ROYAUME-UNI Japon iPhone13 779 £ 98 800 ¥ iPhone14 849 £ 119 800 ¥ Changement de prix Augmentation de prix de 70 £ (85 $) Augmentation de prix de 21 000 ¥ (155 $)

Le prix qu’Apple fixera pour le prochain iPhone 15 n’est pas garanti jusqu’à ce qu’Apple dévoile ces détails lors de son événement en septembre. Les analystes du secteur interrogés par CNET quelques semaines après l’événement Apple de 2022 ont déclaré qu’il serait difficile pour le géant de la technologie d’augmenter les prix de ses produits. régulier Modèles d’iPhone en 2023, compte tenu du risque imminent de récession à l’époque, ainsi que du succès d’Apple avec l’expansion des plans de versement.

« Je suis sûr que l’équipe d’ingénierie adorerait intégrer des composants plus sophistiqués dans le produit pour les différencier de la concurrence », a déclaré Bryan Ma, de l’International Data Corporation, en novembre de l’année dernière. « Mais si la morosité macroéconomique persiste dans un an, cela sera en contradiction avec la capacité des consommateurs à suivre le rythme, même si les fans d’Apple ont tendance à être des utilisateurs plus résilients et premium. »

Comment le prix de l’iPhone a changé au fil du temps

Les iPhones d’aujourd’hui sont nettement plus chers que les premiers modèles d’Apple. Cependant, au cours de sa durée de vie de 16 ans, la série d’augmentations de prix la plus forte s’est produite au cours des sept dernières années. En 2016, le prix a grimpé jusqu’à 649 $ pour l’iPhone 7. L’année suivante, Apple a facturé 50 $ de plus pour l’iPhone 8, et en 2018, l’iPhone XR coûtait 50 $ de plus (à partir de 749 $).

Lorsque Apple a lancé l’iPhone 11 en 2019, le prix est retombé à 699 dollars, ce qui en fait le téléphone le moins cher que le géant de la technologie ait lancé en deux ans à l’époque. Mais cette pause n’a pas duré longtemps. L’année suivante, l’iPhone a atteint son prix le plus élevé jamais atteint : 829 $ pour l’iPhone 12 – en partie grâce à l’introduction de la 5G. Cela signifie qu’en six ans, le prix de départ d’un iPhone « classique » a augmenté de 180 dollars en valeur nominale, sans tenir compte de l’inflation. (Vous pouvez faire défiler vers le bas jusqu’à notre graphique qui suit les changements de prix de l’iPhone d’Apple de 2007 à 2022.)

Pour être honnête, Apple n’a pas augmenté les prix de l’iPhone standard et des iPhones professionnels au cours des deux années écoulées depuis l’iPhone 12. Mais il a utilisé des stratégies de prix intelligentes qui rendent plus coûteux l’achat de la gamme phare d’iPhone. Par exemple, Apple a lancé le iPhone 12 Mini en 2020. Il coûtait 729 $ débloqué, qui tombait à 699 $ si vous l’activiez sur un opérateur au moment de l’achat. Cela signifie que le Mini se vend exactement au même prix que l’iPhone 11 de l’année précédente, même si le premier est un appareil plus petit positionné comme une option plus économique. Avance rapide jusqu’en 2022, et tout à coup, le Mini disparaît de la gamme iPhone. (Apple l’a abandonné au profit de l’iPhone 14 Plus.) Sans iPhone 14 Mini, le prix d’achat de la série iPhone 14 est désormais de 829 $. C’est 100 $ de plus que le prix d’achat de l’année dernière.

L’iPhone 8, l’iPhone X et l’iPhone 8 Plus ont connu des hausses de prix rapides. Sarah Tew/CNET

Pour l’iPhone 15, le prix d’achat de la prochaine gamme phare ou le prix de l’iPhone 15 standard devrait actuellement rester le même, selon les analystes et les rumeurs. Cependant, comme mentionné précédemment, les prix des modèles Pro pourraient connaître une augmentation, que ce soit par le biais d’une variante de stockage de base plus élevée ou d’une véritable hausse des prix.

Selon un Rapport MacRumors, citant l’analyste de Barclays Tim Long, l’iPhone 15 Pro pourrait coûter 100 $ de plus que l’iPhone 14 Pro, tandis que la hausse des prix de l’iPhone Pro Max pourrait être de l’ordre de 100 $ à 200 $ de plus. Une affirmation similaire a été faite par Jeff Pu, de la société d’investissement Haitong International Securities, qui a déclaré que l’iPhone 15 Pro Max devait spécifiquement connaître une augmentation de prix, selon un autre Rapport MacRumors. Ceci est basé sur l’hypothèse qu’Apple ajoutera plus de fonctionnalités et de composants aux modèles Pro, comme une nouvelle caméra périscope, un cadre en titane et une puce A17 Bionic de 3 nanomètres.

Malgré une éventuelle augmentation des prix de l’iPhone aux États-Unis, les Américains ne ressentent pas autant la pression, car les opérateurs offrent généralement des réductions et des subventions, réduisant ainsi de plusieurs centaines de dollars le prix catalogue pour encourager les mises à niveau. En fait, pour la gamme iPhone 14, AT&T propose un iPhone 14 « gratuit » lorsque vous échangez un iPhone plus ancien. L’échange d’un iPhone 13 Pro Max 128 Go vous rapportera la valeur totale de la transaction tant que tout fonctionne et que rien n’est cassé. Cette année, il est probable qu’AT&T « réduise » de 1 000 $ l’iPhone 15 Pro Max, compte tenu de ses antécédents en la matière ces dernières années.

Ce n’est un secret pour personne les prix des téléphones ont grimpé à mesure que la technologie a progressé. Les nouvelles fonctionnalités telles que la 5G, les appareils photo avancés et les écrans pliables rendent les téléphones plus chers. Heureusement, même l’iPhone le plus cher d’Apple reste moins cher que les téléphones pliables comme le Galaxy Z Fold 5, qui commence à 1 800 $ sans échange. Mais ça se rapproche. Exemple concret : la variante de stockage la plus élevée de l’iPhone 14 Pro Max (1 To) vous coûtera 1 599 $ – et c’est avant d’ajouter la taxe de vente, Apple Care, une coque de téléphone et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour utiliser votre nouveau iPhone.