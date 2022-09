iPhone 14 Pro : tout ce que vous devez savoir

Les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro d’Apple ont un nouveau design d’écran qui supprime l’encoche au profit d’une pilule et d’une découpe circulaire dans l’écran qui abrite le réseau de capteurs pour Face ID et les caméras, avec le capteur de proximité maintenant derrière l’écran .

Apple appelle cette longue forme de pilule créée l’île dynamique, qui semblera s’étendre et se rétracter en fonction de ce que vous faites sur le téléphone, de la lecture de musique à l’utilisation de Face ID, en passant par les paiements. Il peut également afficher des éléments tels que les résultats sportifs lorsque vous êtes dans d’autres applications.

Les iPhone 14 et 14 Pro ont également des zones d’affichage plus grandes grâce à des cadres plus fins et sont les premiers iPhones à prendre en charge les fonctionnalités d’affichage permanent que nous avons vues sur les téléphones Android ces dernières années, permettant des informations telles que l’heure, la date et notifications à consulter même lorsque l’écran n’est pas complètement allumé.

Pomme

Les derniers iPhone haut de gamme sont les seuls modèles cette année à recevoir le nouveau chipset A16 Bionic. Les iPhone 14 et 14 Plus réguliers s’en tiennent à l’A15 trouvé dans la gamme iPhone 13, conservent l’encoche désormais classique de l’iPhone et n’ont pas d’écrans toujours allumés – un signe clair qu’Apple s’efforce de vous vendre à la Modèles Pro cette année.

Pour la première fois, l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont des iPhones avec plus d’un appareil photo principal de 12 Mp, augmentant jusqu’à un objectif grand angle principal de 48 Mp. Ils utilisent le nouveau logiciel intelligent d’Apple appelé Photonic Engine qui prétend améliorer encore plus l’optique de l’iPhone 13 Pro.

Breaking news : cette histoire se développe. Nous fournirons une mise à jour complète de cet article une fois que nous aurons tous les détails.