iPhone 14 Pro : tout ce que vous devez savoir

Apple a levé le rideau sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui disposent d’un tout nouvel écran Always-On, du tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, de la détection de collision, du SOS d’urgence par satellite et d’une nouvelle façon de recevoir notifications et activités avec «Dynamic Island», qui remplace l’encoche trouvée sur les modèles d’iPhone précédents.

L’un des changements les plus notables avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max est l’introduction de l’île dynamique, qui est le nom d’Apple pour la découpe en forme de pilule en haut de l’écran de l’appareil. Apple a amélioré iOS 16 pour qu’il fonctionne avec l’île dynamique, créant une zone où les utilisateurs peuvent accéder aux commandes avec un appui prolongé. Les activités d’arrière-plan en cours comme les cartes, la musique ou une minuterie restent visibles et interactives dans l’île, et les applications tierces dans iOS 16 qui fournissent des informations telles que les résultats sportifs et le covoiturage avec les activités en direct peuvent tirer parti de l’île dynamique, dit Apple .

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max continuent d’offrir des caractéristiques de durabilité accrues avec la coque avant Ceramic Shield – plus résistante que n’importe quel verre de smartphone – et sont protégés contre les déversements et les accidents courants grâce à leur résistance à l’eau et à la poussière.

Disponibles en tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces, les deux modèles incluent un nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion qui présente l’affichage Always-On pour la toute première fois sur iPhone, activé par un nouveau taux de rafraîchissement de 1 Hz et plusieurs technologies économes en énergie .

Propulsés par A16 Bionic, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max offrent des avancées majeures dans les capacités photographiques de l’iPhone. L’iPhone 14 Pro va encore plus loin dans la photographie informatique avec Photonic Engine, offrant un bond en avant pour les performances de luminosité moyenne à faible sur tous les appareils photo grâce à une intégration approfondie du matériel et des logiciels : jusqu’à 2x sur l’appareil photo principal, jusqu’à 3x sur l’appareil photo Ultra Wide, jusqu’à 2x sur l’appareil photo téléobjectif et jusqu’à 2x sur l’appareil photo TrueDepth. Photonic Engine permet cette augmentation spectaculaire de la qualité en appliquant Deep Fusion plus tôt dans le processus d’imagerie pour fournir des détails améliorés et préserver les textures subtiles, fournir de meilleures couleurs et conserver plus d’informations dans une photo, explique Apple.

Pour la toute première fois, la gamme Pro comprend un nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels avec un capteur à quatre pixels qui s’adapte à la photo capturée et dispose d’une stabilisation d’image optique à décalage de capteur de deuxième génération. Pour la plupart des photos, le capteur quad-pixel combine tous les quatre pixels en un grand quad pixel équivalent à 2,44 µm, ce qui améliore la capture en basse lumière et maintient la taille de la photo à un 12MP pratique. Le capteur quad-pixel permet également une option téléobjectif 2x qui utilise les 12 mégapixels du milieu du capteur pour des photos en pleine résolution et des vidéos 4K sans zoom numérique. Cela offre une qualité optique à une distance focale familière, ce qui est idéal pour des fonctionnalités telles que le mode Portrait. Le capteur quad-pixel apporte également des avantages aux flux de travail professionnels, optimisant les détails dans ProRAW. Et avec un nouveau modèle d’apprentissage automatique conçu spécifiquement pour le capteur quad-pixel, l’iPhone filme désormais ProRAW à 48MP avec un niveau de détail sans précédent, permettant de nouveaux flux de travail créatifs pour les utilisateurs professionnels.

La gamme iPhone 14 Pro introduit le SOS d’urgence par satellite, qui permet aux antennes de se connecter directement à un satellite, apportant la messagerie avec les services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire ou Wi-Fi. Avec Emergency SOS via satellite, l’iPhone charge en amont quelques questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et lui montre où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur. Cette technologie permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur position par satellite avec Find My lorsqu’il n’y a pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi. Le SOS d’urgence par satellite sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada en novembre, et le service sera gratuit pendant deux ans.

La puce A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max offre une autonomie d’une journée. Avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité, le nouveau processeur à 6 cœurs est jusqu’à 40 % plus rapide que la concurrence, selon Apple, la puce gère facilement les charges de travail exigeantes.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront disponibles en violet foncé, argent, or et noir spatial dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Les deux appareils sont disponibles en précommande sur Apple.com dès maintenant, avec des livraisons et une disponibilité en magasin à partir du vendredi 16 septembre.

Les clients peuvent obtenir l’iPhone 14 Pro à partir de 999 $ (US) et 1 099 $ (US).