iPhone 14 VS iPhone 14 Pro : une comparaison complète

Alors que le monde de la technologie attend avec impatience les dernières offres d’Apple, la série iPhone 14 a réussi à captiver l’imagination des passionnés de smartphones du monde entier. Avec quatre variantes – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max – Apple repousse une fois de plus les limites de l’innovation.

Dans cet article, nous examinons les spécifications et les caractéristiques de chaque modèle pour vous aider à déchiffrer celui qui correspond à vos besoins et préférences. Sachez simplement que l’iPhone 15 sera là très prochainement.

Concevoir et construire

iPhone14 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Dès le design, chaque modèle présente une esthétique distinctive, garantissant que les utilisateurs peuvent trouver un appareil qui correspond à leur style. L’iPhone 14 arrive avec des dimensions de 146,7 x 71,5 x 7,8 mm et pèse 172 g, tandis que l’iPhone 14 Plus monte d’un cran avec des dimensions de 160,8 x 78,1 x 7,8 mm et un poids de 203 g.

D’autre part, l’iPhone 14 Pro mesure 147,5 x 71,5 x 7,85 mm et pèse 206 g, tandis que l’iPhone 14 Pro Max est légèrement plus grand à 160,7 x 77,6 x 7,9 mm et pèse 240 g. Tous les modèles disposent d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68.

Les écrans Super Retina XDR de tous les modèles promettent une expérience visuelle immersive, avec des couleurs éclatantes et des détails nets. L’iPhone 14 arbore un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170, tandis que l’iPhone 14 Plus propose un écran plus grand de 6,7 pouces avec une résolution de 2778 x 1284.

L’iPhone 14 Pro dispose d’un écran de 6,1 pouces, tandis que le 14 Pro Max dispose d’un écran de 6,7 pouces. Les modèles Pro introduisent également la fonction « Dynamic Island » et un affichage « Always-on », améliorant la convivialité et la commodité.

Spécifications et performances

iPhone 14 Plus Henry Burrell / Fonderie

En 2022, Apple a adopté une stratégie différente, choisissant d’équiper les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max du nouveau chipset A16 Bionic, tout en réservant l’ancienne variante A15 aux iPhone 14 et 14 Plus standards. Cependant, cette distinction particulière n’a pas d’importance substantielle, car la version A15 de l’iPhone 14 offre une vitesse et des capacités impressionnantes. Remarquablement, c’est la même itération présente dans l’iPhone 13 Pro.

Apple ne précise pas la quantité de RAM qu’il met dans ses téléphones, mais divers démontages ont révélé ces spécifications dans l’ensemble de la gamme. Les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont chacun équipés de 6 Go de RAM.

À titre de comparaison, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 ont 4 Go de RAM et l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont 6 Go, il y a donc 50 % de RAM en plus dans les modèles standards.

Quantités de RAM précédentes :

iPhone 13 mini : 4 Go

iPhone 13 : 4 Go

iPhone 13 Pro : 6 Go

iPhone 13 Pro Max : 6 Go

Nouvelles quantités de RAM :

iPhone 14 : 6 Go

iPhone 14 Plus : 6 Go

iPhone 14 Pro : 6 Go

iPhone 14 Pro Max : 6 Go

iPhone 14 Pro Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’ensemble de la gamme est disponible avec des options de stockage de 128, 256 ou 512 Go, tandis que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max offrent en outre la possibilité d’étendre la capacité jusqu’à un maximum de 1 To. Si vous disposez d’une abondance de photos et d’applications et envisagez de conserver ce téléphone pendant plusieurs années, je vous recommande d’opter pour au moins 256 Go de stockage.

Tous les modèles prennent également en charge la connectivité Bluetooth, Wi-Fi 6 avec 2xMIMO pour des performances sans fil rapides, NFC pour les paiements sans contact et la connectivité satellite pour des services de localisation étendus. De plus, la fonction « Détection d’accident de voiture » ​​ajoute une couche de sécurité supplémentaire à ces appareils.

Caméras et vidéo

iPhone 14 Pro Max Dominik Tomaszewski / Fonderie

Dans le domaine de la photographie, tous les modèles respectent l’engagement d’Apple à offrir des capacités d’appareil photo exceptionnelles. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus disposent tous deux d’un appareil photo principal de 12 MP avec une ouverture f/1,5 et de la technologie OIS à déplacement de capteur.

De plus, un objectif ultra-large de 120 degrés de 12 MP avec une ouverture f/2,4 garantit la polyvalence dans la capture de vastes paysages. De plus, tous les modèles prennent en charge l’enregistrement 4K à 60 ips avec Dolby Vision HDR.

