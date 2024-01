iPhone 14 Plus vs iPhone 15 Plus : quel smartphone est le meilleur ?

On a beaucoup parlé de la nature itérative des mises à jour de l’iPhone. Une grande partie de ce qui a été dit est vraie : Apple préfère pousser lentement son matériel vers la perfection, plutôt que de lancer une nouvelle innovation à chaque fois que Tim Cook et son équipe montent sur scène. Bien que cela garantisse qu’Apple dispose chaque année d’un appareil nouveau et fiable à vendre aux utilisateurs de smartphones enthousiastes, cela pose quelques problèmes aux consommateurs.

Alors que chaque nouvel iPhone fait de petits pas vers de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités, il peut être difficile de décider quand passer à un nouveau téléphone ou conserver son combiné actuel : si vous possédez déjà un iPhone 14 Plus, par exemple, vaut-il la peine de passer à un iPhone 15 Plus ? Il y a très peu de différence entre ces deux excellents smartphones. Mais les petites différences qui existent pourraient être une incitation suffisante pour acheter le grand modèle récent d’Apple, l’iPhone 15 Plus, laissant votre 14 Plus dans la poussière.

Nous sommes là pour décomposer les différences les plus significatives et vous aider à prendre une décision.

Hé, hé, regarde cet affichage

Crédit : Révisé / Seamus Bellamy Dynamic Island de l’iPhone 15 Plus cache le matériel de sa caméra frontale et agit comme un centre de notification pour les applications qui nécessitent votre attention.

L’une des caractéristiques les plus importantes de tout smartphone est son écran. Compte tenu des exigences haut de gamme d’Apple pour l’un de ses combinés, les utilisateurs doivent s’attendre à un téléphone équipé d’un écran offrant des couleurs nettes et réalistes dans la plus haute résolution possible. Sa vitesse de rafraîchissement doit être suffisamment élevée pour que lorsque vous faites défiler Twitter (appelez-le X, s’il le faut) ou Apple News, le texte et les images défilent en douceur ; assez facile à distinguer par vos yeux. Heureusement, les iPhone 14 Plus et 15 Plus ont cela à la pelle.

Les deux smartphones sont équipés d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, avec une résolution presque identique. Cependant, l’écran de l’iPhone 15 a une luminosité maximale de 2 000 nits, soit 400 nits de plus que ce que son prédécesseur peut gérer. 400 nits, ce n’est pas une augmentation significative. Mais pour ceux qui utilisent leur smartphone à l’extérieur pour prendre des photos ou pour naviguer, cela pourrait suffire à une luminosité supplémentaire pour permettre une utilisation plus facile en plein soleil. Et puis il y a l’encoche.

L’iPhone 14 Plus a une petite zone en haut de son écran où le cadre s’enfonce plus profondément dans l’écran de l’iPhone que sur le reste du combiné. À l’intérieur de l’encoche, vous trouverez la caméra FaceTime du smartphone et la caméra TrueDepth d’Apple, qui permettent d’ouvrir votre téléphone et vos applications, ou d’effectuer des achats, avec Face ID. L’iPhone 15 Plus ? Pas d’encoche. Au lieu de cela, les caméras situées à l’avant du smartphone sont regroupées à l’intérieur de ce qu’Apple appelle une île dynamique.

En plus de masquer les caméras frontales de l’appareil, Dynamic Island héberge les notifications d’une grande variété d’applications, des éléments interactifs permettant d’utiliser plus facilement le logiciel de votre iPhone. Étant donné que Dynamic Island fait partie de l’écran de votre téléphone, il peut s’étendre et se contracter, selon les besoins, pour s’adapter au contenu requis à l’écran, à tout moment. Il transforme la zone morte occupée par l’encoche de l’iPhone de dernière génération et en fait un élément indispensable de l’interface utilisateur du combiné.

Notre sélection : iPhone 15 Plus

Composants internes

Crédit : Apple L’ancien combiné est livré avec une puce A15 Bionic, tandis que l’appareil de dernière génération est équipé d’une puce A16 Bionic.

Dans de nombreux cas, il peut être difficile de distinguer une génération d’iPhone d’une autre : le langage de conception, l’emplacement de l’appareil photo et les couleurs des téléphones ne changent pas beaucoup d’une année à l’autre. Heureusement, comme pour la plupart des gens que vous rencontrerez, c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte. Les composants internes d’un smartphone déterminent ses capacités. Compte tenu de la capacité des iPhones et des millions d’applications et de jeux différents qu’ils devraient pouvoir exécuter, la puissance de calcul fournie par le chipset de l’appareil est l’un des plus grands différenciateurs entre l’iPhone d’une année et l’autre.

En ce qui concerne la capacité de stockage, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 15 Plus sont à égalité. Les deux combinés sont disponibles avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage intégré. Leurs équipements mobiles et sans fil (les éléments ringards qui leur permettent de communiquer avec Internet et les appareils qui les entourent) sont également largement identiques : ils sont tous deux compatibles 5G et Gigabit LTE, sont livrés avec Wi-Fi 6, Voice over LTE et Wi-Fi. -Capacités d’appel Fi, un lecteur NFC, Bluetooth 5.3 et GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou à des fins de navigation.

Les deux combinés ont également la capacité de vous aider à assurer votre sécurité : la technologie de détection d’accident intégrée permet à l’un ou l’autre téléphone de contacter les autorités s’ils détectent que vous avez été impliqué dans un accident de voiture ou que vous êtes tombé de votre vélo ou de votre moto. De plus, ils partagent également la possibilité d’envoyer un message SOS d’urgence, en dehors de la portée cellulaire, à l’aide d’une connexion satellite.

