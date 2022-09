iPhone 14 : Tout ce que vous devez savoir

Apple a dévoilé l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, deux nouveaux modèles d’iPhone disponibles en tailles 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Disponibles en précommande dès maintenant avant les livraisons et la disponibilité en magasin à partir du vendredi 16 septembre, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont dotés d’un nouveau système à double caméra, Crash Detection, d’un tout nouveau service SOS d’urgence par satellite et de nouveaux technologies pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie.

Les deux nouveaux modèles d’iPhone 14 sont conçus avec de l’aluminium de qualité aérospatiale en cinq finitions. Les appareils disposent d’un nouvel appareil photo principal 12MP avec un capteur plus grand et des pixels plus grands et un nouvel appareil photo avant TrueDepth.

La gamme iPhone 14 introduit Emergency SOS via satellite, qui permet aux antennes de se connecter directement à un satellite, apportant la messagerie avec les services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire ou Wi-Fi. Avec Emergency SOS via satellite, l’iPhone charge en amont quelques questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et lui montre où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur. Cette technologie permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur position par satellite avec Find My lorsqu’il n’y a pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi. Le SOS d’urgence par satellite sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada en novembre, et le service sera gratuit pendant deux ans.

Comme l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini de génération précédente, les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus prennent en charge la 5G avec un écran True Tone, une puce A15 Bionic, un enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips, 1080p Enregistrement vidéo HD à 25 ips, 30 ips ou 60 ips, une façade Ceramic Shield, un système à double caméra et Face ID.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont disponibles en minuit, bleu, starlight, violet et (PRODUCT)RED dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les appareils sont au prix de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.