Les modèles Pro élèvent le jeu de la photographie grâce à leurs systèmes de caméra avancés. L’appareil photo principal offre une résolution stupéfiante de 48 MP avec une ouverture f/1,78 et un OIS à déplacement de capteur. Parallèlement à l’objectif ultra-large, un téléobjectif 2x de 12 MP avec une ouverture f/2,8 améliore les capacités de zoom. Ces fonctionnalités garantissent que les utilisateurs peuvent capturer des images époustouflantes avec une précision professionnelle.

iPhone 14 Pro Max Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la gamme iPhone 14 est sa facilité d’utilisation prévue à long terme. L’achat d’un de ses modèles vous assure de recevoir des mises à jour logicielles pendant une durée d’environ cinq ans (au moins jusqu’en 2027). Étant donné que le téléphone est équipé d’iOS 16, il est tout à fait raisonnable d’anticiper sa compatibilité avec iOS 20.

Par exemple, l’iPhone 8 de 2017 a reçu iOS 16, et même les modèles d’iPhone plus anciens continuent de recevoir des mises à jour de sécurité. Opter pour un iPhone vous garantit l’accès au support logiciel le plus complet dans le domaine des smartphones, et si la batterie de votre appareil s’use après quelques années, vous avez la possibilité de bénéficier d’un service payant de remplacement de batterie dans n’importe quel Apple Store.

Alors que les concurrents d’Android s’efforcent de suivre le rythme en promettant des mises à niveau du système d’exploitation sur plusieurs années, aucun n’est à la hauteur du cadre de mise à jour méticuleusement structuré d’Apple. Tous les iPhones éligibles bénéficient simultanément de mises à niveau majeures, contrairement à la chronologie décousue des versions d’Android, et les iPhones continuent de recevoir des mises à jour pendant des périodes considérablement plus longues que leurs homologues Android.

iPhone 14 Pro Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’arrivée d’iOS 16 a introduit une série d’ajouts captivants à l’expérience utilisateur de l’iPhone. Le plus important d’entre eux est l’écran de verrouillage adaptable, offrant la liberté d’utiliser des fonds d’écran et des widgets interactifs, de personnaliser l’agencement et même de modifier la police de l’affichage de l’heure. Cette transformation est renforcée par un nouveau système de notification qui transmet de manière transparente les notifications de la région inférieure de l’écran, conférant à iOS une sensation de rajeunissement.

Pourtant, le répertoire d’iOS 16 ne manque pas. Il fournit des fonctionnalités utiles telles que la possibilité de modifier et de retirer des textes dans iMessage, la possibilité d’extraire sans effort des sujets de photos en un seul clic, un retour haptique du clavier et bien d’autres. De plus, il existe un assortiment de fonctionnalités logicielles conçues exclusivement pour le composant Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max.

Essentiellement, iOS reste cohérent dans son approche, mais ceux qui passent d’Android à iOS pourraient rencontrer une légère courbe d’apprentissage.

Découvrez les 7 meilleures fonctionnalités d’iOS 17.

Autonomie et charge de la batterie

iPhone 14 Plus Henry Burrell / Fonderie

Alors que la plupart des fabricants vantent fièrement la capacité de la batterie des smartphones comme l’une de leurs principales caractéristiques, on ne peut pas en dire autant d’Apple. La société ne divulgue jamais publiquement la capacité de la batterie en milliampères-heures (mAh), mais donne plutôt de vagues promesses d’autonomie liées à la lecture vidéo.

La batterie de l’iPhone 14 est une cellule de 3 279 mAh, bien inférieure aux 5 000 mAh actuellement couramment observées sur les téléphones Android. Apple contrôlant tout son matériel et ses logiciels iOS signifie que l’efficacité de la batterie est excellente, ce qui lui permet d’atteindre une longévité avec des cellules plus petites.

La meilleure chose à propos de l’iPhone 14 Plus est la durée de vie de sa batterie. Tout comme la RAM, Apple reste discret sur la taille de sa batterie, mais il semble que le Plus ait une cellule de 4325 mAh. C’est assez gros et avec la bonne optimisation iOS d’Apple, le téléphone devrait durer longtemps.

iPhone14 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont des batteries légèrement plus petites que leurs homologues d’entrée de gamme. Les batteries de ces smartphones, qui ont respectivement une capacité de 3 200 mAh et 4 323 mAh, ont cependant été associées à une puce plus récente. En conséquence, leur durée de fonctionnement a été allongée.