Le seul point où l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 15 Plus diffèrent, en ce qui concerne les composants internes, sont leurs processeurs. L’ancien combiné est livré avec une puce A15 Bionic, tandis que l’appareil de dernière génération est équipé d’une puce A16 Bionic. Ces deux puces, avec leurs GPU à 6 cœurs, leurs GPU à 5 cœurs et leur moteur neuronal à 16 cœurs, sont très rapides. Mais l’A16 est plus rapide que ce que le processeur de l’ancien iPhone 14 Plus peut gérer.

Dans la plupart des cas, la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas de différence : l’un ou l’autre téléphone est capable de parcourir les e-mails, les vidéos en streaming, les messages texte et la plupart des jeux sans que votre téléphone ne transpire. Mais lorsque vous utilisez des applications gourmandes en processeur comme Adobe Lightroom ou que vous jouez à des jeux comme Civilization VI ou Diablo Immortal, l’iPhone 15 Plus prendra de l’avance.

Notre sélection : iPhone 15 Plus

Batterie et chargement

Crédit : Révisé / Seamus Bellamy L’introduction par Apple du chargement USB-C sur l’iPhone ouvre un monde de possibilités de périphériques et de chargement jusqu’au combiné.

La batterie à l’intérieur de chacun des combinés offre des performances identiques selon Apple : 26 heures de lecture vidéo (ou 20 si cette vidéo est en streaming) et 100 heures de lecture audio. Lors des tests, nous avons constaté que dans des circonstances d’utilisation normales, vous pouvez attendre près d’un jour et demi avant que le combiné ne doive être rechargé. À l’aide d’un adaptateur de 20 watts, l’un ou l’autre téléphone peut être alimenté jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes.

Heureusement, les deux combinés sont équipés de la technologie de chargement MagSafe d’Apple, qui permet un chargement sans fil rapide (lorsqu’il est associé à un chargeur MagSafe compatible), des recharges plus lentes avec le matériel de chargement sans fil Qi traditionnel et la possibilité d’utiliser une grande variété d’autres MagSafe. accessoires, tels que des portefeuilles et des batteries.

Il existe une différence significative qui distingue la dernière génération d’iPhone de leurs iPhone 14 : la nouvelle génération d’iPhone a supprimé le port Lightning propriétaire d’Apple, introduit pour la première fois en 2012, au profit de la norme de chargement USB-C omniprésente. Que vous applaudissiez ou déploriez ou non cette mise à jour matérielle dépend de votre point de vue.

Pour ceux, comme moi, qui utilisent des iPhones depuis que les câbles Lightning ont remplacé les anciens adaptateurs de charge à 30 broches d’Apple, devoir dire au revoir à la coûteuse collection de câbles, d’adaptateurs et d’autres accessoires que nous avons collectés au fil des ans, c’est un peu nul. Cela dit, tant d’autres appareils utilisent l’USB-C pour charger et transférer des données que l’utilisation d’un iPhone semblait être un inconvénient.

Toute personne utilisant un iPhone plus ancien devait apporter un câble spécial juste pour charger son combiné. Un câble de moins dans votre sac, c’est une chose de moins à perdre. C’est une victoire, dans nos livres.

Notre sélection : Cravate

Appareils photo

Crédit : Révisé / Seamus Bellamy Le système de caméra de l’iPhone 15 Plus constitue une mise à niveau significative par rapport à ce que l’iPhone 14 Plus peut offrir.

Depuis la sortie du premier iPhone, Apple a été un innovateur dans le domaine de la photographie mobile. On peut soutenir que les appareils photo de leurs téléphones ont pratiquement éliminé le besoin de transporter un appareil photo dédié, sauf pour les passionnés de photographie les plus ardents.

Pendant des années, Apple a utilisé un capteur d’appareil photo principal de 12 MP (mégapixels) dans ses téléphones. Malgré un matériel photographique similaire, les ingénieurs d’Apple ont pu garder les photographies et les vidéos capturées avec l’appareil à la pointe de ce qui était possible avec un réseau d’appareils photo pour smartphone, grâce aux processeurs puissants des smartphones et à des astuces logicielles intelligentes.

Pendant longtemps, si vous vouliez le meilleur téléphone pour prendre des photos, vous achetiez par défaut un iPhone. Mais cela a changé récemment. Les téléphones Pixel de Google, avec leur post-traitement assisté par intelligence artificielle, et les combinés comme le Samsung Galaxy S23, avec son appareil photo principal bestial de 200 MP, ont donné du fil à retordre aux appareils iOS.

L’iPhone 14 Plus de l’année dernière était équipé de deux objectifs d’appareil photo : un objectif principal de 12 MP et un objectif ultra-large de 12 MP. Les utilisateurs du combiné ont pu utiliser un zoom optique 0,5x et 1x lors du cadrage de leurs photos. Ce système de caméra était capable de prendre de belles photos, mais elles n’étaient pas si différentes de l’iPhone 12 Pro Max, vieux de deux générations.

Le système de caméra de l’iPhone 15 Plus, avec son objectif principal de 48 MP et un objectif ultra-large de 12 MP avec zoom optique 0,5x, 1x et 2x, sans parler de la possibilité de contrôler à la fois la mise au point et le bokeh dans les photos prises, est beaucoup plus performant en tant que système de caméra. Ses photos capturent plus de détails dans une plus grande variété de conditions d’éclairage. Si le téléphone que vous achetez se résume à celui doté d’un meilleur appareil photo, il n’y a pas de concours.

Notre sélection : iPhone 15 Plus

Et le gagnant est… l’iPhone 15 Plus