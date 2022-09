iPhone 14 Pro et Pro Max auront un affichage permanent pour la première fois

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Quand le iPhone 14 Pro ou Pro Max est verrouillé, vous ne verrez pas seulement l’écran noir et vide d’un téléphone inactif. Avec la nouvelle fonction d’affichage permanent, le téléphone vous montrera l’heure, un indice de l’arrière-plan de l’écran de verrouillage et des informations provenant des widgets et une nouvelle fonction d’activités en direct.

L’annonce est tombée à Événement produit “Far Out” d’Apple Mercredi, lorsque la société a révélé le nouveau Ligne iPhone 14. Cette fonctionnalité est le résultat de mises à niveau des matériaux d’affichage derrière l’écran et du nouveau système d’exploitation de l’iPhone, iOS 16. Le résultat est que vous n’aurez pas à toucher ou à soulever votre téléphone juste pour voir l’heure qu’il est.

“Cela permet de garder les informations essentielles disponibles pour les moments où tout ce dont vous avez besoin est un simple coup d’œil”, a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, dans la vidéo préenregistrée diffusée lors de l’événement.

Le concept sera familier à beaucoup Android ou Montre Apple utilisateurs, y compris ceux avec Téléphones Samsungqui peut déjà voir certaines informations en un coup d’œil même lorsque les écrans ne sont pas utilisés.

Indices que la fonctionnalité arrivait sur les iPhones est apparu dans le code iOS 16 en juin. Les nouveaux téléphones ont un écran de verrouillage qui peut continuer à afficher des images sans épuiser la durée de vie de la batterie, un obstacle précédent à une fonctionnalité toujours active.

Cela a été rendu possible dans d’autres appareils avec des matériaux d’affichage spécialisés qui fonctionnent plus efficacement, en modifiant la quantité d’énergie qu’ils consomment selon que l’appareil affiche des graphiques dynamiques comme des vidéos ou des visuels plus simples comme du texte.