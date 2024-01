iPhone 14 Pro voir les remises de remise à neuf d’Amazon à partir de 840 $ (nouveau plus bas, Orig. 999 $), iPhone 14 à partir de 647 $

Amazon propose désormais les smartphones iPhone 14 Pro dans son état Premium renouvelé. Les économies commencent avec le capacité débloquée de 128 Go à 840,34 $ expédiés. C’est une baisse par rapport au prix initial de 999 $ du combiné, ce qui vous permet d’économiser 160 $. Il existe également d’autres modèles en vente, qui coûtent jusqu’à 524 $ de réduction sur les prix habituels. Que vous ne soyez pas encore prêt à abandonner Lightning ou que vous ne soyez pas convaincu par l’intégralité de l’iPhone 15 Pro maintenant qu’il existe depuis quelques mois, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’acquérir un nouveau combiné à moindre coût. Rendez-vous ci-dessous pour le scoop complet.

L’iPhone 14 Pro est l’un des modèles d’Apple smartphones les plus performants à ce jour et maintenant une meilleure valeur suite à la nouvelle série 15. Tout est centré autour de l’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui est soutenu non seulement par ProMotion ou un panneau toujours allumé, mais également par le nouveau module Dynamic Island. Une puce A16 Bionic garantit que l’appareil alimente chaque pixel sur toute la surface de l’écran, tandis que le système de caméra à 3 objectifs à l’arrière apporte la même fidélité à vos photos grâce à un capteur principal de 48 MP. Apple applique également le même SOS d’urgence entièrement nouveau via la connectivité satellite et la technologie de détection des accidents que vous trouverez dans le reste de la gamme 14.

Aux côtés de son homologue pro, l’iPhone 14 standard est également en vente. Il tombe à 647,55 $ pour un smartphone Premium renouvelé de 128 Go, soit une baisse par rapport au prix habituel de 699 $. Les économies s’améliorent à mesure que vous optez pour des modèles de plus grande capacité, que nous détaillons ci-dessous. Les cinq couleurs sont également disponibles pour chacun des différents niveaux de stockage.

Le service Renewed Premium d’Amazon est l’une des extensions les plus récentes de l’inventaire de produits de la marque qui cherche à offrir des appareils reconditionnés avec une cohérence plus comme neuve. En plus d’une garantie complète d’un an, vous avez également la tranquillité d’esprit qu’il s’agit d’un appareil certifié par Amazon pour fonctionner comme il se doit. Voici ce qu’Amazon a à dire sur la politique de garantie :

Amazon Renewed est votre destination de confiance pour les produits d’occasion et remis à neuf qui sont inspectés et testés pour fonctionner et paraître neufs. Toutes les réparations sont effectuées avec des composants Apple neufs ou réutilisés et comme neufs. Les produits auront peu ou pas de signes d’usure, aucune imperfection cosmétique visible lorsqu’ils sont tenus à une distance de 12 pouces, des batteries avec au moins 80 % de capacité par rapport au neuf et peuvent arriver dans une boîte marron ou blanche avec les accessoires pertinents (aucun casque inclus) qui peut être générique.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et bien plus encore !