iPhone 14 : pourquoi le prix pourrait augmenter sur les nouveaux iPhones

Apple a des clients réputés fidèles. Pourtant, alors que les prévisions économiques plus larges sont revues à la baisse à gauche et à droite, il pourrait être difficile de convaincre les gens de mettre à niveau leurs iPhones.

“Apple est confronté à une véritable énigme en matière de tarification”, a déclaré Ben Wood, analyste en chef de la société d’études de marché CCS Insight. En plus de l’inflation et des pressions du coût de la vie qui font des ravages sur les consommateurs, il a noté qu’Apple fait simultanément face à une augmentation des coûts associés aux composants et au transport de l’iPhone.

“Je m’attends à ce qu’Apple doive probablement augmenter les prix”, a déclaré Wood à CNN Business. Mais compte tenu de la pression à laquelle les consommateurs sont confrontés, il pense qu’Apple fera également “tout ce qu’il peut pour que cela soit aussi minime que possible”.

Au-delà des signaux plus larges d’une économie qui se détériore, Apple est également confronté à d’autres vents contraires alors qu’il se prépare pour le lancement du produit la semaine prochaine. Les hoquets de la chaîne d’approvisionnement résultant de la politique chinoise zéro Covid étaient en partie liés à la baisse de 11% d’une année sur l’autre des bénéfices trimestriels de l’entreprise signalée le mois dernier. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a toutefois déclaré lors de l’appel aux résultats qu’il n’y avait “aucune preuve évidente d’impact macroéconomique” sur les ventes d’iPhone. Cook a ajouté que la société avait même établi un record au troisième trimestre “pour les revenus et les changements vers l’iPhone”, ajoutant que “les clients continuent de constater que l’iPhone reste l’étalon-or pour les smartphones”.