Capacités de la batterie pour la gamme iPhone 14 :

iPhone 14 : 3 279 mAh / Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo

iPhone 14 Plus : 4 325 mAh / Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh / Jusqu’à 23 heures de lecture vidéo

iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh / Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo

Prix ​​et disponibilité

iPhone14 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Pour une expérience d’achat optimale, il est conseillé de acheter directement chez Apple dans n’importe quelle région dans laquelle vous vivez, car cela vous permet de souscrire simultanément à l’assurance Apple Care. Vous pouvez également consulter notre article sur où acheter l’iPhone 14 pour des options de vente au détail supplémentaires.

Prix ​​de tous les modèles de la gamme iPhone 14 :

iPhone14

128 Go : 799 $/849 £/1 019 €

256 Go : 899 $/959 £/1 149 €

512 Go : 1 099 $/1 179 £/1 409 €

iPhone 14 Plus

128 Go : 899 $/949 £/1 149 €

256 Go : 999 $/1 059 £/1 279 €

512 Go : 1 199 $/1 279 £/1 539 €

iPhone 14 Pro

128 Go : 999 $/1 099 £/1 299 €

256 Go : 1 099 $/1 209 £/1 429 €

512 Go : 1 299 $/1 429 £/1 589 €

1 To : 1 499 $/1 649 £/1 949 €

iPhone 14 Pro Max

128 Go : 1 099 $/1 199 £/1 449 €

256 Go : 1 199 $/1 309 £/1 579 €

512 Go : 1 399 $/1 529 £/1 839 €

1 To : 1 599 $/1 749 £/2 099 €

Verdict

La série iPhone 14 propose une gamme diversifiée de modèles, chacun répondant à des préférences et des besoins spécifiques. Que vous recherchiez un smartphone compact, un appareil plus grand doté de capacités d’appareil photo améliorées ou un appareil de niveau professionnel doté de performances de pointe, Apple a veillé à ce qu’il y ait une option pour tout le monde.

Choisir parmi ces quatre modèles n’est pas facile, et il est impossible d’en citer un en particulier sans évaluer ses propres besoins et préférences.

Voulez-vous simplement le dernier iPhone sans les fonctionnalités supplémentaires des modèles Pro ? Choisissez l’iPhone 14. Vous utilisez souvent le téléphone et une longue autonomie de la batterie est cruciale pour vous ? Choisissez l’iPhone 14 Plus.

Les dernières fonctionnalités et l’élitisme du modèle Pro vous séduisent ? Choisissez l’iPhone 14 Pro. Si le prix ne joue aucun rôle et que vous avez besoin du modèle le plus puissant disponible, choisissez l’iPhone 14 Pro Max.

iPhone14 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Spécifications

iPhone14 :

146,7 x 71,5 x 7,8 mm

172g

Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces (2 532 x 1 170)

Résistance à la poussière et à l’eau IP68

A15 Bionique

Appareil photo principal 12 Mp, f/1,5, OIS à déplacement de capteur

Ultra-large 120 degrés 12Mp, f/2.4

4K à 60 ips avec prise en charge Dolby Vision HDR

Caméra frontale 12Mp f/1.9 avec autofocus

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6 avec 2xMIMO

NFC

Connectivité satellite

Détection d’accident de voiture

iPhone 14 Plus :

160,8 x 78,1 x 7,8 mm

203g

Écran Super Retina XDR de 6,7 pouces (2 778 x 1 284)

Résistance à la poussière et à l’eau IP68

A15 Bionique

Appareil photo principal 12 Mp, f/1,5, OIS à déplacement de capteur

Ultra-large 120 degrés 12Mp, f/2.4

4K à 60 ips avec prise en charge Dolby Vision HDR

Caméra frontale 12Mp f/1.9 avec autofocus

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6 avec 2xMIMO

NFC

Connectivité satellite

Détection d’accident de voiture

iPhone 14 Pro :

147,5 x 71,5 x 7,85 mm

206g

Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces (2 556 x 1 179)

Île dynamique

Affichage permanent

Résistance à la poussière et à l’eau IP68

A16 Bionique

Appareil photo principal 48 Mp, f/1,78, OIS à déplacement de capteur

Ultra-large 120 degrés 12Mp, f/2.2

Téléobjectif 12Mp 2x, f/2.8

4K à 60 ips avec prise en charge Dolby Vision HDR

Caméra frontale 12Mp f/1.9 avec autofocus

Bluetooth4.3

Wi-Fi 6 avec 2xMIMO

NFC

Connectivité satellite

Détection d’accident de voiture

iPhone 14 ProMax :